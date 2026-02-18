ગુજરાત બજેટ 2026: નર્મદાના પાણીને ઉ. ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં વાળવા સુજલામ સુફલામ સહિત 3 યોજના માટે મોટી ફાળવણી
Gujarat Budget 2026: નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ માટે કુલ 25 હજારથી વધુની ફાળવણી કરી છે. સૂકા પ્રદેશોમાં નર્મદાના પાણીને વાળવા માટેની યોજનાઓ માટે 3000 કરોડથી વધુની ફાળવણી કરાઈ છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
ગુજરાતના નાણામંત્રીએ સતત પાંચમીવાર આજે ગુજરાત વિધાનસભામાં બજેટ રજુ કર્યું. આ વખતનું બજેટ 4,08,053 કરોડનું વિક્રમી બજેટ રજુ થયું. જેમાં GYAN પર સૌથી વધુ ફોકસ રહ્યું. એટલેકે ગરીબ, યુવા, અન્નદાતા અને નારીશક્તિને વધુ સશક્ત કરવા પર ભાર મૂકાયો. બજેટમાં વિવિધ ક્ષેત્રના વિકાસનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો.
નાણામંત્રીએ બજેટ રજુ કરતા શરૂઆતમાં કહ્યું કે જી.એસ.ટી.માં કરેલ ઐતિહાસિક સુધારાથી સામાન્ય નાગરિકની જીવન જરૂરિયાત વસ્તુઓની ખરીદશકિતમાં વધારો થયેલ છે. વધુમાં, શ્રમ અધિનિયમમાં કરેલ સુધારાઓથી કામદારોની સામાજિક સુરક્ષા, રોજગારીની તક સાથે તેમના સન્માનમાં વધારો થયો છે. ગુજરાતને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ની યજમાની મળી છે તેનો સંપૂર્ણ યશ ખેલમહાકુંભની શરૂઆત કરાવનાર ગુજરાતના તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી અને આપણા વડાપ્રધાન મોદીજીને જાય છે.
- નાણામંત્રીએ વિવિધ વિભાગો માટે કેટલું ફંડ ફાળવ્યું તે અંગે પણ માહિતી આપી. જે હેઠળ નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ માટે કુલ 25960 કરોડની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે. ત્યારે કઈ યોજના અને કાર્ય માટે કેટલા રૂપિયાની ફાળવણી કરાઈ તે પણ જાણો.
નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ માટે કુલ 25960 કરોડની જોગવાઇ
- જળસંપત્તિ પ્રભાગ માટે13944 કરોડની જોગવાઇ
- દરિયામાં વહી જતાં નર્મદાના પાણીને ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના સૂકા પ્રદેશમાં વાળવા સુજલામ સુફલામ પાઇપ લાઇન યોજના માટે 1237 કરોડ, સૌની યોજના માટે 473 કરોડ તથા કચ્છની યોજના માટે 1333 કરોડ એમ કુલ 3043 કરોડની જોગવાઇ.
- હયાત સિંચાઇ માળખાના વિસ્તરણ, સુધારણા અને આધુનિકીકરણ માટે 1420 કરોડની જોગવાઇ.
- ચોમાસામાં દરિયામાં વહી જતાં પાણીને રોકવા માટે મોટા ચેકડેમ-વિયર બાંધવા 896 કરોડની જોગવાઇ.
- ડેમ સેફ્ટી માટે 693 કરોડની જોગવાઇ.
- સાબરમતી નદી પર કુલ 14 વિયર-બેરેજ બનાવવાના કરેલ આયોજનમાં પાંચ વિયર-બેરેજનાં કામો પૂર્ણ થયેલ છે, બાકી રહેતા કામો પૂર્ણ કરવા 624 કરોડની જોગવાઇ.
- આદિજાતિ વિસ્તારમાં ઉદ્વહન સિંચાઇ યોજના માટે 485 કરોડની જોગવાઇ.
- ડાંગ જિલ્લામાં અંબિકા, ખાપરી, પૂર્ણા અને ગીરા નદી પર 43 મોટા ચેકડેમો/વીયર બાંધકામથી 2105 હેક્ટર વિસ્તારને લાભ મળશે. જેના માટે 150 કરોડની જોગવાઇ.
- વલસાડ જિલ્લાના મધુબન ડેમ આધારિત ધરમપુર–કપરાડા ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજના દ્વારા 35 ગામોના 16235 હેક્ટર વિસ્તારમાં સિંચાઈ સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે. જેના માટે 85 કરોડની જોગવાઇ.
- છોટાઉદેપુર, દાહોદ અને પંચમહાલ જિલ્લામાં નર્મદા આધારિત ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાથી 18 તાલુકાના 51480 હેક્ટર વિસ્તારમાં સિંચાઈ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવાનું આયોજન છે.
- સમુદ્રની ભરતીનું ખારું પાણી નર્મદા નદીમાં પ્રવેશતું અટકાવવા ભરૂચ જિલ્લાના ભાડભૂત ગામે બેરેજની યોજના પ્રગતિ હેઠળ છે. જે માટે 1700 કરોડની જોગવાઇ. સરદાર સરોવર યોજના માટે કુલ 3317 કરોડની જોગવાઇ
- અમદાવાદ જિલ્લાનાં નળકાંઠાના વિસ્તારમાં(ફેઝ-૨) સિંચાઈ સુવિધા વધારવા માટે 600 કરોડની જોગવાઇ.
- સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનાં લખતર તાલુકાના ભાસ્કરપુરા ગામ તળાવથી ધોલેરા SIR વિસ્તારને પાઇપલાઇન દ્વારા 100 MLD પાણી પૂરું પાડવા માટે 300 કરોડની જોગવાઇ.
- કચ્છ જિલ્લામાં દુધઇ સબ-બ્રાન્ચ કેનાલના કામો માટે 230 કરોડની જોગવાઇ.
- પાટણ જિલ્લાના સાંતલપુર તાલુકાના ૧૧ ગામોના કમાન્ડ વિસ્તાર બહારના વિસ્તાર માટે સિંચાઇ ઉદ્વહન પાઈપ પ્રોજેક્ટ માટે 80 કરોડની જોગવાઇ. પાણી પુરવઠા પ્રભાગ માટે 6984 કરોડની જોગવાઇ
- લોકોના આરોગ્ય અને જીવન ધોરણમાં સુધારા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં ગુણવત્તાયુકત પીવાનું પાણી નિયમિત રીતે મળી રહે તે માટે રાજ્ય સરકાર ભગીરથ પ્રયત્નો કરે છે.
- ધોલેરા Special Investment Regionને પાણીનો પ્રવાહ અવિતરપણે મળી રહે તે માટે નવીન 100 એમ.એલ.ડી બલ્ક પાઇપલાઇન નેટવર્ક માટે 650 કરોડના કામોનું આયોજન.
- આદિજાતિ વિસ્તારના કુલ 14 જિલ્લાઓના 651 ગામોને આવરી લેતી 26 જૂથ યોજનાઓ માટે 280 કરોડની જોગવાઇ.
- રાજ્યના આદિજાતિ અને અન્ય વિસ્તારો માટે મહત્વની યોજનાઓની કામગીરી જેમાં મુખ્યત્વે,
- આદિવાસી વિસ્તારના ડાંગ જિલ્લાના કુલ ૨૭૬ ગામો તથા 3 શહેરોનો સમાવેશ કરતી ડાંગ જિલ્લાની જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના માટે 866 કરોડના કામો પ્રગતિ હેઠળ.
- વાવ-થરાદ જિલ્લામાં નર્મદા મુખ્ય નહેર આધારીત 240 ગામો માટેની સુધારણા યોજના માટે 346 કરોડના કામો માટે જોગવાઇ.
- બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ધરોઇ જળાશય આધારીત અંબાજી જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના માટે 153 કરોડના કામો પ્રગતિ હેઠળ.
- સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં ભવિષ્યની પીવાના પાણીની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા ઢાંકીથી નાવડા બલ્ક પાઇપલાઇનના કામો પ્રગતિમાં છે. જેમાં,
- અમદાવાદ, બોટાદ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, પોરબંદર જિલ્લાઓ માટેની ઢાંકી થી નાવડા સુધીની બલ્ક પાઇપલાઇન માટે 1044 કરોડના કામો પ્રગતિ હેઠળ.
- સામાન્ય વિસ્તાર તેમજ આદિજાતિ વિસ્તારના 14 જિલ્લાના 53 તાલુકાના ગામોમાં પાણી વેરાની મહત્તમ વસુલાત કરવામાં આવે તે માટે પ્રોત્સાહક રકમ આપવા
63 કરોડની જોગવાઇ.
- પીવાના પાણીની ગુણવત્તા અને નિયમનને વધુ સુદ્રઢ કરવા માટે તાલુકા કક્ષાએ 15 નવીન લેબોરેટરીની સ્થાપના માટે 15 કરોડની જોગવાઇ.
