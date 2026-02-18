ગુજરાત બજેટ 2026: ગુજરાતના બજેટનું મુખ્ય ફોકસ GYAN પર, આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ માટે શું થઈ મહત્વની જાહેરાતો, જાણો
Gujarat Budget 2026: ગુજરાતના નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ આજે ગુજરાત વિધાનસભામાં ગુજરાતનું બજેટ રજુ કર્યું. તેમણે સતત પાંચમીવાર બજેટ રજુ કર્યું. બજેટમાં GYAN એટલે કે, ગરીબ, યુવા, અન્નદાતા અને નારીશક્તિને વધુ સશક્ત બનાવવા આ બજેટમાં વિવિધ જોગવાઇઓ કરવામાં આવી છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
આજે ગુજરાત વિધાનસભામાં નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ રાજ્યનું ચાર લાખ આઠ હજાર 53 કરોડનું વિક્રમી અંદાજપત્ર રજુ કર્યું. તેમણે કહ્યું કે રાજ્ય સરકારના આ પ્રયાસોથી ગુજરાતની આર્થિક ગતિશીલતા રાષ્ટ્રીય વિકાસમાં આગવી અને મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહી છે. આજે દેશના જીડીપીમાં ગુજરાતનો ફાળો ૮.૨ ટકા છે. ગુજરાતની માથાદીઠ આવક ₹૩ લાખ ૧ હજાર (₹૩,૦૧,૦૦૦) છે. જે રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતાં ૬૦%થી વધારે છે. જેમાં ગુજરાત દેશના રાજ્યોમાં મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે.
આ વખતે ગુજરાતના બજેટમાં GYAN પર ફોકસ
પોલિસી ડ્રીવન સ્ટેટ તરીકે ગુજરાત સરકારે મહત્વપૂર્ણ નીતિઓ જાહેર કરી છે. જેમાં ગુજરાત સ્પેસટેક પોલિસી, ગુજરાત ઇલેકટ્રોનિક્સ કોમ્પોનન્ટ મેન્યુફેક્ચરીંગ પોલિસી, એકશન પ્લાન ફોર ઇમ્પલીમેન્ટેશન ઓફ AI, ઇન્ટીગ્રેડેટ રીન્યુએબલ એનર્જી પોલિસી અને ગુજરાત ગ્રીન હાઇડ્રોજન પોલિસીનો સમાવેશ થાય છે. જેનાથી યુવા પ્રતિભાને AI આધારિત રિસર્ચ અને કુશળતા વિકસાવવામાં નવી તકો મળશે. સેમી કન્ડક્ટર્સ અને હાઇ વેલ્યુ મેન્યુફેક્ચરીંગમાં વધુ વેગ આવશે. કૃષિ, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન, શહેરી આયોજન અને ગવર્નન્સ વધુ અસરકારક બનશે. તેમજ રીન્યુએબલ એનર્જીનો મહત્તમ ઉપયોગ કરી કાર્બન ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો થશે. જે ગુજરાતને આત્મનિર્ભર ભારત અને વિકસિત ગુજરાત@૨૦૪૭ના લક્ષ્યને સાકાર કરવામાં મદદરૂપ થશે. GYAN એટલે કે, ગરીબ, યુવા, અન્નદાતા અને નારીશક્તિને વધુ સશક્ત બનાવવા આ બજેટમાં વિવિધ જોગવાઇઓ કરવામાં આવેલ છે.
ગરીબો અને મધ્યમવર્ગના લોકો માટે પાક્કા ઘર " ઘર સૌના માટે"
- ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને પાકું ઘર આપી “ઘર સૌના માટે”નો સંકલ્પ સાચા અર્થમાં સાકાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. જે હેઠળ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના(ગ્રામીણ અને શહેરી), ડૉ.આંબેડકર આવાસ યોજના, પંડિત દિનદયાળ આવાસ યોજના તેમજ હળપતિ આવાસ જેવી યોજનાઓ હેઠળ આ વર્ષે આશરે ૩ લાખ ૧૫ હજારથી વધુ આવાસો પૂરા પાડવાનું આયોજન છે. જેના માટે ₹૪૨૭૨ કરોડની જોગવાઇ.
- સમાજના પછાત અને નબળા વર્ગના તેમજ આદિજાતિ લોકોના વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ કામગીરી થઈ રહી છે. વિવિધ નિગમો દ્વારા છેલ્લાં ત્રણ વર્ષમાં ૧ લાખ ૩૫ હજારથી વધુ લાભાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે લોન તેમજ આર્થિક સહાય આપવામાં આવી છે. નિગમોની આ કામગીરીને વેગ આપવા માટે કુલ ₹૮૬૯ કરોડની જોગવાઇ.
- નાગરિકોની અન્નસુરક્ષાના અભિગમથી પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના અંતર્ગત રાજ્યના અંદાજે ૭૫ લાખથી વધુ કુટુંબોને વિનામૂલ્યે અનાજ આપવાનું કાર્ય.
- રાજ્ય સરકાર દ્વારા ૫૩ હજારથી વધુ આંગણવાડી કેન્દ્રોને પોષણ, પ્રારંભિક બાળ શિક્ષણ અને આરોગ્ય સેવાના મજબૂત આધાર સ્તંભ તરીકે વિકસાવવામાં આવી રહ્યાં છે. આંગણવાડીના ભૌતિક અને ડિજિટલ માળખામાં વધારો કરતાં આ વર્ષે નવી બે હજાર આંગણવાડીઓના નિર્માણ માટે ₹૩૬૦ કરોડની જોગવાઇ.
- . “પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય–મુખ્યમંત્રી અમૃતમ (મા યોજના)” યોજના હેઠળ ૨ કરોડ ૭૨ લાખથી વધુ લોકોનો સમાવેશ કરેલ છે. જેમાં ૬૮ લાખથી વધુ લોકોએ કેશલેસ સારવારનો લાભ લીધો છે. આ યોજના માટે ₹૩૪૭૨ કરોડની જોગવાઇ.
- ગરીબ અને મધ્યમવર્ગના દંપતીઓને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કિડની ડીસીસ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, અમદાવાદ ખાતે IVF સગવડ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે. આ સેન્ટરના વિસ્તૃતિકરણ ઉપરાંત સુરત, ભાવનગર અને જામનગર ખાતે આ પ્રકારની સુવિધા શરૂ કરવાનું આયોજન.
- બાંધકામ શ્રમયોગીઓને પૌષ્ટિક આહાર મળી રહે તે માટે શ્રમિક અન્નપૂર્ણા કેન્દ્રમાં વધારો કરતાં નવા ૧૨૧ કેન્દ્ર કાર્યરત કરવામાં આવશે. તેમજ શ્રમયોગીઓને બાંધકામના સ્થળે આરોગ્યની પ્રાથમિક સેવા આપતાં કુલ ૧૫૪ ધન્વંતરિ આરોગ્ય રથની સંખ્યામાં વધારો કરતાં વધુ નવા ૫૦ આરોગ્ય રથ શરૂ કરવામાં આવશે. જેના માટે કુલ ₹૨૬૦ કરોડની જોગવાઇ.
- VB-G RAM G (વિકસિત ભારત ગેરંટી ફોર રોજગાર એન્ડ આજીવિકા મીશન(ગ્રામીણ)) યોજનાથી ગ્રામ્ય વિસ્તારની સુખાકારી અને રોજગારી માટે એક મહત્વપૂર્ણ કદમ ભરવામાં આવેલ છે. જેમાં કામના દિવસો ૧૦૦થી વધારી ૧૨૫ કરવામાં આવેલ છે. જેના માટે કુલ ₹૧૫૦૦ કરોડનું આયોજન.
મહત્વના મુદ્દાઓ
- ગુજરાત પોલિસી ડ્રીવન સ્ટેટ તરીકે આગળ
- રાજ્ય સરકારે સ્પેસટેક, AI, ગ્રીન હાઇડ્રોજન, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કોમ્પોનન્ટ અને ઇન્ટિગ્રેટેડ રીન્યુએબલ એનર્જી જેવી મહત્વપૂર્ણ નીતિઓ જાહેર કરી.
- યુવાનોને AI આધારિત રિસર્ચમાં નવી તકો
- સેમીકન્ડક્ટર અને હાઇ વેલ્યુ મેન્યુફેક્ચરીંગને પ્રોત્સાહન
- કાર્બન ઉત્સર્જનમાં ઘટાડા તરફ મોટું પગલું
- ગુજરાતની આર્થિક તાકાતમાં વધારો
- દેશના GDPમાં ગુજરાતનો ફાળો – 8.2%
- માથાદીઠ આવક – ₹3,01,000 (રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતાં 60% વધુ)
- “ઘર સૌના માટે” – 3.15 લાખ આવાસોનું આયોજન
- વિવિધ આવાસ યોજનાઓ હેઠળ આ વર્ષે આશરે 3 લાખ 15 હજારથી વધુ ઘરો
- કુલ જોગવાઇ – ₹4272 કરોડ
- પછાત વર્ગ માટે શિક્ષણ સહાયમાં વેગ
- છેલ્લાં 3 વર્ષમાં 1.35 લાખથી વધુ લાભાર્થીઓને લોન / સહાય
- નવી જોગવાઇ – ₹869 કરોડ
- 75 લાખ કુટુંબોને વિનામૂલ્યે અનાજ
- પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના હેઠળ અન્નસુરક્ષા મજબૂત
- આંગણવાડી માળખામાં મોટું રોકાણ
- 53 હજારથી વધુ આંગણવાડી સક્રિય
- નવી 2000 આંગણવાડી માટે
- જોગવાઇ – ₹360 કરોડ
- આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં વિશાળ ફાળવણી
- “મા યોજના” હેઠળ 2.72 કરોડ લોકોનો સમાવેશ
- 68 લાખથી વધુ લોકોએ કેશલેસ સારવારનો લાભ લીધો
- જોગવાઇ – ₹3472 કરોડ
- IVF સુવિધાનો વિસ્તરણ પ્લાન
- અમદાવાદના Institute of Kidney Diseases and Research Centre સેન્ટર ઉપરાંત હવે સુરત, ભાવનગર, જામનગરમાં નવી સુવિધાઓ
