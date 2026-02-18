Gujarat Budget : બજેટમાં વિધાર્થીઓને શું મળ્યું ? જાણો ગુજરાત સરકારે શિક્ષણ ક્ષેત્રે શું કરી જાહેરાત
Gujarat Budget 2026-27 : ગુજરાત સરકારના બજેટમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે મોટી જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. બજેટમાં શિષ્યવૃત્તિ, પી.એમ. શ્રી શાળાઓ, લાઇબ્રેરી અને કૌશલ્ય વિકાસ યોજનાઓ અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જે વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ અને રોજગાર માટે પ્રોત્સાહન આપશે.
- ગુજરાત સરકારના નવા બજેટમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટી જાહેરાત
- આશ્રમશાળામાં વિદ્યાર્થીઓને મળતી સહાય વધારાવામાં આવી
- નમો સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરી સ્થાપવા 100 કરોડની ફાળવણી
Trending Photos
Gujarat Budget 2026-27 : ગુજરાત સરકારના નવા બજેટમાં વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષણ ક્ષેત્રને ખાસ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. રાજ્યની કુલ વસ્તીમાં 36 ટકા કરતાં વધુ યુવાનોને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર દ્વારા અંદાજે 97 લાખ વિદ્યાર્થીઓ માટે કુલ 5967 કરોડની શિષ્યવૃત્તિ જોગવાઈ જાહેર કરવામાં આવી છે.
ભારત સરકારની પોસ્ટ-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના હેઠળ આદિજાતિ અને અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે સહાય આપવામાં આવશે. સાથે જ કુમાર વિદ્યાર્થીઓ માટે આવક મર્યાદા 2.50 લાખથી વધારીને 6 લાખ કરવામાં આવી છે, જેથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને લાભ મળી શકે.
આશ્રમશાળામાં વિદ્યાર્થીઓને મળતી સહાય વધારાવામાં આવી
આશ્રમશાળાઓ અને ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ છાત્રાલયોમાં અભ્યાસ કરતા લગભગ 2.77 લાખ વિદ્યાર્થીઓને મળતી માસિક સહાય 2160માંથી વધારી 2500 કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત રાજ્યમાં આધુનિક સુવિધાઓ સાથે વધુ 926 પી.એમ. શ્રી શાળાઓ શરૂ કરવામાં આવશે. “એક કેમ્પસ-અવિરત શિક્ષણ-મજબૂત ભવિષ્ય”ના ધ્યેય સાથે બાલવાટિકાથી ધોરણ-10 સુધી સંકલિત શાળાઓ વિકસાવવા₹120 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
નમો સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરી સ્થાપવા 100 કરોડની ફાળવણી
શૈક્ષણિક માળખાકીય વિકાસને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે ગાંધીનગર ખાતે દેશની સૌથી મોટી નમો સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરી સ્થાપવા 100 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ સાથે આદિજાતિ વિસ્તારોના 15 તાલુકાઓમાં ભગવાન બિરસા મુંડા લાઇબ્રેરી સ્થાપવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. “નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાન સાધના યોજના” માટે 250 કરોડ ફાળવીને વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાન પ્રવાહ પ્રત્યે રસ વધારવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
L.D. એન્જિનિયરિંગ કોલેજ ખાતે રિસર્ચ પાર્ક બનશે
યુવાનોના કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગારી માટે “નમો ગુજરાત કૌશલ્ય અને રોજગાર મિશન” માટે 226 કરોડ અને “મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસશીપ યોજના” હેઠળ તાલીમાર્થીઓને માસિક સહાય આપવા 80 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે. ઉપરાંત સંશોધન અને નવીનતા પ્રોત્સાહન માટે L.D. એન્જિનિયરિંગ કોલેજ ખાતે રિસર્ચ પાર્ક સ્થાપવા 51 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે