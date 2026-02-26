ગુજરાત બોર્ડની ધો. 10-12ની પરીક્ષાનો પ્રારંભ: વિદ્યાર્થીઓ માટે કેવી કરાઈ છે વ્યવસ્થા, બોમ્બની ધમકી મળે તો શું?
Gujarat Board exam: રાજ્યભરમાં આજથી ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડની પરીક્ષાની શરૂઆત થઈ રહી છે. ત્યારે આજે કુલ 15 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં ભાગ લઈ રહ્યા છે.
Gujarat Board exam: આખરે જેની આતુરતાથી રાહ જોવાતી હતી તે ઘડી આવી ગઈ છે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB) દ્વારા આજથી ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષાઓનો પ્રારંભ થયો છે. સમગ્ર રાજ્યમાં ઉત્સાહ અને કડક સુરક્ષા વચ્ચે 16.63 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પોતાની કારકિર્દીની મહત્વની પરીક્ષા આપી રહ્યા છે.
પરીક્ષાર્થીઓના આંકડા પર એક નજર
આ વર્ષે ગુજરાતમાં નોંધાયેલા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં મોટો વધારો જોવા મળ્યો છે. ધોરણ 10માં કુલ 9.07 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે. જ્યારે ધોરણ 12 (સામાન્ય પ્રવાહ)માં 5.02 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અને ધોરણ 12 (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)માં 1.19 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે.
શિક્ષણ મંત્રીઓની ઉપસ્થિતિ અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન
બોર્ડની પરીક્ષાના પ્રથમ દિવસે રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી પ્રદ્યુમન વાજાએ ગાંધીનગરના સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ પરીક્ષા કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી હતી. 'ઝી 24 કલાક' સાથેની ખાસ વાતચીતમાં તેમણે દાવો કર્યો હતો કે પરીક્ષામાં કોઈ પણ પ્રકારની ગેરરીતિ કે ચોરી ન થાય તેવું ચુસ્ત આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ સમયસર જાહેર કરવામાં આવશે. શિક્ષકોને અન્ય કામગીરી સોંપવા બાબતે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશનું ચુસ્ત પાલન થશે. સાથે જ, રાજ્ય શિક્ષણ મંત્રી રેવાબા જાડેજા સેક્ટર-23ની એમ.બી. પટેલ ઈંગ્લીશ મીડિયમ હાઈસ્કૂલ (કડી કેમ્પસ) ખાતે ઉપસ્થિત રહી વિદ્યાર્થીઓને કુમકુમ તિલક કરી અને મીઠું મોઢું કરાવી શુભેચ્છા પાઠવી હતી.
મુખ્ય શહેરોમાં પરીક્ષાનો માહોલ
અમદાવાદ જેલના કેદીઓ પણ આપશે પરીક્ષા
અમદાવાદમાં 20 ઝોનમાં 1.73 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે સાબરમતી જેલના 30 કેદીઓ ધોરણ 10 અને 15 કેદીઓ ધોરણ 12ની પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. સુરક્ષા માટે તમામ કેન્દ્રો CCTV થી સજ્જ છે અને પોલીસને 'સ્ટેન્ડ ટુ' રાખવામાં આવી છે.
સુરતમાં હાઈ-ટેક દેખરેખ (PATA એપ)
સુરતમાં છેલ્લા 8 વર્ષમાં સૌથી વધુ 1.65 લાખ વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા છે. પેપર લીક જેવી ઘટનાઓ રોકવા માટે આ વખતે PATA એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેના દ્વારા પ્રશ્નપત્રના બંડલનું લોકેશન ટ્રેકિંગ અને ફોટોગ્રાફ્સ અપલોડ કરવામાં આવશે. સુરતના ધો.10 અને 12ના 1.65 લાખ વિદ્યાર્થીની બોર્ડ પરીક્ષાનો આજથી પ્રારંભ. સ્ક્વોડની 70 ટીમો સંવેદનશીલ અને અતિસંવેદનશીલ કેન્દ્રો પર નજર રાખશે. પરીક્ષામાં પ્રશ્નપત્ર લીક ન થાય તે માટે PATA એપથી ટ્રેકિંગ કરવામાં આવશે. ધોરણ.10 અને 12ની બોર્ડ પરીક્ષા આગામી તા.26 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે, જે 18 માર્ચ સુધી ચાલશે. સુરતમાં બોર્ડની પરીક્ષાના છેલ્લા આઠ વર્ષમાં સૌથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ આ વર્ષે નોંધાયા છે. ધોરણ 10માં સુરતમાં 92,280 વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા છે. જ્યારે ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહમાં 46,760 અને 12 સાયન્સમાં 15589 વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા છે. પ્રશ્નપત્રના બંડલના તબક્કાવાર ફોટોગ્રાફ એપ્લિકેશનમાં અપલોડ કરી સુરક્ષાની ચકાસણી કરવામાં આવશે.
રાજકોટ અને વડોદરા
વડોદરામાં 72,668 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. વાલીઓએ "આ પ્રથમ પરીક્ષા છે, છેલ્લી નથી" તેવા સૂત્ર સાથે બાળકોનું મનોબળ વધાર્યું હતું. વડોદરામાં આજથી ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાઓ શરૂ. શહેર અને જિલ્લાના કુલ 72668 વિદ્યાર્થીઓ આપશે પરીક્ષા. ધો 10 ની પરીક્ષા 156 કેન્દ્રો પર, 12 સાયન્સની 38 કેન્દ્રો પર તથા 12 કોમર્સની 73 કેન્દ્રો પર પરીક્ષા લેવાશે. ધો 10 ની 44581, 12 કોમર્સની 20873, 12 સાયન્સની 7214 વિધાર્થીઓ આપશે પરીક્ષા. આજે ધો 10નું પ્રથમ ભાષા, 12 કોમર્સનું ઈકોનોમિક્સ અને 12 સાયન્સનું ફિઝિક્સ પેપર. ધો 10 ની પરીક્ષા સવારે 10 થી 1.15 જ્યારે ધો 12 ની પરીક્ષા બપોરે 3 થી 6.15 સુધી લેવાશે. પરીક્ષા કેન્દ્રો પર વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ પહોચ્યા. વિધાર્થીઓએ કહ્યું, પરીક્ષાને લઈ ભારે ઉત્સાહ અને નર્વસ પણ છીએ. પરીક્ષાને લઈ ખૂબ સરસ તૈયારીઓ કરી, પેપર સરળ હશે તેવી આશા. પ્રથમ વખત બોર્ડની પરીક્ષા આપીશું. વાલીઓએ કહ્યું, વિધાર્થીઓને સેન્ટર પર મૂકવા આવ્યા. વિધાર્થીઓને પ્રેરણા આપી, આ પ્રથમ પરીક્ષા છે, છેલ્લી નહીં.
રાજકોટમાં આજથી બોર્ડ પરીક્ષા શરૂ
રાજકોટમાં 80,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ 2816 બ્લોકમાં પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. પ્રથમ દિવસે ધોરણ 10 માં ગુજરાતી અને ધોરણ 12 માં ફિઝિક્સ/અર્થશાસ્ત્રના પેપર લેવાયા હતા. જિલ્લાના 80,248 વિદ્યાર્થી આજે પેપર આપશે. આજે ધો.10માં ગુજરાતી, ધો.12માં ફિઝિક્સ અને અર્થશાસ્ત્રનું પેપર. જિલ્લામાં 2816 બ્લોકમાં લેવાશે પરીક્ષા. તમામ કેન્દ્રો પર CCTVથી સજ્જ. રાજકોટ ની કરણસિંહજી હાઇસ્કૂલમાં કંટ્રોલ રૂમ કાર્યરત. ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે પ્રશ્નપત્રો કેન્દ્રમાં મોકલવા આવશે.
પરીક્ષાના મહત્વના નિયમો અને વ્યવસ્થા
1. ડિજિટલ ગેજેટ્સ પર પ્રતિબંધ: સ્માર્ટ વોચ, મોબાઈલ કે અન્ય ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો પર સખત મનાઈ છે.
2. તબીબી સુવિધા: દરેક કેન્દ્ર પર ફર્સ્ટ એઈડ કીટ અને આરોગ્ય વિભાગની ટીમ તૈનાત છે.
3. ગૂગલ મેપિંગ: વિદ્યાર્થીઓને સેન્ટર શોધવામાં તકલીફ ન પડે તે માટે લોકેશન મેપિંગ જાહેર કરાયું છે.
4. સમયગાળો: આ પરીક્ષાઓ 26 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈને 18 માર્ચ સુધી ચાલશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, કોઈપણ શંકાસ્પદ ઈમેલ કે ધમકી મળે તો તુરંત પોલીસનો સંપર્ક કરવા અને અજાણ્યા વ્યક્તિઓને શાળામાં પ્રવેશ ન આપવા કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.
