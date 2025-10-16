ભાજપના ધારાસભ્યોને આજે રાતભર ઊંઘ નહિ આવે, ગાંધીનગરથી એક ફોન આવશે તો નસીબ પલટાશે
Gujarat Cabinet Reshuffle : મુખ્યમંત્રીના નિવાસ સ્થાને યોજાયેલી મંત્રીમંડળની બેઠક પૂર્ણ.. મુખ્યમંત્રી સિવાય તમામ મંત્રીઓના રાજીનામા લઈ લેવાયા...આવતી કાલે સવારે સાડા 11 કલાકે યોજાશે નવા મંત્રીઓની શપથવિધિ...
Gujarat Politics : મંત્રીમંડળના વિસ્તરણને લઈને સતત નવા નવા અપડેટ આવી રહ્યાં છે. મુખ્યમંત્રીના નિવાસ સ્થાને મંત્રીમંડળની બેઠક યોજાઈ હતી. જેમાં મુખ્યમંત્રી સિવાય તમામ મંત્રીઓના રાજીનામા લઈ લેવાયા છે. ત્યારે આજની રાત ભાજપના ધારાસભ્યો માટે કતલની રાતની જેમ છે. રાત્રે ગમે ત્યારે ધારાસભ્યોને ફોન કરીને જાણ કરાશે. રાત્રે રાજ્યપાલ સાથે મુખ્યમંત્રી મુલાકાત કરશે અને નવા મંત્રીઓના નામની યાદી રાજ્યપાલને સોંપશે.
રાતે મુખ્યમંત્રી કરશે બેઠક
આજે રાત્રે 8 વાગ્યે મુખ્યમંત્રી નિવાસ સ્થાને મહત્વની બેઠક મળશે. સીએમ હાઉસ બેઠકમાં તમામ ધારાસભ્યો ને હાજર રખાશે. જેમાં ભાજપ રાષ્ટ્રિય અધ્યક્ષ જે પી નડ્ડા તમામ ધારાસભ્યોને સંબોધન કરશે. વર્તમાન મંત્રીમંડળના પડતા મુકાનાર મંત્રીના રાજીનામા પણ રાત્રે જ બેઠકમાં લઇ લેવામાં આવશે. મંત્રી મંડળમાં સામેલ થનારા નવા મંત્રીઓને સીએમ હાઉસ ખાતેની બેઠકમાં જ જાણ કરવામાં આવશે.
મુખ્યમંત્રી રાજ્યપાલને નવા મંત્રીઓનું લિસ્ટ સોંપશે
બેઠક બાદ મુખ્યમંત્રી રાજ્યપાલને મળશે. રાત્રે 9 વાગ્યે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ રાજ્યપાલને મળશે. મુખ્યમંત્રી દ્વારા પડતા મુકાનાર મંત્રીઓનું લિસ્ટ રાજ્યપાલને સોંપશે. નવા મંત્રીઓનું લિસ્ટ પણ મુખ્યમંત્રી દ્વારા રાજ્યપાલને સોંપવામાં આવનાર છે.
મંત્રીઓ રાજીનામા આપ્યા બાદ સચિવાલય ખાતે ઓફિસ ખાલી કરવાનું શરૂ કર્યું છે. ઓફિસ ખાલી કરવા સાથે ગાડીઓ પણ જુના મંત્રીઓએ પરત સોંપવાનું શરૂ કર્યું. સૌથી પહેલા રાજીનામુ આપનાર જગદીશ વિશ્વકર્માએ પ્રથમ ઓફિસ ખાલી કરી કાર પરત સોંપી. કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલનું કાર્યાલય ખાલી કરાયું. કાર્યાલય માંથી તમામ દસ્તાવેજો સહિતની વસ્તુઓ દૂર કરાઈ. મંત્રીના અંગત મદદનીશ સહિતના સ્ટાફને સૂચના અપાઈ.
મંત્રીઓએ ઓફિસ ખાલી કરી
તમામ મંત્રીઓના રાજીનામા પડ્યા બાદ ધીરે ધીરે મંત્રીઓએ ગાંધીનગરમાં ઓફિસ ખાલી કરવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. ગૃહરાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીનું કાર્યાલય ખાલી થયું. કાર્યાલયમાંથી સામાન દૂર કરવામાં આવ્યો. તો કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલ અને પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ મંત્રી તરીકેની ઓફિસ ખાલી કરવાની શરૂઆત કરી.
મહાત્મા મંદિરથી મહત્વના અપડેટ
મહાત્મા મંદિર ખાતે મંત્રીમંડળનો શપથવિધિ સમારોહ માટે વિવિધ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. મહાત્મા મંદિર ખાતે તૈયારીઓને આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે. લગભગ 10 હજાર જેટલા લોકોના જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ભોજન સમારંભનું મેનુ પણ જાહેર કરાયું છે. મહેમાનોને ભોજનમાં ચુરમાના લાડુ, ફૂલવડી, બટાકા વટાણાનું શાક પીરસવામાં આવશે. તો વાલનું શાક, પુરી, ગુજરાતી દાળ ભાત, ફ્રાઇમ્સ છાશ લોકો માટે રખાયા છે. ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે એક ખુરથી વધારે આવી, આ સાથે 21 ખુરશી મંગાવાઈ. મુખ્ય સ્ટેજ પર લાલ જાજમ પાથરવામાં આવી
ભાજપના આંતરિક સૂત્રો દ્વારા પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, આ ઉપરાંત હાલ 17 મંત્રીઓનું મંડળ છે, જેમાંથી 10 જેટલા મંત્રીઓના પત્તા કપાશે. મુખ્યમંત્રી સહિત 7 મંત્રીઓને યથાવત રાખવામાં આવશે. આ ઉપરાંત 20 નવા ચહેરા લોન્ચ કરવામાં આવશે. એટલે કે મંત્રીમંડળમાં 20 નવા ચહેરા આવશે. આમ, લગભગ 27 મંત્રીઓને ગુજરાતની નવી કેબિનેટ બનશે.
