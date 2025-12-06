બોર્ડની પરીક્ષામાં મોટો ફેરફાર : બોર્ડની ભૂલને કારણે ફરી એક પેપરની તારીખ બદલાઈ
Gujarat Board Exam : ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી. ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડે પરીક્ષાની તારીખ બદલી. 4 માર્ચના બદલે હવે 18 માર્ચે લેવાશે પરીક્ષા
Gandhinagar News : બોર્ડની પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે. ગુજરાત બોર્ડ પરીક્ષાની તારીખમાં ફેરફાર કરાયો છે. બોર્ડની એક ભૂલને કારણે પરીક્ષાની તારીખમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની ગંભીર અને મોટી ભૂલ સામે આવી છે. દ્વારા બોર્ડની પરીક્ષાની ગોઠવણમાં મોટી ભૂલ કરવામા આવી હતી. ધુળેટીની જાહેર રજામાં બોર્ડની પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે બોર્ડ દ્વારા પોતાની ભૂલ સ્વીકારીને પરીક્ષાની તારીખ હવે બદલી દેવામાં આવી છે. ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડે પરીક્ષાની તારીખ બદલી છે. 4 માર્ચના બદલે હવે 18 માર્ચે પરીક્ષા લેવાશે.
ધોરણ 10ની સામાજિક વિજ્ઞાનની પરીક્ષા 4 માર્ચના બદલે હવે 18 માર્ચના રોજ લેવામાં આવશે. ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહની 4 માર્ચે યોજાનારી નામાના મૂળતત્વો, ઇતિહાસ, જીવવિજ્ઞાન અને કૃષિ રસાયણશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર અને વાણિજ્ય સંચાલન, સમાજશાસ્ત્ર મનોવિજ્ઞાન અને અર્થશાસ્ત્ર, પદાર્થ વિજ્ઞાન અને ગણિતશાસ્ત્રની પરીક્ષા 18 માર્ચના રોજ યોજવામાં આવશે.
જ્યારે ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની 4 માર્ચે યોજાનાર જીવ વિજ્ઞાનની પરીક્ષા હવે 16 માર્ચના રોજ બપોરે 3 વાગ્યાથી 6 વાગ્યા સુધી લેવામાં આવશે. તેમજ સંસ્કૃત પ્રથમાની 16 માર્ચના રોજ સવારે 10 વાગ્યાથી 1.15 વાગ્યા સુધી જ્યારે સંસ્કૃત મધ્યમાની 16 માર્ચના બપોરે 3 વાગ્યાથી 6.16 વાગ્યા સુધી લેવામાં આવશે.
આમ, શિક્ષણ વિભાગનો ફરી એકવાર મોટો છબરડો સામે આવ્યો છે. પરંતું સમય રહેવા શિક્ષણ વિભાગે પોતાની ભૂલ બદલી છે. નહિ તો વિદ્યાર્થીઓ અટવાયા હોત.
