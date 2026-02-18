Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

Gujarat Budget: પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અને આંગણવાડીઓ માટે નાણામંત્રીની મોટી જાહેરાત

Gujarat budget 2026-27: ગુજરાતના નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ સતત પાંચમી વખત બજેટ રજૂ કરી રહ્યા છે. એક કલ્યાણકારી રાજ્ય તરીકે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને પાકું ઘર આપી “ઘર સૌના માટે”નો સંકલ્પ સાચા અર્થમાં સાકાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. જે હેઠળ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના(ગ્રામીણ અને શહેરી), ડૉ.આંબેડકર આવાસ યોજના, પંડિત દિનદયાળ આવાસ યોજના તેમજ હળપતિ આવાસ જેવી યોજનાઓ હેઠળ આ વર્ષે આશરે 3 લાખ 15 હજારથી વધુ આવાસો પૂરા પાડવાનું આયોજન છે. જ્યારે ગુજરાતમાં 360 કરોડના ખર્ચે 2000 નવી આંગણવાડી બનશે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 18, 2026, 02:03 PM IST

Trending Photos

Gujarat Budget: પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અને આંગણવાડીઓ માટે નાણામંત્રીની મોટી જાહેરાત

Gujarat Budget 2026-2027: ગુજરાતના નાણામંત્રી કનુ દેસાઈએ આજે વિધાનસભામાં નાણાકીય વર્ષ 2026-27નું બજેટ રજૂ કરીને ઈતિહાસ રચ્યો છે. સતત પાંચમી વખત બજેટ રજૂ કરનાર તેઓ રાજ્યના પ્રથમ નાણામંત્રી બન્યા છે. આ વખતના બજેટમાં સરકારે 'ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ' તેમજ 'મહિલા અને બાળ કલ્યાણ' પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

'ઘર સૌના માટે': આવાસ યોજનાઓ માટે ₹4272 કરોડની જોગવાઈ
નાણામંત્રીએ "એક કલ્યાણકારી રાજ્ય" તરીકેની છબીને વધુ મજબૂત કરતા ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે રહેઠાણની મહત્વની જાહેરાતો કરી છે. આ વર્ષે વિવિધ આવાસ યોજનાઓ હેઠળ અંદાજે 3,15,000 થી વધુ નવા આવાસો પૂરા પાડવાનું આયોજન છે. આ બજેટમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ અને શહેરી), ડૉ. આંબેડકર આવાસ યોજના, પંડિત દિનદયાળ આવાસ યોજના અને હળપતિ આવાસ યોજનાનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ યોજનાઓ માટે સરકારે ₹4,272 કરોડની માતબર રકમ ફાળવી છે.

આંગણવાડી અને બાળ વિકાસ: 2000 નવી આંગણવાડીઓ બનશે
બાળકોના પોષણ અને પાયાના શિક્ષણને વધુ સુદ્રઢ બનાવવા માટે બજેટમાં આંગણવાડીઓને લઈને મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે. રાજ્યમાં કુલ 2,000 નવી આંગણવાડીઓનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. આ પ્રોજેક્ટ પાછળ અંદાજે ₹360 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવશે.

વિકસિત ભારત @2047 અને સુશાસન પર ભાર
નાણામંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, સરકાર "સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌનો પ્રયાસ" ના મંત્ર સાથે આગળ વધી રહી છે. ગુજરાત વહીવટી સુધારણા પંચ (GARC) દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 6 અહેવાલો રજૂ કરાયા છે, જેના આધારે નીચે મુજબના સુધારા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. સરકારી સેવાઓ સામાન્ય જનતા સુધી સરળતાથી પહોંચે તેવા પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ વહીવટમાં પારદર્શિતા અને ઝડપ લાવવા માટે અસરકારક ભલામણોનું અમલીકરણ અને સરકારી તંત્રની કાર્યક્ષમતા વધારવા પર ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. નાણામંત્રી કનુ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે સમાજના પછાત, નબળા વર્ગ અને આદિજાતિ લોકોના વિકાસ માટે સરકાર હંમેશા સંવેદનશીલ રહી છે અને આ બજેટ તે દિશામાં એક મજબૂત કદમ છે."

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Gujarat Historyગુજરાતનો ઇતિહાસકનુભાઈ દેસાઈગુજરાત બજેટ 2026કનુભાઈ દેસાઈ ગુજરાત બજેટગુજરાતwho presents first budget of Gujaratગુજરાતનું પ્રથમ કોણ રજૂ કર્યુ હતુ. ગુજરાત નાણામંત્રીનું નામgujarat budget historygujarat fm namekanu desai Gujarat budgetGujarat Budget 2026Kanu DesaiબજેટGujarat Budgetગુજરાત બજેટનો ઇતિહાસ

Trending news