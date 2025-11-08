ધો.10 અને 12ની ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર, જાણો ક્યારે યોજાશે પરીક્ષા
Gujarat Board exams: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.ધોરણ 10 થી પરીક્ષા 26 ફેબ્રુઆરીથી 16 માર્ચ સુધી યોજાશે.ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષા 26 ફેબ્રુઆરીથી 13 માર્ચ સુધી યોજાશે. ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષા 26 ફેબ્રુઆરીથી 16 માર્ચ સુધી યોજાશે. ગત વર્ષની જેમ આ વર્ષે પરીક્ષા 10 દિવસ વહેલા શરૂ થશે.
Gujarat Board exams: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB), ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ-10 (SSC) અને ધોરણ-12 (HSC) વિજ્ઞાન પ્રવાહ તેમજ સામાન્ય પ્રવાહની ફેબ્રુઆરી-માર્ચ 2026માં લેવાનારી મુખ્ય પરીક્ષાઓનો વિગતવાર કાર્યક્રમ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યો છે. બોર્ડ દ્વારા આપવામાં આવેલી યાદી મુજબ, ધોરણ-10 (SSC), સંસ્કૃત પ્રથમા, અને ધોરણ-12 (HSC) વિજ્ઞાન પ્રવાહ, સામાન્ય પ્રવાહ, ઉચ્ચતર ઉત્તર બુનિયાદી પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ, તથા સંસ્કૃત મધ્યમાના ઉમેદવારોની મુખ્ય પરીક્ષાઓ તારીખ 26 ફેબ્રુઆરી, 2026 થી શરૂ થશે અને તારીખ 16 માર્ચ, 2026 સુધી ચાલશે.
પ્રથમ પેપર અને સમય, બોર્ડના કાર્યક્રમ મુજબ
ધોરણ-10 (SSC): પરીક્ષાનો સમય સવારનો રહેશે અને પ્રથમ પેપર ગુજરાતી વિષયનું લેવામાં આવશે. તેવી જ રીતે ધોરણ-12 (HSC) વિજ્ઞાન પ્રવાહ પરીક્ષાનો સમય બપોરનો રહેશે અને પ્રથમ પેપર ભૌતિક વિજ્ઞાન વિષયનું રહેશે.
ગુજકેટ 2026ની તારીખ
ઈજનેરી અને ફાર્મસી જેવા અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટેની ગુજકેટ (GUJCET) ની પરિક્ષા તારીખ 29 માર્ચ, 2026 ના રોજ યોજવામાં આવશે. બોર્ડે તમામ વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શાળાના આચાર્યઓને વિનંતી કરી છે કે આ પરીક્ષાનો વિગતવાર અને સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ જોવા માટે બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.gseb.org ની મુલાકાત લેવી.
