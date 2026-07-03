/સ્થાનિક સ્વરાજ્યની 15 બેઠકો પર યોજાશે પેટાચૂંટણી, જાણો મતદાન અને પરિણામની તારીખ

Gujarat by Election 2026 Date: ગુજરાતમાં જુલાઈ મહિનામાં ફરી ચૂંટણીનો માહોલ જોવા મળવાનો છે. કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા માંજલવુર વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી જાહેર કરવામાં આવી છે. હવે રાજ્ય ચૂંટણી પંચે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની 15 બેઠકો પર પેટા ચૂંટણીની જાહેરાત કરી છે. આ ચૂંટણી માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. 28 જુલાઈએ મતદાન થશે અને 30 જુલાઈએ પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે.
કઈ-કઈ જગ્યાએ યોજાશે ચૂંટણી
રાજ્ય ચૂંટણી પંચે આપેલી માહિતી પ્રમાણે કુલ 15 બેઠકો પર પેટાચૂંટણી યોજાવાની છે. જેમાં જૂનાગઢ મહાનગર પાલિકાની એક બેઠક પર પેટાચૂંટણી યોજાશે. આ સિવાય કુલ 7 નગરપાલિકામાં પેટાચૂંટણી યોજાવાની છે. જેમાં છ બેઠકો દાહોદના દેવગઢ બારિયા અને એક બેઠક મહેસાણા જિલ્લાની વિસનગરની છે.
આ સિવાય આણંદ જિલ્લાની પાળજ બેઠક પર જિલ્લા પંચાયતની પેટા ચૂંટણી યોજાવાની છે. તો હળવદ, પોશીના, સતલાસણા, હારીજ, નેત્રંગ અને ફાગવેલમાં તાલુકા પંચાયતની એક-એક સીટો પર પેટા ચૂંટણી યોજાવાની છે. તાલુકા પંચાયતની કુલ છ બેઠકો પર પેટાચૂંટણી યોજાશે.
પેટા ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ
1. ચૂંટણીની જાહેરાતની તારીખઃ 7 જુલાઈ 2026
2. જાહેરનામું/ચૂંટણી નોટિસ પ્રસિદ્ધ કરવાની તારીખઃ 9 જુલાઈ
3. ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની છેલ્લી તારીખઃ 14 જુલાઈ
4. ઉમેદવારી પત્રો ચકાસણીની તારીખઃ 15 અને 16 જુલાઈ
5. ઉમેદવારી પત્ર પરત ખેંચવાની તારીખઃ 16 અને 17 જુલાઈ
6. મતદાનની તારીખઃ 28 જુલાઈ (સવારે 7થી સાંજે 6 સુધી)
7. પુનઃમતદાનની તારીખ (જરૂર પડે તો) 29 જુલાઈ
8. પરિણામની તારીખઃ 30 જુલાઈ
9. ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાની તારીખઃ 1 ઓગસ્ટ 2026