ગુજરાતના મંત્રીમંડળમાં 17 માંથી 12 મંત્રીઓની ખુરશી જવાની સંભાવના, તો સલામત કોની છે? નવી ચર્ચા શરૂ
BJP Gujarat Cabinet Reshuffle : ગુજરાતમાં હવે મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ વચ્ચે કોની ખુરશી જશે, એના કરતા કોની ખુરશી બચી રહેશે તેના પર હાલ વધુ ચર્ચા થઈ રહી છે, તો કોણ સલામત છે તે જુઓ
Gujarat Cabinet Reshuffle : ગઈકાલે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલે સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધી. તેમાં મંત્રીમંડળના વિસ્તરણનો સવાલ પૂછતા બંનેએ મગનું નામ મરી ન પાડ્યું, અને હસતા હસતા જતા રહ્યાં. પરંતું ગાંધીનગરમાં મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલની મોટાપાયે હલચલ દેખાઈ રહી છે. જોકે, હાલ ચર્ચા છે કે, કેબિનેટમાં રહેલા 17 મંત્રીઓમાંથી કેટલાકની હાકલપટ્ટી નક્કી જ છે, પરંતું કેટલાક એવા છે જેમની ખુરશી સહીસલામત રહેશે. એવા કોણ છે જેમની ખુરશી સલામત છે તેના પર એક નજર કરીએ.
ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલની શક્યતા લાંબા સમયથી હતી, પરંતુ નવરાત્રિની શરૂઆત પહેલા પીએમ મોદી અને તત્કાલીન ગૃહમંત્રી અમિત શાહની હાલિયાની મુલાકાતો પછી, આ પરિવર્તન અંગે ચર્ચા તેજ બની છે. આગામી થોડા દિવસોમાં કોઈ મોટો સુધારો જોવા મળે તેવી અપેક્ષા છે. જેમાં અનેક મંત્રીઓને દૂર કરાશે. શક્યતા છે કે, 17 માંથી લગભગ 11 કે 12 મંત્રીઓને મંત્રીમંડળમાંથી દૂર કરવામાં આવશે! ભાજપ ગુજરાતમાં મોટી સર્જરી કરી શકે છે, જેમાં નવા મંત્રીઓ માટે આ નામોની ચર્ચા થઈ રહી છે.
ગુજરાતમાં મોટા ફેરબદલની તૈયારીઓ
ભાજપના સૌથી મજબૂત ગઢ ગણાતા ગુજરાતમાં દિવાળી પહેલા મોટા રાજકીય ફેરબદલની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને તત્કાલીન ગૃહમંત્રી અમિત શાહની મુલાકાતો બાદ, રાજકીય વર્તુળોમાં એવી ચર્ચા ચાલી રહી છે કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને અન્ય ચાર મંત્રીઓ સિવાય સરકારમાં રહેલા અન્ય તમામ મંત્રીઓને બદલી શકાય છે. આ અટકળો એવા સમયે જોર પકડી રહી છે જ્યારે રાજ્યભરના મુખ્ય શહેરોમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. ગુજરાત સરકાર પાસે કુલ ૧૭ સભ્યોની ટીમ છે, જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો પણ સમાવેશ થાય છે. એવી અટકળો છે કે ૧૦-૧૨ મંત્રીઓને દૂર કરવામાં આવશે. આ પાછળનું કારણ એ છે કે આ મંત્રીઓ તેમના પર મૂકેલા વિશ્વાસ પર ખરા ઉતરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે. ૨૦૨૨માં ભૂપેન્દ્ર પટેલના બીજા કાર્યકાળ પછી સરકારમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
પરંતું કેટલાક એવા પણ છે, જેમનું મંત્રીપદ બચી રહેશે. તેનું કારણ એ છે કે, તેમનું કામ બોલે છે. આ નેતાઓ સરકારની કામગીરીમાં ખરા ઉતર્યા છે. તો ક્યાંકને ક્યાંક તેમની કામગીરી વખાણવા લાયક છે. પક્ષને પણ તેમની કામગીરીથી સંતોષ છે. આ કારણે જ કેટલાક મંત્રીઓની ખુરશી સલામત હોવાનું મનાય છે. જેમાંના સંભવિત નામ પર એક નજર કરીએ.
આ નેતાઓનું મંત્રીપદ રહેશે
1. ભૂપેન્દ્ર પટેલ, મુખ્યમંત્રી
2. હર્ષ સંઘવી, ગૃહ રાજ્યમંત્રી
3. જગદીશ વિશ્વકર્મા, સહકાર મંત્રી
4. ઋષિકેશ પટેલ, આરોગ્ય મંત્રી
5. બળવંત સિંહ રાજપૂત, ઉદ્યોગ મંત્રી
6. મુકેશ પટેલ, વન અને પર્યાવરણ મંત્રી
નવા યુવા ચહેરાઓ ધ્યાન આકર્ષિત કરશે
સૂત્રો સૂચવે છે કે જયેશ રાદડિયા, અલ્પેશ ઠાકોર, અમિત ઠાકરે અને હાર્દિક પટેલ જેવા યુવા ચહેરાઓને ભૂપેન્દ્ર પટેલ કેબિનેટમાં સ્થાન મળી શકે છે. કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં જોડાયેલા અર્જુન મોઢવાડિયાને મંત્રી બનવાની પ્રબળ અપેક્ષા છે. વધુમાં, વડોદરાના કેયુર રોકડિયાને પણ મંત્રી પદ માટે વિચારવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે તેમણે કાઉન્સિલર અને પછી મેયર તરીકે સેવા આપી છે. વધુમાં, તેઓ શહેરની સમસ્યાઓની સારી સમજ ધરાવે છે, જે વડોદરાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. વધુમાં, અન્ય એક ધારાસભ્યનું નામ પણ દોડમાં છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે પાર્ટી શહેરના ધારાસભ્યને મંત્રીમંડળમાં સમાવે છે કે જિલ્લાના ધારાસભ્યને મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરીને સમીકરણને સંતુલિત કરે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે ગુજરાતમાં કોઈપણ ફેરફાર લાંબા ગાળાના લક્ષ્યોને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવશે. સૂત્રો સૂચવે છે કે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ઘણી બાબતોને લીલીઝંડી આપી છે. ગુજરાત ભાજપના નવા પ્રમુખની પણ ટૂંક સમયમાં જાહેરાત થવાની ધારણા છે.
