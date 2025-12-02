મેવાણી માફી માંગે, નહિ તો...! ભાજપના અનુસૂચિત જાતિ મોરચાએ આપી ચીમકી
Jignesh Mevani Say Sorry : ભાજપના બક્ષીપંચના મોરચાએ જિગ્નેશ મેવાણીના માફીની માંગ કરતા કહ્યું, જિગ્નેશ મેવાણી માફી નહીં માગે, ત્યાં સુધી અનુસુચિત જાતિ મોરચા વિવિધ કાર્યક્રમો આપશે
Gujarat Politics : ભાજપના અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના પ્રમુખે કોંગ્રેસ દ્વારા વાણી વિલાસ મુદ્દે જિગ્નેશ મેવાણીને આડે હાથ લીધા છે. ગૌતમ ગેડિયાએ ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીએ PM મોદી માટે કરેલા વાણી વિલાસને સંસ્કારહીન ભાષા ગણાવી છે. મેવાણીનું નિવેદન એ બક્ષીપંચ સમાજનું અપમાન કહ્યું.
કોંગ્રેસના નેતાઓના વાણી વિલાસ પર પ્રદેશ ભાજપના અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના પ્રમુખ ગૌતમ ગેડિયાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને પ્રહાર કર્યા છે. ગૌતમ ગેડિયાએ કહ્યું કે, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા વાણી વિલાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જિગ્નેશ મેવાણી દ્વારા પ્રધાનમંત્રી માટે જે વાણી વિલાસ કરાયો છે, તે ગુજરાતના સંસ્કારની ભાષા ન હોઈ શકે. આ નિવેદનને અમે વખોડીએ છીએ.
તેમણે જિગ્નેશ મેવાણી પર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે, જિગ્નેશ મેવાણીનું નિવેદન એ બંક્ષીપંચ સમાજનું અપમાન છે. તે સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતનું અપમાન છે. વેરઝેરના શબ્દોથી નફરતની રાજનિતી જિગ્નેશ મેવાણીએ શરૂ કરી છે. સમગ્ર ગુજરાત અને માતાનું અપમાન કરવામાં આવ્યું છે.
આમ, જિગ્નેશ મેવાણીએ માફી માંગવાની ભાજપના અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના પ્રમુખે માંગણી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, જ્યાં સુધી જિગ્નેશ મેવાણી માફી નહીં માગે, ત્યાં સુધી અનુસુચિત જાતિ મોરચા વિવિધ કાર્યક્રમો આપશે. જિગ્નેશ મેવાણી માત્ર સોશિલ મીડિયામાં રહેવા નાટક કરે છે. દારૂની વાત કરી તે યોગ્ય ફોરમ પર વાત કરવી જોઈએ. વિધાનસભામાં આ મુદ્દા ઉઠાવવો જોઈએ. આવા ફોરમમાં વાત ઉઠાવવી જોઈએ. પરંતું જિગ્નેશ મેવાણી માત્ર તાયફાની રાજનિતી કરે છે. પ્રધાનમંત્રીના માતા માટે નિમ્ન કક્ષાની ભાષા વાપરી છે.
કોરાણે મુકાયેલ ભાજપ SC મોરચો આજે જાગ્યો
ભાજપના SC મોરચાએ જિગ્નેશ મેવાણીને માફી માંગવા કરેલ અનુરોધ અંગે કોંગ્રેસની પ્રતિક્રિયા આવી છે. કોંગ્રેસ પ્રવક્તા હિરેન બેંકરનું ભાજપ SC મોરચાની જાહેરાત અંગે કહ્યું કે, કોરાણે મુકાયેલ ભાજપ SC મોરચો આજે જાગ્યો એ સારી બાબત છે. દલિત પર અત્યાચાર થયા ત્યારે ભાજપ SC મોરચો કેમ ચૂપ હતો? ગુજરાતમાં દારુનો મુદ્દો ઉઠતા ગૃહ વિભાગના પેટમાં તેલ રેડાયું છે. નિષ્ફળ અને નિષ્ક્રિય મોરચાને હવે બ્રહ્મજ્ઞાન કેમ આવ્યું? ભાજપ સાંસદ મનસુખ વસાવા દલિત અને આદિવાસી સમાજના નેતાઓને અપમાનિત કરે ત્યારે મોરચો કેમ ચૂપ રહ્યો? જિગ્નેશ મેવાણી ગુજરાતની જનતાના નેતા છે. બુટલેગરોના પૈસાથી ચલાતી ભાજપ સરકાર છે. ગુજરાત દારૂના પ્રવેશદ્વાર સાથે નશાખોરીનું એપી સેન્ટર બન્યું છે. ધર્મ અને જ્ઞાતિના નામે મુદ્દાઓ ભટકાવવાના હથકંડાઓ નહીં ચાલે.
