દિલ્હીમાં ગુજરાત ભાજપનો જમાવડો: આખી ભાજપની ટીમને દિલ્હી બોલાવાનો હાઈકમાન્ડનો શું છે પ્લાન? જાણો ઈનસાઈડ સ્ટોરી

BJP National President Election : ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી માટે ૧૯ જાન્યુઆરીએ નામાંકન અને ૨૦ જાન્યુઆરીએ જાહેરાતની પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા ગુજરાત ભાજપના નેતા દિલ્હી જશે, કોણ કોણ દિલ્હી જશે તે લિસ્ટ જોઈ લઈએ
Gujarat Politics : ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણીની પ્રક્રિયા આજથી શરૂ થઈ રહી છે. પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નબીન આજે દિલ્હી સ્થિત કાર્યાલયમાં પોતાનું નામાંકન દાખલ કરશે. આ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ હાજર રહેશે. ત્યારે ભાજપના મુખ્યાલય ખાતે હલચલ તેજ બની છે. આ ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે ભાજપ શાસિત લગભગ તમામ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રી, રાજ્યોના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને રાષ્ટ્રીય પરિષદના સદસ્યો દિલ્હી પહોંચી રહ્યાં છે. જેઓ નામાંકન સમયે હાજર રહેશે. ત્યારે ગુજરાત ભાજપની આખી ટીમ દિલ્હી જવા રવાના થઈ છે.
ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપા મીડિયા વિભાગની અખબારી યાદી જણાવે છે કે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી માટે ૧૯ જાન્યુઆરીએ નામાંકન અને ૨૦ જાન્યુઆરીએ જાહેરાતની પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકરજી સહિત ભાજપા અગ્રણીઓ બે દિવસના દિલ્હી પ્રવાસે જશે. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી માટે દિલ્હી ઉપસ્થિત રહેનાર આગેવાનોની સૂચિ નીચે મુજબ છે.
કોણ કોણ દિલ્હી જશે:
- ભૂપેન્દ્ર પટેલ – મુખ્યમંત્રી
- સી. આર. પાટીલ – કેન્દ્રીય મંત્રી તથા પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ
- મનસુખભાઈ માંડવિયા – કેન્દ્રીય મંત્રી
- નિમુબેન બાંભણિયા – કેન્દ્રીય મંત્રી
- રાજેન્દ્રસિંહ રાણા – પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ
- પરશોત્તમભાઈ રૂપાલા – સાંસદ તથા પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ
- જીતુભાઈ વાઘાણી – કેબિનેટ મંત્રી તથા પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ
- નિતીન પટેલ – પૂર્વ ઉપમુખ્યમંત્રી
- ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા – પૂર્વ મંત્રી
- રજની પટેલ – પૂર્વ પ્રદેશ મહામંત્રી તથા ગુજરાત સરકારના પૂર્વ મંત્રી
- ભરતસિંહ પરમાર – પૂર્વ સાંસદ (રાજ્યસભા)
- જયસિંહ ચૌહાણ – પૂર્વ સાંસદ (રાજ્યસભા)
- વિનોદ ચાવડા – સાંસદ (લોકસભા)
- જશવંતસિંહ ભાભોર – સાંસદ (લોકસભા)
- શંભુપ્રસાદ ટુંડિયા – ધારાસભ્ય તથા એસ.સી. મોરચાના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી
- વેલજીભાઈ માસાણી – ઓબીસી મોરચાના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ
- રતનસિંહ રાઠોડ – પૂર્વ સાંસદ (લોકસભા)
- માયાબેન કોડનાની – પૂર્વ ધારાસભ્ય
- જગદીશ પટેલ – પૂર્વ ધારાસભ્ય
- અમીબેન પરીખ – જામનગરના પૂર્વ મેયર
રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી પ્રક્રિયા માટે વિશેષ આમંત્રિત સભ્યો તરીકે નિમ્નલિખિત મહાનુભાવો દિલ્હી જશે:
જગદીશ વિશ્વકર્મા – પ્રદેશ ભાજપા અધ્યક્ષ, રત્નાકર – પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી, આર. સી. ફળદુ – પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ તથા ગુજરાત સરકારના પૂર્વ મંત્રી, આઈ. કે. જાડેજા – પૂર્વ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ, પૂર્વ પ્રદેશ પ્રવક્તા તથા પૂર્વ મંત્રી, દર્શનાબેન જરદોશ – પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી, પ્રદિપસિંહ જાડેજા – પૂર્વ મંત્રી, શ્રીમતી ભાવનાબેન દવે – પૂર્વ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ તથા પૂર્વ સાંસદ, જયશ્રી પટેલ – પૂર્વ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ તથા પૂર્વ સાંસદ, સુરેન્દ્ર પટેલ – પૂર્વ પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ તથા પૂર્વ સાંસદ, ગોરધન ઝડફિયા – પૂર્વ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ તથા પૂર્વ મંત્રી, બાબુભાઈ જેબાલિયા – કિસાન મોરચાના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી તથા કિસાન મોરચાના પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ, ડો. પરિન્દુ કે. ભગત – પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ
કોણ દિલ્હી નહિ જાય, અને શા માટે
ઉલ્લેખનીય છે કે, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમમાં પ્રતિનિધિત્વ માટે સ્વિત્ઝર્લેન્ડના પ્રવાસે હોવાથી ભાજપાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી પ્રક્રિયા માટે દિલ્હી ખાતે ઉપસ્થિત નહિ રહે.
ભાજપી મિશન 2027 ની તૈયારી
ભાજપનું હાલ વિઝન મિશન 2027 છે. જ્યાં અનેક રાજ્યોમાં ચૂંટણીઓ આવી રહી છે. નીતિન નબીન અનુરાગ ઠાકરની ભાજપની યુવા ટીમના મોરચામાં તેમને સહયોગી તરીકે કામ કરી ચૂક્યા છે. હવે નીતિન નવીન ભાજપના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે આગામી ત્રણ વર્ષ માટે કામ કરશે. તેમનો કાર્યકાળ 2029 સુધી રહેશે. એપ્રિલ-મે 2029 માં અનેક રાજ્યોમાં ચૂંટણી આવશે, જેથી ભાજપે આ માસ્ટરસ્ટ્રોક માર્યો છે.
નવા અધ્યક્ષ સાથે ગુજરાતનુ કનેક્શન
નીતિન નવીનનું સૌથી આકરી પરીક્ષા પાર્ટીની જીતની લય બનાવી રાખવાની છે. આગામી વર્ષ 2027 માં જ ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ આવનાર છે. આ રાજ્યોમાં પહેલાથી જ ભાજપની સરકાર કામ કરી રહી છે. આવામાં આ તમામ રાજ્યોમાં એન્ટી ઈન્કમબન્સી ફેક્ટર અંતર્ગત જીત હાંસિલ કરવી તેમના માટે મોટી ચેલેન્જ બની રહેશે. આ ઉપરાંત 2027 માં પંજાબમાં પણ વિધાનસભા ચૂંટણી આવશે. અહી ભાજપને મજબૂત દાવેદારી કરાવવામાં નીતિન નબીનનો રોલ પડકારરૂપ બની રહેશે.
