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સ્થાનિક સ્વરાજ્યની 15 બેઠકો પર યોજાશે પેટાચૂંટણી, જાણો મતદાન અને પરિણામની તારીખ

Gujarat by Election 2026: રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા સ્થાનિક સ્વરાજની 15 બેઠકો પર પેટાચૂંટણીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જૂનાગઢ મનપાની એક બેઠક સહિત અન્ય બેઠકો પર પેટાચૂંટણી યોજાશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 03, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:24 PM IST
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની 15 બેઠકો પર યોજાશે પેટાચૂંટણી, જાણો મતદાન અને પરિણામની તારીખ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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