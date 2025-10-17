Prev
દાદાના દમદાર મંત્રીમંડળમાં 8 પટેલ, 8 OBC, 3 SC, 4 STને મળ્યું સ્થાન, આ રહ્યું આખે-આખું લિસ્ટ

Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાતના નવા મંત્રીમંડળની સત્તાવાર જાહેરાત થઈ ગઈ છે. નવા મંત્રીમંડળમાં CM સહિત 8 પાટીદાર, 8 OBC, 3 SC અને 4 STનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં 3 મહિલા પણ શપથ લેશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 17, 2025, 11:48 AM IST

દાદાના દમદાર મંત્રીમંડળમાં 8 પટેલ, 8 OBC, 3 SC, 4 STને મળ્યું સ્થાન, આ રહ્યું આખે-આખું લિસ્ટ

Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાતમાં નવી સરકારની રચના થઈ ચૂકી છે, અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં આજે, 17 ઓક્ટોબર, શુક્રવારે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે 11.30કલાકે નવા મંત્રીમંડળે શપથ લીધા છે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે મુખ્યમંત્રી સહિત 26 મંત્રીઓને હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપથ લેવડાવશે. નવા મંત્રીમંડળનું લિસ્ટ જાહેર થતાં જ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ (ભાજપે) જ્ઞાતિગત અને પ્રાદેશિક સંતુલન જાળવવા પર વિશેષ ધ્યાન આપ્યું છે.

જાતિગત અને સામાજિક પ્રતિનિધિત્વ:
નવા મંત્રીમંડળમાં મુખ્યમંત્રી સહિત કુલ 26 સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં વિવિધ સમાજોને પૂરતું પ્રતિનિધિત્વ આપવામાં આવ્યું છે. આ મંત્રીમંડળમાં: પાટીદાર (પટેલ): મુખ્યમંત્રી સહિત 8 મંત્રીઓનો સમાવેશ. ગુજરાતની રાજનીતિમાં પાટીદાર સમાજનું વર્ચસ્વ જાળવી રખાયું છે. ઓબીસી (OBC): 8 મંત્રીઓ. ઓબીસી સમાજને પણ યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ મળ્યું છે. અનુસૂચિત જાતિ (SC): 3 મંત્રીઓ. અનુસૂચિત જનજાતિ (ST): 4 મંત્રીઓ. મહિલા પ્રતિનિધિત્વ: મંત્રીમંડળમાં ૩ મહિલા સભ્યો પણ શપથ લેશે.

આ આંકડાઓ દર્શાવે છે કે ભાજપે ૨૦૨૪ની લોકસભા ચૂંટણી અને આવનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ મુખ્ય જ્ઞાતિઓ અને વર્ગોને સરકારમાં સ્થાન આપીને સર્વસમાવેશકતાનો સંદેશ આપ્યો છે.

નવા અને જૂના ચહેરાઓનું મિશ્રણ
આ મંત્રીમંડળમાં કેટલાક જાણીતા અને અનુભવી નેતાઓની સાથે સાથે કેટલાક નવા ચહેરાઓને પણ તક આપવામાં આવી છે. 

નવા ચહેરા: ક્રાંતિ અમૃતિયા, અર્જુન મોઢવાડિયા, જીતુ વાઘાણી, ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાના પત્ની રિવાબા જાડેજા, અને દર્શના વાઘેલા જેવા નેતાઓને પ્રથમ વખત મંત્રી તરીકેની જવાબદારી સોંપાઈ છે. નવા ચહેરાઓનો સમાવેશ પાર્ટીની 'નો-રિપીટ' થિયરીને આંશિક રીતે બાજુ પર મૂકીને યુવા નેતૃત્વને પ્રોત્સાહન આપવાની નીતિ સૂચવે છે.

જૂના જોગીઓ: જે મંત્રીઓને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે તેમને ખુદ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ફોન કરીને જાણ કરી હતી કે "આપણે સાથે છીએ, તમારે શપથ લેવાના છે." આનાથી સિનિયર નેતાઓમાં વિશ્વાસનું વાતાવરણ જાળવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે, નવા મંત્રીઓને ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ ફોન કરીને અભિનંદન સાથે જાણ કરી હતી.

ગુજરાતના નવા મંત્રીમંડળ કોને રિપિટ કરાયા?
હર્ષ સંઘવી, કનુદેસાઈ, ઋષિકેશ પટેલ, કુંવરજી બાવળિયા, પ્રફુલ પાનશેરિયા, પરસોત્તમ સોલંકી..

આ 19 નવા ચહેરાને સ્થાન
અર્જુન મોઢવાડિયા, રીવાબા જાડેજા, ઈશ્વરસિંહ પટેલ, જીતુ વાઘાણી, નરેશ પટેલ, પીસી બરંડા, ક્રાંતિ અમૃતિયા, કૌશિક વેકરિયા, રમેશ કટારા, જયરામ ગામિત, દર્શના વાધેલા પ્રદ્યુમન વાઝા, મનીષા વકીલ, પ્રવીણ માળી, સંજયસિંહ મહીડા, રમણ સોલંકી, કમલેશ પટેલ, ત્રિકમ છાંગા, સ્વરૂપજી ઠાકોર...

આ 10 મંત્રીઓને પડતા મૂકાયા
બળવંતસિંહ રાજપૂત, રાધવજી પટેલ, ભાનુબેન બાબરિયા, મૂળુ બેરા, કુબેર ડિંડોર, જગદીશ વિશ્વકર્મા, મુકેશ પટેલ, ભીખુસિંહ પરમાર, બચુ ખાબડ, કુંવરજી હળપતિ...

ઉલ્લેખનીય છે કે, આ નવું મંત્રીમંડળ માત્ર સરકાર ચલાવવા માટેનું એક માળખું નથી, પરંતુ ભાજપની ભાવિ રણનીતિનું પ્રતિબિંબ છે. જ્ઞાતિગત સમીકરણોને સાધીને અને નવા પ્રતિભાઓને સ્થાન આપીને પાર્ટીએ રાજ્યમાં પોતાની પકડ મજબૂત રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે આ નવું મંત્રીમંડળ ગુજરાતની જનતાની અપેક્ષાઓ પર કેટલું ખરું ઉતરે છે અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં ગુજરાતના વિકાસને કઈ દિશા મળે છે.

