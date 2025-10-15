આવતી કાલે કેબિનેટ બેઠકમાં ઘણા મંત્રીઓના લેવાઈ શકે છે રાજીનામાં! આ છે EXCLUSIVE સંભિવત નવા મંત્રીઓના નામ
Gujarat Cabinet expansion: મંત્રીમંડળમાં વિસ્તરણ અંગે સૌથી મોટી ખબર. ઘણા વર્તમાન મંત્રીઓની આવતી કાલે છેલ્લી કેબિનેટ બેઠક હશે. આવતી કાલે કેબિનેટ બેઠકમાં ઘણા મંત્રીઓના રાજીનામા લેવાશે. 17 ઓકટોબરે નવા મંત્રીઓ શપથ લેશે. તમામ અટકળો પર 17 ઓકટોબરે અંત આવી જશે. વાઘબારસે નવા મંત્રીઓની ભવ્ય શપથવિધિ યોજાશે. શપથવિધિનો ભવ્ય કાર્યક્રમ ગાંધીનગરમાં યોજાશે. મહાત્મા મંદિર અથવા વિધાનસભા બહાર શપથવિધિ
Gujarat Cabinet expansion: ગુજરાતના રાજકારણ માટે સૌથી મોટા અને નિર્ણાયક સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. રાજ્યના મંત્રીમંડળમાં મોટા પાયે ફેરફાર અને વિસ્તરણ થવા જઈ રહ્યું છે, જેને લઈને ઝી 24 કલાકને સૂત્રો દ્વારા પાક્કી અને એક્સક્લુઝિવ માહિતી મળી છે. આ વિસ્તરણ સાથે વર્તમાન મંત્રીમંડળના ઘણા ચહેરા બદલાશે અને નવા ચહેરાઓને સ્થાન મળશે.
આવતીકાલે વર્તમાન મંત્રીમંડળની છેલ્લી કેબિનેટ બેઠક!
સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ, વર્તમાન મંત્રીમંડળના ઘણા સભ્યો માટે આવતીકાલની (તારીખનો ઉલ્લેખ નથી, પણ સંભવિત) કેબિનેટ બેઠક છેલ્લી હશે. આ બેઠક બાદ ઘણા મંત્રીઓના રાજીનામા લેવામાં આવશે અને નવા મંત્રીમંડળની રચનાની પ્રક્રિયા શરૂ થશે.
17 ઓક્ટોબરે નવા મંત્રીઓ લેશે શપથ: તમામ અટકળોનો આવશે અંત!
ગુજરાત સરકારના મંત્રીમંડળના વિસ્તરણને લઈને ચાલી રહેલી તમામ અટકળો પર 17 ઓક્ટોબરે અંત આવી જશે. આ દિવસે નવા મંત્રીઓ શપથ લેશે.
વાઘબારસના શુભ દિવસે ભવ્ય શપથવિધિ
નવા મંત્રીમંડળની ભવ્ય શપથવિધિ વાઘબારસના શુભ દિવસે યોજાશે. શપથવિધિનો આ ભવ્ય કાર્યક્રમ રાજ્યની રાજધાની ગાંધીનગરમાં યોજાશે. સંભવતઃ મહાત્મા મંદિર અથવા વિધાનસભા બહારના પટાંગણમાં આ સમારોહનું આયોજન થઈ શકે છે.
ઝી 24 કલાક પર EXCLUSIVE: આ સંભવિત નવા મંત્રીઓના નામ!
મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મેળવી શકે તેવા કેટલાક સંભવિત નામોની એક્સક્લુઝિવ યાદી ઝી 24 કલાકને મળી છે. આ વિસ્તરણમાં જાતિગત અને પ્રાદેશિક સમીકરણોને મહત્ત્વ આપવામાં આવશે. સૌરાષ્ટ્રમાં લેઉવા પટેલ ફેક્ટર: સૌરાષ્ટ્રમાંથી લેઉવા પટેલ ફેક્ટરને ધ્યાનમાં રાખીને અર્જૂન મોઢવાડિયાનો મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત, જિતુ વાઘાણી અને મહેશ કસવાલાને પણ મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળી શકે છે.
નવા મહિલા ચહેરા: મહિલા નેતૃત્વને પણ મહત્ત્વ મળી શકે છે, જેમાં ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાના પત્ની રિવાબા જાડેજાની પણ મંત્રીમંડળમાં સમાવેશની શક્યતા છે. મનિષા વકીલને પણ મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળી શકે છે. વડોદરા અને મધ્ય ગુજરાત: વડોદરામાંથી કેયુર રોકડિયા અથવા બાલુ શુકલાને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત: દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી નેતા જયરામ ગામીતને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળી શકે છે. ઠાકોર સમાજનું પ્રતિનિધિત્વ: ઓબીસી સમાજના અગ્રણી નેતા અલ્પેશ ઠાકોરને પણ મંત્રી મંડળમાં સ્થાન મળી શકે છે.
બદલાવના સમીકરણો: કયા મંત્રીઓનો થશે EXIT, કોની થશે ENTRY?
વિસ્તરણમાં કેટલાક વર્તમાન મંત્રીઓનો આઉટ (EXIT) થઈ શકે છે અને તેમના સ્થાને નવા ધારાસભ્યોની એન્ટ્રી (ENTRY) થઈ શકે છે. જો કનુ દેસાઈ મંત્રીમંડળમાંથી EXIT થાય તો નરેશ પટેલની એન્ટ્રી થઈ શકે છે. જો મુળુ બેરા મંત્રીમંડળમાંથી EXIT થાય તો ઉદય કાનગડની એન્ટ્રી થઈ શકે છે. જો બળવંતસિંહ મંત્રીમંડળમાંથી EXIT થાય તો સી.જે. ચાવડાની એન્ટ્રી થઈ શકે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતના રાજકારણમાં આ ફેરબદલ ઘણા વર્તમાન મંત્રીઓ માટે પડકારરૂપ સાબિત થઈ શકે છે, જ્યારે નવા ચહેરાઓ માટે મંત્રી બનવાના દ્વાર ખોલી શકે છે. 17 ઓક્ટોબરે આ ચિત્ર સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ થશે.
