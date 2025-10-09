Prev
ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખની નવી ટીમની ટૂંક સમયમાં જાહેરાત: સંગઠનમાં નવા સમીકરણો જોડાયા!

Gandhinagar News: ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખની નવી ટીમ મુદ્દે મહત્વના સમાચાર. ટૂંક સમયમાં પ્રદેશ ભાજપની ટીમની થશે જાહેરાત. જગદીશ વિશ્વકર્માના ગુજરાત પ્રવાસ બાદ થઈ શકે જાહેરાત. વિસ્તાર અને જાતિગત બાબતને ધ્યાને રાખીને ટીમ થશે તૈયાર. રાજ્યના ચાર ઝોનમાંથી 4 મહામંત્રીઓની થશે નિમણુંક.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 09, 2025, 03:23 PM IST

Gandhinagar News: ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના સંગઠનને મજબૂત બનાવવા માટે પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા (પંચાલ) ની નવી ટીમની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં થવાની છે. આ નવી ટીમની રચનાને લઈને રાજકીય વર્તુળોમાં ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. એવી પ્રબળ શક્યતા છે કે પ્રદેશ પ્રમુખના ગુજરાતના સંગઠનાત્મક પ્રવાસ બાદ આ મહત્વપૂર્ણ યાદી જાહેર થઈ શકે છે. સંગઠનના માળખામાં ફેરફાર અને નવા ચહેરાઓને સ્થાન આપવા પાછળનું મુખ્ય કારણ આગામી ચૂંટણીઓ અને પક્ષને જમીની સ્તરે વધુ મજબૂત બનાવવાનું છે.

વિસ્તાર અને જ્ઞાતિગત સમીકરણો પર ખાસ ધ્યાન
પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની ટીમ માં નેતાઓને જવાબદારીઓ આપતી વખતે વિસ્તારગત અને જ્ઞાતિગત સમીકરણો પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. પક્ષે રાજ્યના તમામ વર્ગો અને વિસ્તારોને પ્રતિનિધિત્વ મળે તેની ખાતરી કરી છે, જેથી સંગઠન વધુ સર્વસમાવેશક બની શકે.

ચાર ઝોન, ચાર મહામંત્રીઓ પર નજર
મળતી માહિતી મુજબ, રાજ્યના ચાર ઝોનમાંથી કુલ ચાર મહામંત્રીઓની નિમણૂક કરવામાં આવશે. આ નિમણૂક પાછળ ચોક્કસ જ્ઞાતિ અને પ્રાદેશિક સંતુલન જાળવવાનો વ્યૂહ છે. સૌરાષ્ટ્ર ઝોન: આ મહત્વના વિસ્તારમાંથી પાટીદાર સમાજના નેતાને મહામંત્રીની જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. પાટીદાર સમાજની રાજકીય અગત્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવાઈ શકે છે. મધ્ય ગુજરાત: મધ્ય ગુજરાતના પ્રદેશમાંથી ક્ષત્રિય સમાજના નેતાને મહામંત્રી પદ મળી શકે છે. દક્ષિણ ઝોન: દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારમાંથી આદિવાસી સમાજના નેતાને મહામંત્રી બનાવી શકાય છે. આદિવાસી મતોને જાળવી રાખવા માટે આ નિમણૂક નિર્ણાયક સાબિત થશે. વળી, આ ચાર મહામંત્રીઓ ઉપરાંત અન્ય મહામંત્રીઓ તેમજ ઉપાધ્યક્ષોની ટીમની પણ જાહેરાત કરવામાં આવશે, જે સંગઠનની કામગીરીને વેગ આપશે.

સંગઠનને નવો ઓપ
પ્રદેશ ભાજપની આ નવી ટીમ ગુજરાતમાં પક્ષના સંગઠનને એક નવો ઓપ આપશે. અનુભવી અને યુવા નેતાઓના સમન્વયથી બનનારી આ ટીમ આગામી પડકારોનો સામનો કરવા અને પક્ષના ધ્યેયોને સિદ્ધ કરવા માટે કમર કસશે. પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માના નેતૃત્વમાં આ નવી ટીમ રાજ્યમાં પક્ષની પકડ વધુ મજબૂત બનાવશે તેવી અપેક્ષા છે.
 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Gujarat BJP State PresidentJagdish VishwakarmaState OrganizationMunicipal Electionsobc leadergujarat newsગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખજગદીશ વિશ્વકર્માપ્રદેશ સંગઠનપાલિકા ચૂંટણીઓબીસી નેતા

