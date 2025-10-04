ગુજરાત ભાજપમાં બીજી નવી ખુશખબરી Coming Soon! પ્રદેશ પ્રમુખ બદલાતા હવે મંત્રીમંડળની વાતો વહેતી થઈ
BJP Gujarat Cabinet Reshuffle : ગુજરાત ભાજપને જ્યારે નવા સુકાની જગદીશ વિશ્વકર્મા મળ્યા છે, ત્યારે હવે મંત્રીમંડળમાં બદલાવની પણ ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે
Gujarat Cabinet Reshuffle : ઘણા સમયથી ગુજરાતમાં એક જ ચર્ચા ચાલતી હતી કે ગુજરાત ભાજપના અધ્યક્ષ કોણ બનશે? આ ચર્ચા અને આતુરતાનો અંત આવ્યો છે. સહકાર મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા ગુજરાત ભાજપનું સુકાન સંભાળવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે નવા સુકાનીની સાથે ગુજરાતના મંત્રીમંડળમાં મોટા ફેરફાર થાય તેવી શક્યતાઓને વેગ મળ્યો છે. જલ્દી જ કેબિનેટમાં પણ મોટા બદલાવ આવે તેવું લાગી રહ્યું છે.
ગુજરાતના રાજકારણમાં સર્જાશે ખળભળાટ!
ઓક્ટોબર મહિનામાં ભાજપમાં નવાજૂની થઈ રહી છે. પહેલા અઠવાડિયામાં જ પ્રદેશ પ્રમુખ બદલવામાં આવ્યા છે. ત્યારે મહિનાના ત્રીજા સપ્તાહમાં મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ કરી શકે છે. મંત્રીમંડળમાં મોટાપાયે ફેરફારની પ્રબળ શક્યતા છે. સૂત્રોનું કહેવું છે કે હાલ નાં માત્ર ૩ થી ૪ મંત્રીઓ જ રિપીટ થઈ શકે છે, જ્યારે મોટાભાગના મંત્રીઓને પડતા મુકાય તેવી અટકળોને હાલ વેગ મળ્યો છે.
મંત્રીમંડળમાં પણ ફેરફાર!
ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં સહકાર મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા છે. વિશ્વકર્માનો સંગઠનમાં પ્રવેશ થતાં મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલની શક્યતા વધી ગઈ છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં મુખ્યમંત્રી સહિત કુલ 17 મંત્રીઓ છે. આમાંથી લગભગ 11-12 મંત્રીઓને દૂર કરવાની ચર્ચાઓ લાંબા સમયથી ચાલી રહી છે.
ભાજપે પણ ઓબીસી કાર્ડ રમ્યું
રાજ્યભરના મુખ્ય શહેરોમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ નજીક આવી રહી હોવાથી, ભાજપે જગદીશ (પંચાલ) વિશ્વકર્માને પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરીને ઓબીસી કાર્ડ રમ્યું છે. ગુજરાતમાં 50% થી વધુ ઓબીસી છે. કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા પણ ઓબીસી છે. જગદીશ વિશ્વકર્માએ વિજય મુહૂર્ત દરમિયાન બપોરે 12:30 વાગ્યે પોતાનું ઉમેદવારીપત્ર ભર્યું. તેઓ કમલમ પહોંચ્યા અને 10 પ્રસ્તાવકો સાથે પોતાનું ઉમેદવારીપત્ર ભર્યું.
સંગઠનમાં પણ આવશે બદલાવ
આ વચ્ચે આજે ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ ગોરધન ઝડફિયાનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, નવા પ્રદેશ પ્રમુખની વરણી પછી નવા સંગઠન માળખું ઝડપથી રચના કરાશે. આ ભાજપ પક્ષ છે એક સામાન્ય કાર્યકર પણ પ્રદેશ પ્રમુખ જ નહીં, રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ પણ બની શકે છે.
નવરાત્રિ બાદ નવાજૂની થશે તેવું લાગતું જ હતું
ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલની શક્યતા લાંબા સમયથી હતી, પરંતુ નવરાત્રિની શરૂઆત પહેલા પીએમ મોદી અને તત્કાલીન ગૃહમંત્રી અમિત શાહની હાલિયાની મુલાકાતો પછી, આ પરિવર્તન અંગે ચર્ચા તેજ બની હતી. આગામી થોડા દિવસોમાં કોઈ મોટો સુધારો જોવા મળે તેવી અપેક્ષા હતી. જેમાં અનેક મંત્રીઓને દૂર કરાશે. શક્યતા છે કે, 17 માંથી લગભગ 11 કે 12 મંત્રીઓને મંત્રીમંડળમાંથી દૂર કરવામાં આવશે! ભાજપ ગુજરાતમાં મોટી સર્જરી કરી શકે છે, જેમાં નવા મંત્રીઓ માટે આ નામોની ચર્ચા થઈ રહી છે.
ગુજરાતમાં મોટા ફેરબદલની તૈયારીઓ
ભાજપના સૌથી મજબૂત ગઢ ગણાતા ગુજરાતમાં દિવાળી પહેલા મોટા રાજકીય ફેરબદલની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને તત્કાલીન ગૃહમંત્રી અમિત શાહની મુલાકાતો બાદ, રાજકીય વર્તુળોમાં એવી ચર્ચા ચાલી રહી છે કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને અન્ય ચાર મંત્રીઓ સિવાય સરકારમાં રહેલા અન્ય તમામ મંત્રીઓને બદલી શકાય છે. આ અટકળો એવા સમયે જોર પકડી રહી છે જ્યારે રાજ્યભરના મુખ્ય શહેરોમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. ગુજરાત સરકાર પાસે કુલ ૧૭ સભ્યોની ટીમ છે, જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો પણ સમાવેશ થાય છે. એવી અટકળો છે કે ૧૦-૧૨ મંત્રીઓને દૂર કરવામાં આવશે. આ પાછળનું કારણ એ છે કે આ મંત્રીઓ તેમના પર મૂકેલા વિશ્વાસ પર ખરા ઉતરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે. ૨૦૨૨માં ભૂપેન્દ્ર પટેલના બીજા કાર્યકાળ પછી સરકારમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
