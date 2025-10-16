Prev
Gandhinagar Gujarat Cabinet Expansion: રાજ્ય સરકારની કેબિનેટ બેઠક પર મહત્વના સમાચાર. આવતીકાલે જ યોજાશે રાજ્ય સરકારની કેબિનેટ બેઠક. મંત્રીમંડળના વિસ્તરણના દિવસે જ કેબિનેટ બેઠક. સવારે શપથવિધિ બાદ સાંજે કેબિનેટ બેઠક યોજાશે. કેબિનેટ બેઠકમાં મંત્રીઓને કરાશે ખાતાની ફાળવણી. રિપીટ થતા મંત્રીઓના ખાતા પણ બદલાય તેવી શક્યતા. આવતીકાલે સાંજે 5 વાગ્યે યોજાઈ શકે છે કેબિનેટની બેઠક.

Oct 16, 2025, 12:19 PM IST

મંત્રી મંડળના વિસ્તરણ પર EXCLUSIVE સમાચાર; કાલે CM સિવાય તમામ મંત્રી નવેસરથી શપથ લેશે!

Gandhinagar Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાતની રાજનીતિના સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ નિશ્ચિત થઈ ગયું છે. આજે મોડી સાંજે વર્તમાન મંત્રીમંડળના તમામ સભ્યો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને તેમના રાજીનામા સુપરત કરશે.

આજે સાંજે રાજીનામા, આવતીકાલે શપથવિધિ
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, મંત્રીઓ આજે મોડી સાંજે મુખ્યમંત્રીને રાજીનામાના પત્રો સોંપશે. આ માટે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ હાલમાં મુંબઈ જવા રવાના થયા છે અને સાંજે તેઓ પરત ગાંધીનગર આવી જશે. આવતીકાલે, મુખ્યમંત્રી સિવાયના તમામ મંત્રીઓ નવા મંત્રીમંડળમાં નવેસરથી શપથ લેશે.

મહાત્મા મંદિર ખાતે શપથગ્રહણ સમારોહ
મંત્રીમંડળના વિસ્તરણની ઝી 24 કલાકે દર્શાવેલી ખબર પર હવે મહોર લાગી ગઈ છે. નવા મંત્રીઓની શપથવિધિ આવતીકાલે સવારે 11.30 વાગ્યે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે યોજાશે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત મંત્રીઓને શપથ ગ્રહણ કરાવશે.

રાષ્ટ્રીય નેતાઓનો ધામા
મંત્રીમંડળના વિસ્તરણને આખરી ઓપ આપવા અને તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવા માટે ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી સુનિલ બંસલ ગઈકાલે જ ગુજરાત આવી પહોંચ્યા છે. તેઓ નવા મંત્રીમંડળમાં સમાવિષ્ટ થનારા ચહેરાઓ પર સમીક્ષા કરી રહ્યા છે. વધુમાં, આજે બપોર બાદ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી. નડ્ડા અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ ગુજરાત આવી પહોંચશે.

શપથવિધિ બાદ સાંજે કેબિનેટ બેઠક, ફાળવાશે ખાતા
મહત્વપૂર્ણ સમાચાર એ છે કે મંત્રીમંડળના વિસ્તરણના દિવસે જ રાજ્ય સરકારની કેબિનેટ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આવતીકાલે સવારે શપથવિધિ સમારોહ બાદ સાંજે ૫ વાગ્યે કેબિનેટ બેઠક યોજાઈ શકે છે. આ કેબિનેટ બેઠકમાં નવા મંત્રીઓને ખાતાની ફાળવણી કરવામાં આવશે. રિપીટ થતા મંત્રીઓના ખાતામાં પણ ફેરફાર થવાની શક્યતા છે.

