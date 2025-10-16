Prev
બપોરે 3 વાગે ગાંધીનગરમાં નવા જૂનીના એંધાણ! રાત્રે 9 વાગ્યે CM ભુપેન્દ્ર પટેલ રાજ્યપાલને મળશે

Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાત રાજ્યના મંત્રીમંડળ વિસ્તરણની સત્તાવાર જાહેરાત થઈ ગઈ છે. આજે સાંજ સુધીમાં તમામ મંત્રીઓ પોતાનાં પદ પરથી રાજીનામાં આપી દેશે. 17 ઓક્ટોબરને શુક્રવારે સવારે 11:30 કલાકે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરમાં ભાજપના કેન્દ્રીય નેતાઓની હાજરીમાં નવનિયુક્ત મંત્રીઓનો શપથગ્રહણ સમારોહ યોજાશે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત તમામ મંત્રીઓને શપથ લેવડાવશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 16, 2025, 12:51 PM IST

Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાતના રાજકારણ માટે આજનો દિવસ સૌથી વધુ નિર્ણાયક સાબિત થવા જઈ રહ્યો છે. મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ અને ફેરબદલની લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી અટકળોનો આજે રાત્રે અંત આવવાની પૂરી સંભાવના છે. ભાજપ હાઈકમાન્ડ તરફથી આખરી મહોર બાદ હવે સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા આજે જ પૂર્ણ થશે.

બપોરથી જ ગતિવિધિઓ તેજ
રાજ્યમાં રાજકીય ગતિવિધિઓ આજે બપોરથી જ તેજ બની ગઈ છે. બપોરે 2 વાગ્યે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી. નડ્ડા આજે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આવી પહોંચશે. બપોરે 3 વાગ્યે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના અધ્યક્ષ સ્થાને આજે વર્તમાન મંત્રીમંડળના સભ્યોને બેઠક માટે બોલાવવામાં આવી છે. આ બેઠકમાં વર્તમાન સ્થિતિ અને આગામી ફેરફારો અંગે ચર્ચા થવાની શક્યતા છે.

રાત્રે 8 વાગ્યે CM નિવાસસ્થાને મહામંથન
આજના દિવસની સૌથી મહત્વપૂર્ણ બેઠક આજે રાત્રે 8 વાગ્યે મુખ્યમંત્રી નિવાસ સ્થાને મળશે. તમામ ધારાસભ્યોને હાજર રહેવાનો આદેશ અપાયો છે. સીએમ હાઉસ ખાતેની આ બેઠકમાં રાજ્યના તમામ ધારાસભ્યોને ફરજિયાત હાજર રહેવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી. નડ્ડા તમામ ધારાસભ્યોને સંબોધન કરશે, જે આગામી રણનીતિ અને સંગઠનની ભૂમિકા પર પ્રકાશ પાડી શકે છે. 

રાજીનામાની કાર્યવાહી
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વર્તમાન મંત્રીમંડળમાંથી જે મંત્રીઓને પડતા મૂકવામાં આવનાર છે, તેમના રાજીનામા પણ આ જ બેઠકમાં રાત્રે લઈ લેવામાં આવશે. મંત્રીમંડળમાં સામેલ થનારા નવા મંત્રીઓને પણ સીએમ હાઉસ ખાતેની આ બેઠકમાં જ જાણ કરવામાં આવશે.

રાત્રે 9 વાગ્યે CM રાજ્યપાલને મળશે
રાત્રે ૮ વાગ્યાની બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ, રાત્રે ૯ વાગ્યે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ રાજ્યપાલને મળશે. આ મુલાકાત મંત્રીમંડળના ફેરબદલને ઔપચારિક સ્વરૂપ આપશે. મુખ્યમંત્રી દ્વારા પડતા મુકાનાર મંત્રીઓનું લિસ્ટ રાજ્યપાલને સોંપવામાં આવશે. આ સાથે જ નવા મંત્રીઓનું લિસ્ટ પણ મુખ્યમંત્રી દ્વારા રાજ્યપાલને સોંપવામાં આવશે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Gujarat Cabinet expansionGujarat politicsGujarat CM Bhupendra Patel Delhi Visitgujarat cabinet minister listgujarat cabinet reshuffle newsgujarat bjp new presidentBJP Gujarat Cabinet ReshufflegandhinagarBJP gujaratGujarat BJPGujarat Bjp Presidentgujarat bjp internal politicsgujarat ministersgujarat cabinetGujarat politics newscabinet reshuffleGujarat BJP NewsGujarat Cabinet Reshuffle

