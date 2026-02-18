Gujarat Budget 2026: શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર માટે 2902 કરોડની જોગવાઈઓ, જાણો વિગતવાર માહિતી
Gujarat Budget 2026: નાણમંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ આજે ગુજરાત વિધાનસભામાં બજેટ રજુ કર્યું તેમાં શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર માટે 2902 કરોડની જોગવાઈ કરી. કઈ યોજના માટે કેટલા રૂપિયા ફાળવ્યા તે વિગતો જાણો.
ગુજરાતના નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ આજે ગુજરાત વિધાનસભામાં સતત પાંચમી વાર બજેટ રજુ કર્યું. આ વખતે બજેટમાં મુખ્ય ફોકસ GYAN પર છે એટલે કે ગરીબ, યુવા, અન્નદાતા અને નારીશક્તિને વધુ સશક્ત બનાવવા વિવિધ જાહેરાતો અને જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. વર્ષ 2026-27ના માટે આ વખતે કુલ 4 લાખ 8 હજાર 53 કરોડ (4,08,053 કરોડ)નું વિક્રમી બજેટ રજુ થયું. જે હેઠળ શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ માટે કુલ રૂપિયા 2902 કરોડની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે. આ જોગવાઈઓમાં કઈ કઈ જાહેરાતો કરાઈ છે તે વિગતો ખાસ જાણો.
શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ માટે કુલ 2902 કરોડની જોગવાઇ....
- નમો ગુજરાત કૌશલ્ય અને રોજગાર મિશન અંતર્ગત વિકસિત ગુજરાત માટે 226 કરોડની જોગવાઇ.
- શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના અંતર્ગત 200 કરોડની જોગવાઇ.
- પી. એમ. સેતુ યોજના અંતર્ગત 200 કરોડની જોગવાઇ.
- શ્રમિક બસેરા યોજના માટે 150 કરોડની જોગવાઇ.
- રાજ્યની વિવિધ ૧૬ આઈ.ટી.આઈ.ની નવી બિલ્ડીંગના બાંધકામ માટે 97 કરોડની જોગવાઇ.
- સરકારી ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થાઓમાં જરૂરી યંત્ર સામગ્રીઓ પૂરી પાડવા 84 કરોડની જોગવાઇ.
- વિવિધ આઈ.ટી.આઈ.માં માળખાકીય સુવિધા વધારવા તેમજ હયાત આઈ.ટી.આઈ. માં ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા માટે 64 કરોડની જોગવાઇ.
- ધન્વંતરિ આરોગ્ય રથ યોજના હેઠળ કુલ 60 કરોડની જોગવાઇ.
- "નમો કૌશલ્ય લક્ષ્મી યોજના" અંતર્ગત 40 કરોડની જોગવાઇ.
- રાજ્યની તમામ સરકારી ITIના 1 લાખ 50 હજાર તાલીમાર્થીઓને દર વર્ષે 2 યુનિફોર્મ માટે DBTથી સહાય કરવા 30 કરોડની જોગવાઇ.
- મીઠાના અગરિયાઓને આધારકાર્ડ આધારિત યુનિક નંબર સાથેનું આવાસ ફાળવવા 25 કરોડની જોગવાઇ.
- સામૂહિક જનતા જૂથ અકસ્માત વીમા યોજના અન્વયે બાંધકામ શ્રમયોગીઓને આકસ્મિક મૃત્યુ માટે 5 લાખની સહાય આપવા 12 કરોડની જોગવાઇ.
અન્ય મહત્વની જોગવાઈઓ...
અન્ય જે મહત્વની જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે તેમાં શિક્ષણ વિભાગ માટે કુલ 63184 કરોડની જોગવાઇ, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ માટે કુલ 25403 કરોડની જોગવાઇ, મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ માટે કુલ 7690 કરોડની જોગવાઇ, અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોનો વિભાગ માટે કુલ 2856 કરોડની જોગવાઇ, રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓનો વિભાગ માટે કુલ 2006 કરોડની જોગવાઇ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ માટે કુલ 29709 કરોડની જોગવાઇ, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ માટે કુલ 33504 કરોડની જોગવાઇ, પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામવિકાસ વિભાગ માટે કુલ 14858 કરોડની જોગવાઇ કરવામાંઆવી છે.
આ ઉપરાંત નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ માટે કુલ 25960 કરોડની જોગવાઇ, બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ માટે કુલ 4314 કરોડની જોગવાઇ, વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ માટે કુલ 2634 કરોડની જોગવાઇ, ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ માટે કુલ 13942 કરોડની જોગવાઇ, પ્રવાસન, યાત્રાધામ અને નાગરિક ઉડ્ડયન માટે 3090 કરોડની જોગવાઇ, કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ માટે કુલ 24022 કરોડની જોગવાઇ, સામાન્ય વહીવટ વિભાગ માટે કુલ 2910 કરોડની જોગવાઇ, મહેસૂલ વિભાગ માટે કુલ 5552 કરોડની જોગવાઇ, ગૃહ વિભાગ માટે કુલ 14265 કરોડની જોગવાઇ, ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ માટે કુલ 4842 કરોડની જોગવાઇ, વન અને પર્યાવરણ વિભાગ માટે કુલ 3560 કરોડની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે.
