ગુજરાત ભાજપના સમીકરણ બદલાયા, ચાર વર્ષ પછી મુખ્યમંત્રી-નાયબ મુખ્યમંત્રીની જોડી પરત લાવ્યા
Gujarat CM-DCM Duo Back : ગુજરાતની રાજનીતિમાં ચાર વર્ષ પછી મુખ્યમંત્રી-નાયબ મુખ્યમંત્રીની જોડી ગુજરાત પરત ફરે છે, આ કોઈ સંયોગ નથી, પરંતું ભાજપની નવી ચાલ કહી શકાય
Trending Photos
Gujarat Bhupendra Patel Cabinet Reshuffle news : ગુજરાતમાં મંત્રીમંડળ વિસ્તરણ સાથે, મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીની જોડી પરત લાવવામાં આવી છે. ભાજપે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં હર્ષ સંઘવીને નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. હર્ષ સંઘવી સૌથી યુવા નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા છે, જે એક અનોખો સંયોગ છે.
ગુજરાતમાં ચાર વર્ષ બાદ નાયબ મુખ્યમંત્રી જોડી
મુખ્યમંત્રી-નાયબ મુખ્યમંત્રીની જોડી ભાજપના અદમ્ય ગઢ ગુજરાતમાં પરત ફર્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને પછી આનંદીબેન પટેલના કાર્યકાળ દરમિયાન કોઈ નાયબ મુખ્યમંત્રી નહોતા. જોકે, જ્યારે વિજય રૂપાણી મુખ્યમંત્રી બન્યા, ત્યારે નાના નીતિન પટેલને નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. આ પછી, વિજય રૂપાણી-નીતિન પટેલ (મુખ્યમંત્રી-નાયબ મુખ્યમંત્રી) ની જોડી રાજ્યમાં લાંબા સમય સુધી ટકી, પરંતુ કોરોના મહામારી પછી સપ્ટેમ્બર 2021 માં ભાજપે આખી સરકાર બદલી નાખતાં તે દૂર થઈ ગઈ.
નવી જોડી પાસે ગુજરાતનું નેતૃત્વ
હવે, બરાબર ચાર વર્ષ પછી, મુખ્યમંત્રી-નાયબ મુખ્યમંત્રીની જોડી ફરી એકવાર ગુજરાતનું નેતૃત્વ કરશે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ મુખ્યમંત્રી છે, જ્યારે હર્ષ સંઘવી નાયબ મુખ્યમંત્રી છે. અત્યાર સુધી, સંઘવી ગૃહ, પરિવહન અને રમતગમત રાજ્યમંત્રીના વિભાગો સંભાળતા હતા. તેમને સ્વતંત્ર હવાલો ધરાવતા રાજ્યમંત્રીથી સીધા નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. તેઓ ગુજરાતના સૌથી યુવા નાયબ મુખ્યમંત્રી છે, પરંતુ આ એક નવો સંયોગ છે.
પાટીદાર-જૈનનો સંયોગ
વિજય રૂપાણી-નીતિન પટેલ ગઠબંધનમાં, તે સમયે રૂપાણી જૈન હતા, અને નીતિન પટેલ પાટીદાર હોવાથી નાયબ મુખ્યમંત્રી હતા. હવે, પાટીદાર સમુદાયના ભૂપેન્દ્ર પટેલ મુખ્યમંત્રી છે, અને હર્ષ સંઘવી પણ જૈન સમુદાયના નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. મંત્રીમંડળમાં 15 નવા ચહેરાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. 19 નવા મંત્રીઓમાંથી, ચાર અગાઉ મંત્રી તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. પરિણામે, તેમને બીજી તક આપવામાં આવી છે, પરંતુ 2022 ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના લગભગ ત્રણ વર્ષ પછી થયેલા આ ફેરબદલે એક નવું, વિપરીત ચિત્ર બહાર આવ્યું છે. નીતિન પટેલ જ્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે જૈનને મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા તે અંગે રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે, અને હવે પટેલ મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી જૈન નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. હર્ષ સંઘવી, જે ફક્ત 40 વર્ષના છે, તેમણે ગુજરાતના રાજકારણમાં નોંધપાત્ર છલાંગ લગાવી છે. તેઓ 2021 માં 36 વર્ષની ઉંમરે ગુજરાતમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી હતા.
યુવાવયે મોટી સફળતા
15 વર્ષની ઉંમરે રાજકારણમાં પ્રવેશ કરનારા હર્ષ સંઘવી, 27 વર્ષની ઉંમરે પહેલી વાર ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા. તેમણે મજુરા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાંથી જીતની હેટ્રિક મેળવી છે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી, સંઘવી માત્ર ગૃહ મંત્રાલય જ નહીં પરંતુ અન્ય મહત્વપૂર્ણ વિભાગો પણ જાળવી શકશે. જો આવું થાય, તો તેઓ મુખ્યમંત્રી પછી બીજા સૌથી શક્તિશાળી વ્યક્તિ બનશે. સ્વર્ગસ્થ હીરા ઉદ્યોગપતિ રમેશ કુમાર સંઘવીના પુત્ર, તેમણે ફક્ત 9 ધોરણ સુધી અભ્યાસ કર્યો હતો, પરંતુ ભાજપના યુવા મોરચા સાથે રાજકીય કારકિર્દી શરૂ કર્યા પછી, તેમણે ક્યારેય પાછળ વળીને જોયું નથી. તેઓ તેમના મતવિસ્તારમાં અપરાજિત રહ્યા છે. તાજેતરના વર્ષોમાં, સંઘવીએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો વિશ્વાસ પણ મેળવ્યો છે. આ જ કારણ છે કે ગુજરાત જેવા મહત્વપૂર્ણ રાજ્યમાં અસંખ્ય અન્ય અગ્રણી વ્યક્તિઓ હોવા છતાં તેમને નોંધપાત્ર પ્રમોશન મળ્યું.
વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા, શુક્રવારે ગુજરાત સરકારમાં મોટો ફેરફાર થયો. ભૂપેન્દ્ર સિંહ રાવતની 2.0 સરકારે પદમાં થોડો વધારો જોયો, જ્યારે અન્ય લોકોએ પહેલીવાર મંત્રી પદનો સ્વાદ ચાખ્યો. ગુજરાતની ચૂંટણીઓને હજુ બે વર્ષ બાકી છે, ત્યારે મંત્રીમંડળનું પુનર્ગઠન ભાજપની અદ્યતન તૈયારીઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ભાજપે જાતિ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. 2022 ની સરખામણીમાં 2025 માં પાટીદારોને ઉન્નત કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, રાજપૂતોને ખુશ કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. SC, ST અને OBC સમુદાયો પર પણ ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે.
મંત્રીમંડળમાં કઈ જાતિને વધુ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું હતું?
ગુજરાત સરકારે ગયા વખતે 17 મંત્રીઓની નિમણૂક કરી હતી, પરંતુ હવે આ સંખ્યા 26 પર પહોંચી ગઈ છે. જાતિ આધારિત મંત્રીમંડળ વિસ્તરણ અંગે, લેવા પાટીદાર સમુદાયના ચાર ધારાસભ્યોને મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે કડવા પાટીદાર સમુદાયના ત્રણ ધારાસભ્યોને પણ મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. ૨૦૨૨માં આ બે જાતિના માત્ર બે ધારાસભ્યો મંત્રી બન્યા. નવા પટેલ મંત્રીઓમાં જીતેન્દ્ર વાઘાણી અને કાંતિલાલ અમૃતિયાનો સમાવેશ થાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે