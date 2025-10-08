Prev
હાર્દિક, અલ્પેશ, જયેશ...ગુજરાતમાં 'ચમત્કાર'ની તૈયારીમાં ભાજપ, મંત્રીમંડળના ફેરફારમાં આ ચહેરાઓ પર લગાવશે દાવ!

Gujarat Cabinet Reshuffle: ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)એ તેના અજેય ગઢ ગુજરાતમાં સી.આર. પાટીલ કરતાં યુવા જગદીશ વિશ્વકર્માને ભાજપની કમાન સોંપીને નવી રાજનીતિના સંકેતો આપ્યા છે. ચર્ચા છે કે દિવાળી પહેલાં ભાજપ વધુ એક મોટો દાવ ખેલી શકે છે. ભાજપ ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળમાં ઘણા યુવા ચહેરાઓને સામેલ કરી શકે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 08, 2025, 12:58 PM IST

Gujarat Cabinet Reshuffle: ગુજરાતમાં શહેરોના ચૂંટણીઓમાં મોટી જીત મેળવવા માટે ભાજપે ઓબીસી કાર્ડ ખેલતા 52 વર્ષીય જગદીશ વિશ્વકર્માને પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઘોષિત કર્યા છે. વિશ્વકર્માના હાથમાં કમાન આવ્યા પછી આગામી થોડા દિવસોમાં પ્રદેશની 42 જિલ્લા યુનિટની ટીમો સાથે ગુજરાતની પ્લેઇંગ ઇલેવન (પ્રદેશની ટીમ) તૈયાર થવાની અપેક્ષા છે. આ બધા વચ્ચે રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા છે કે દિવાળી પહેલાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વવાળા મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ પણ થઈ શકે છે.

ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં સહકાર મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માના પ્રદેશ અધ્યક્ષ બન્યા પછી ફેરબદલની શક્યતા વધી ગઈ છે. ચર્ચા છે કે મુખ્યમંત્રી સહિત કુલ 17ની ટીમમાંથી લગભગ 12 ચહેરાઓ બદલાઈ શકે છે. હાલના ગૃહરાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને પ્રમોશન મળવાની ચર્ચા છે. યુવા ચહેરાઓની એન્ટ્રી પાછળ તર્ક આપવામાં આવી રહ્યો છે કે તેનાથી પાર્ટી 'જનરેશન ઝેડ' (Gen Z)ને ન માત્ર આકર્ષિત કરવામાં સફળ રહેશે, પરંતુ પાર્ટીને તેનો ફાયદો પણ મળશે.

મંત્રીમંડળમાં મોટી સર્જરીની ચર્ચા
2022ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે પ્રચંડ જીત મેળવી હતી. ત્યારથી મંત્રીમંડળમાં કોઈ ફેરબદલ થયો નથી. સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે ભાજપ શહેરોની ચૂંટણીઓમાં ઉતરતા પહેલાં મંત્રીમંડળમાં યુવાનોનો જોશ ભરી શકે છે. ઘણા મંત્રીઓની તેમના કામના આધારે છૂટ્ટી નિશ્ચિત છે. એવામાં જ્યારે ચૂંટણીઓમાં બે વર્ષનો સમય બાકી છે, ત્યારે પાર્ટી હાર્દિક પટેલ, અલ્પેશ ઠાકોર, અમિત ઠાકર અને જયેશ રાદડિયા જેવા ચહેરાઓને મંત્રીમંડળમાં જગ્યા આપીને સરકારની ગતિને વધારી શકે છે.

ગુજરાતમાં સરકાર પ્રત્યે યુવાનોની નારાજગી ચિંતાનો વિષય બની રહી છે. રાજકીય વર્તુળોમાં લાંબા સમયથી એ ચર્ચા છે કે જે રીતે 'આપ'ના નેતા ગોપાલ ઇટાલિયાની લોકપ્રિયતા વધી છે, તેણે ભાજપને બેચેન કરી દીધું છે. એવો દાવો પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ભાજપ મંત્રીમંડળમાં મોટી સર્જરી કરી શકે છે. 2021માં ભાજપે વિજય રૂપાણી સહિત તમામ મંત્રીઓને હટાવીને સૌને ચોંકાવી દીધા હતા.

શું થશે યુવાઓની એન્ટ્રી?

1. જયેશ રાદડિયા (43):
સૌરાષ્ટ્રમાંથી આવે છે. તેઓ રાજકારણ ઉપરાંત સહકારી ક્ષેત્રમાં પણ સક્રિય છે. તેઓ કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા રહેલા વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાના પુત્ર છે. તેઓ એકવાર મંત્રી રહી ચૂક્યા છે.

2. અલ્પેશ ઠાકોર (49):
અલ્પેશ ઠાકોર એ જ વ્યક્તિ છે જેમણે પાટીદાર આંદોલનના સમયે કોંગ્રેસની સાથે રહીને ભાજપને 99 પર આઉટ કરી દીધું હતું, હવે અલ્પેશ ઠાકોર ભાજપની સાથે છે. તેમની ઠાકોર સમાજમાં મજબૂત પકડ છે.

3. હાર્દિક પટેલ (32):
ગુજરાતમાં પાટીદાર આંદોલનનો ચહેરો રહેલા હાર્દિક પટેલ ભાજપમાં આવ્યા પછી બદલાઈ ગયા છે. ફાયરબ્રાન્ડ નેતાની છબી બનાવનારા યુવા હાર્દિક હવે સંપૂર્ણપણે ભાજપના સિપાહી તરીકે અનુશાસનમાં બંધાયેલા છે. ચર્ચા છે કે હાર્દિક પટેલનું મંત્રી બનવાનું સપનું પૂરું થઈ શકે છે. તેનાથી પાટીદાર સમુદાયમાં એક મોટો સંદેશ જશે. ગુજરાતમાં હંસલપુર મારુતિ પ્લાન્ટમાં ઈ-વિટારાના લોન્ચિંગ પર હાર્દિક પટેલની વડાપ્રધાન મોદી સાથે પણ મુલાકાત થઈ હતી.

4. અમિત ઠાકર (54):
ભાજપ યુવા મોર્ચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રહી ચૂકેલા અમિત ઠાકરનું તાજેતરના દિવસોમાં કદ ઘણું વધ્યું છે. તેઓ હાલમાં અમદાવાદની વેજલપુર વિધાનસભા બેઠક પરથી ધારાસભ્ય છે. ભાજપમાં તેમને એક ગંભીર અને યુવા નેતા તરીકે જોવામાં આવે છે. તેનું કારણ પાર્ટીના પ્લેટફોર્મ પર તેમની સક્રિયતા છે. તેઓ કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહની ખૂબ નજીક છે. જો કોઈ કારણસર તેમને મંત્રીમંડળમાં જગ્યા નહીં મળે, તો સંગઠનમાં મોટી જવાબદારી આપી શકાય છે.

વડોદરાનું ખૂલી શકે છે ખાતું
અમદાવાદ, સુરત અને રાજકોટ સહિતના ઘણા શહેરોમાંથી સરકારમાં મંત્રી છે, પરંતુ વડોદરામાંથી કોઈ મંત્રી નથી. રાવપુરાના ધારાસભ્ય બાલકૃષ્ણ શુક્લા દંડક છે, પરંતુ આ પદ ભથ્થાં અને વેતનમાં જ કેબિનેટ મંત્રીની બરાબર છે, પરંતુ એક્ઝિક્યુટિવ પાવર નથી. વડોદરા શહેરથી પૂર્વ મેયર અને ધારાસભ્ય કેયૂર રોકડિયા અને ગ્રામીણમાં આવતી ડભોઈ બેઠકથી ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતાના નામ ચર્ચામાં છે.

રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે જો મહેતાની એન્ટ્રી થાય છે, તો તેઓ વડોદરા, છોટા ઉદેપુર અને નર્મદા જિલ્લા સુધી કમાન સંભાળી શકે છે, કારણ કે ડભોઈ કહેવા માટે વડોદરામાં છે, પરંતુ લોકસભામાં છોટા ઉદેપુરનો ભાગ છે. બીજી તરફ, ડભોઈ વિધાનસભા નર્મદા જિલ્લાને સ્પર્શે છે. નર્મદા જિલ્લામાં ચૈતર વસાવાની લોકપ્રિયતા ભાજપ માટે એક નવો પડકાર સાબિત થઈ રહી છે.

