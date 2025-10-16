ગુજરાતના નવા મંત્રીમંડળ અંગે મોટા અપડેટ : 11 મંત્રીઓ ઘરભેગા થશે, અને 20 નવા ચહેરા લોન્ચ થશે
Gujarat Cabinet Reshuffle : થોડીવારમાં મુખ્યમંત્રીના નિવાસે વર્તમાન મંત્રીમંડળની છેલ્લી બેઠક.. મંત્રીમંડળના સભ્યો બેઠકમાં આપશે રાજીનામા... તો આવતીકાલે શપથ લેનારા મંત્રીઓને આજે જ અપાશે માહિતી...
Gujarat Politics : આજે રાત્રે નવા મંત્રીમંડળ અંગે ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ જશે. આજે રાત્રે ખબર પડશે મંત્રી મંડળમાં કોની EXIT થશે તો ENTRY થશે. આજે રાત્રે મુખ્યમંત્રી હાઉસમાં તમામ ધારાસભ્યોની બેઠક યોજાવાની છે. રાત્રે 8 વાગ્યે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને મહત્વની બેઠક યોજાશે. વર્તમાન મંત્રીઓના રાજીનામા બેઠકમાં લઈ લેવામાં આવશે. નવા મંત્રીઓને સીએમ હાઉસ ખાતેની બેઠકમાં જ જાણ કરાશે. ત્યારે ધીરે ધીરે મંત્રીમંડળનું પિક્ચર કેવું હશે તેની માહિતી સામે આવી રહી છે.
ભાજપના આંતરિક સૂત્રો દ્વારા પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, આ ઉપરાંત હાલ 17 મંત્રીઓનું મંડળ છે, જેમાંથી 10 જેટલા મંત્રીઓના પત્તા કપાશે. મુખ્યમંત્રી સહિત 7 મંત્રીઓને યથાવત રાખવામાં આવશે. આ ઉપરાંત 20 નવા ચહેરા લોન્ચ કરવામાં આવશે. એટલે કે મંત્રીમંડળમાં 20 નવા ચહેરા આવશે. આમ, લગભગ 27 મંત્રીઓને ગુજરાતની નવી કેબિનેટ બનશે.
આ મંત્રીઓના પત્તા કપાશે
- બચુ ખાબડ
- ભીખુસિંહ પરમાર
- બળવંતસિંહ રાજપૂત
- ભાનુબેન બાબરીયા
- કુંવરજી હળપતિ
- કુબેર ડિંડોર
- રાઘવજી પટેલ
- જગદીશ વિશ્વકર્મા
- મૂળુ બેરા
- મુકેશ પટેલ
આ મંત્રીઓ યથાવત રહેશે
- હર્ષ સંઘવી
- ઋષિકેશ પટેલ
- કુંવરજી બાવળિયા
- પ્રફુલ પાનસેરીયા
- પરસોત્તમ સોલંકી
- કનુ દેસાઈ
આ ઉપરાંત મુખ્યમંત્રી આજે રાત્રે રાજ્યપાલને મળશે. મુખ્યમંત્રી આજે રાત્રે 9 વાગ્યે રાજ્યપાલને મળશે. પડતા મુકાનાર મંત્રીઓનું લિસ્ટ રાજ્યપાલને સોંપશે. નવા મંત્રીઓનું લિસ્ટ પણ રાજ્યપાલને સોંપવામાં આવશે.
આવતીકાલે શપથ લેવાશે
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રપટેલના મંત્રી મંડળના વિસ્તરણમાં પદનામિત મંત્રીશ્રીઓનો શપથ વિધિ શુક્રવાર, તા :૧૭ ઓક્ટોબરે સવારે ૧૧ .૩૦ કલાકે ગાંધીનગરમાં મહાત્મા મંદિર ખાતે યોજવામાં આવશે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત રાજ્ય મંત્રીમંડળના આ વિસ્તરણમાં સમાવિષ્ટ થનારા પદનામિત મંત્રીશ્રીઓને હોદ્દો અને ગોપનીયતાના શપથ આ સમારોહમાં લેવરાવશે.
તમામ ધારાસભ્યોને હાજર રહેવાનો આદેશ
ગુજરાતના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે મંત્રીમંડળ વિસ્તરણ પહેલા ધારાસભ્યોને ગાંધીનગર રહેવાનો આદેશ અપાયો છે. આદેશને પગલે mla કવાટર્સ પર ધારાસભ્યની હલચલ ચાલુ થઈ ગઈ છે. કેટલાક ધારાસભ્યો હાજર છે, તો તો કેટલાક mla કવાટર પહોંચી રહ્યા છે .તો કેટલાક mla ની કાર કવાટર્સથી આવતા જતા પણ દેખાઈ છે.
બીજીવાર મહાત્મા મંદિરમાં શપથવિધિ સમારોહ
સમગ્ર સમારોહ વચ્ચે મહત્વની બાબત એ છે કે, બીજીવાર મહાત્મા મંદિરમાં નવી કેબિનેટના શપથવિધિ સમારોહનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. આ પહેલા વિજય રૂપાણીની નવી કેબિનેટનો શપથવિધિ સમારોહ મહાત્મા મંદિર ખાતે યોજાયો હતો. જોકે, તેના બાદ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની કેબિનેટનો સમારોહ સચિવાલયમાં થયો હતો. સામાન્ય રીતે રાજભવન કે સચિવાલયમાં શપથવિધિ સમારોહ કરાતો હોય છે. પરંતું આ વખતે ભવ્ય આયોજનને પગલે મહાત્મા મંદિર ખાતે શપથવિધિ સમારોહ યોજાવાનો છે.
ભાજપનો સૌથી મોટો પડકાર શું છે?
પીએમ મોદીના ગુજરાતથી દિલ્હી ગયા પછી, રાજ્યમાં એક નોંધપાત્ર શૂન્યાવકાશ સર્જાયો છે. પક્ષ પાસે કોઈ અગ્રણી કોળી કે ઠાકોર નેતાઓનો અભાવ હતો. ભાજપે કોંગ્રેસના નેતાઓને પોતાના પક્ષમાં લાવીને વ્યવસ્થા કરી, પરંતુ હવે બે AAP ધારાસભ્યો, ગોપાલ ઇટાલિયા અને ચતુર વસાવા, ભાજપની સમસ્યાઓમાં વધારો કરી રહ્યા છે. જ્યારે ભાજપ પાસે અસંખ્ય આદિવાસી નેતાઓ છે, ત્યારે તેઓ ચતુર વસાવાની તુલનામાં નિસ્તેજ છે. ગોપાલ ઇટાલિયા માટે પણ આ જ સ્થિતિ લાગુ પડે છે. ભાજપ તેમના કાર્યક્રમોમાં મોટી ભીડથી ચિંતિત છે. જ્યારે કોંગ્રેસ ગુજરાતમાં ધીમી પડી રહી છે, ત્યારે AAP ખેડૂતોના મુદ્દા પર આક્રમક છે. 2027ની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ભાજપ તેના મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ કરી રહ્યું છે, ત્યારે તે વિપક્ષને ફેરબદલ માટે કોઈ જગ્યા છોડવાના મૂડમાં નથી. પક્ષ એક મોટી સર્જરીના મૂડમાં છે, જે લોકોને આકર્ષિત કરતા ઉર્જાવાન નેતાઓને મંત્રીમંડળમાં પ્રવેશ સુનિશ્ચિત કરે છે.
