કોણ થશે ઈન, કોણ થશે આઉટ? નવું મંત્રીમંડળ કેટલું સંતુલિત બનશે? જાણો AtoZ માહિતી
Gujarat Cabinet Expansion: દિવાળીના તહેવાર પહેલા ગુજરાતના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ થઈ શકે છે. સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર 18 ઓક્ટોબર, ધનતેરસના દિવસે ગુજરાતના મંત્રીમંડળમાં નવા મંત્રીઓને સ્થાન મળી શકે છે. વર્તમાન કેટલાક મંત્રીઓના પત્તા કપાશે અને કેટલાક નવા મંત્રીઓને સ્થાન મળી શકે છે.
ગાંધીનગરઃ ગુજરાત સરકારના મંત્રી મંડળનું વિસ્તરણ થવા જઈ રહ્યું છે. દિવાળી પહેલા સરકારમાં ઘણા નવા ચહેરા જોવા મળશે તો અત્યારના કેટલાય ચહેરા માત્ર ધારાસભ્ય જ રહી જશે...હા, ઝી 24 કલાક પાસે એક્સક્લૂઝીવ જાણકારી આવી છે...મંત્રીમંડળના આ વિસ્તરણમાં ઘણા સ્ફોટક નામ પણ સામે આવી રહ્યા છે...તો કોની થશે એન્ટ્રી અને કોણ થશે એક્ઝિટ?...જુઓ આ ખાસ અહેવાલમાં...
ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ
ગુજરાતની રાજનીતિમાં હવે ગણિતનો નવો ખેલ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળમાં ટૂંક સમયમાં મોટો ફેરફાર થવાનો છે. ઝી 24 કલાકને જે એક્સક્લૂઝીવ માહિતી મળી છે તે મુજબ આ વખતે 10 નવા ચહેરાઓની એન્ટ્રી થઈ શકે છે...જ્યારે હાલના 8 મંત્રીઓને ઘરે બેસવાનો વારો આવી શકે છે...
10 નવા ચહેરાઓની એન્ટ્રી થઈ શકે છે
સૂત્રો પાસેથી જે જાણકારી મળી તે મુજબ નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ, અન્ન અને પુરવઠા રાજ્યમંત્રી ભીખુસિંહ પરમાર, બચુ ખાબડ, રાઘવજી પટેલ, મૂળુ બેરા અને ભાનુ બાબરિયા જેવા કેટલાક મંત્રીઓની એક્ઝિટ થઈ શકે છે. બીજી તરફ, જયેશ રાદડિયા, મહેશ કસવાલા, અલ્પેશ ઠાકોર, જીતુ વાઘાણી, કેયુર રોકડિયા, જીતુ ચૌધરી, સંગીતા પાટીલ, ઉદય કાનગડ, અને રીવાબા જાડેજા જેવા ચહેરાઓને નવા મંત્રી તરીકે સ્થાન મળી શકે છે.
કોઈ થઈ શકે છે આઉટ?
નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ
અન્ન-પુરવઠા રાજ્યમંત્રી ભીખુસિંહ પરમાર
પંચાયત મંત્રી બચુ ખાબડ
કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલ
પ્રવાસન મંત્રી મૂળુ બેરા
મહિલા, બાળ વિકાસ મંત્રી ભાનુ બાબરિયા
કોની થઈ શકે છે એન્ટ્રી?
જયેશ રાદડિયા, મહેશ કસવાલા, અલ્પેશ ઠાકોર
જીતુ વાઘાણી, કેયુર રોકડિયા, જીતુ ચૌધરી
સંગીતા પાટીલ, ઉદય કાનગડ, રીવાબા જાડેજા
નવા મંત્રીમંડળમાં સૌરાષ્ટ્ર અને લેઉવા પાટીદાર ફેક્ટરને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે. સાથે જ પાટીદાર, OBC, કોળી, SC-ST અને ઉત્તર–દક્ષિણ–મધ્ય ગુજરાતના સંતુલન પર પણ પાર્ટી ધ્યાન રાખશે. હાલના મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, બળવંતસિંહ રાજપૂત, હર્ષ સંઘવી, કુંવરજી બાવળિયા, કુબેર ડિંડોર, પ્રફુલ પાનસેરિયા, પરશોત્તમ સોલંકી અને મુકેશ પટેલને ફરીથી લોટરી લાગી શકે છે...
કોણ રહી શકે છે યથાવત્?
ઋષિકેશ પટેલ, બળવંતસિંહ રાજપૂત
હર્ષ સંઘવી, કુંવરજી બાવળિયા
કુબેર ડિંડોર, પ્રફુલ પાનસેરિયા
પરશોત્તમ સોલંકી અને મુકેશ પટેલ
ધનતેરસના શુભ દિવસે જો નવા મંત્રીઓના શપથ પણ થઈ શકે છે...એટલે કે દિવાળીમાં કોઈ ધારાસભ્યના ઘરે ડબલ ફટાકડા ફૂટશે...મીઠાઈની મિઠાશ પણ બેવડાઈ જશે...હા, પણ કેટલાકના ઘરે સ્ટોક લાવીને રાખેલા ફટાકડા માળિયે ચડાવી દેવા પડે તેવી પણ સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે....
વિસ્તરણની તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે...મંત્રીઓનું લિસ્ટ બનીને પણ તૈયાર છે...મંજૂરની મહોર વાગી ગઈ છે, રાહ માત્ર આધિકારિક જાહેરાતની છે...જે આગામી એક-બે દિવસમાં થઈ જશે...તો કોણ થશે ઈન, કોણ થશે આઉટ?...નવું મંત્રીમંડળ કેટલું સંતુલિત બને છે અને કોને મળે છે પાવર પદનો તાજ?...ઝી 24 કલાક સતત જોતા જ રહેજો...
