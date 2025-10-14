Prev
Next

ગાંધીનગરથી મોટી ખબર : ધનતેરસે બનશે દાદાની નવી સરકાર, નવા મંત્રીઓ શપથ લઈ શકે છે

Gujarat Cabinet Reshuffle : ધનતેરસના દિવસે નવા મંત્રીઓ શપથ લઈ શકે છે. દાદાની કેબિનેટમાં દસથી વધુ નવા ચહેરાઓ સામેલ થશે. આઠ જેટલા મંત્રીઓ પડતા મુકાશે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 14, 2025, 12:34 PM IST

Trending Photos

ગાંધીનગરથી મોટી ખબર : ધનતેરસે બનશે દાદાની નવી સરકાર, નવા મંત્રીઓ શપથ લઈ શકે છે

Gujarat Politics : ગાંધીનગરથી મોટી ખબર સામે આવી છે. ગુજરાતના રાજકારણનું પિક્ચર બદલાવા જઈ રહ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પાટીલના દિલ્હી પ્રવાસ બાદ રાજકારણના સમીકરણો બદલાવા જઈ રહ્યાં છે. સૂત્રો દ્વારા પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ધનતેરસના દિવસે નવા મંત્રીઓ શપથ લઈ શકે છે. દાદાની કેબિનેટમા દસથી વધુ નવા ચહેરા સામેલ થશે. તો આઠ જેટલા મંત્રીઓ પડતા મુકાશે. 

ગુજરાત મંત્રીમંડળ વિસ્તરણનો મુદ્દો ઘણા સમયથી ચાલી રહ્યો છે. 2022ની ચૂંટણી પછી ફક્ત 17 મંત્રીઓએ શપથ લીધા હતા, જ્યારે હાલમાં મંત્રીમંડળમાં 27 મંત્રીઓ છે. ઘણા મંત્રીઓને દૂર કરીને નવા ચહેરાઓને સામેલ કરવાની ચર્ચા ચાલી રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

જાતિ અને પ્રાદેશિક સંતુલન જાળવવામાં આવશે

મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓ અને વિધાનસભા ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને મોટા ફેરફારો કરવામાં આવશે. રાજ્યમાં 2027માં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલનો હેતુ જાતિ અને પ્રાદેશિક સંતુલન જાળવવાનો રહેશે. 2022માં મળેલા પ્રચંડ વિજય પછી રાજ્યમાં કોઈ મંત્રીમંડળમાં ફેરફાર થયો નથી. તાજેતરમાં, ભાજપે નવા પ્રદેશ પ્રમુખની નિમણૂક કરી. OBC નેતા જગદીશ વિશ્વકર્માને ગુજરાત ભાજપ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. નોંધનીય છે કે, તેઓ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં પણ મંત્રી છે. પરિણામે, એક વ્યક્તિ, એક પદના સિદ્ધાંત હેઠળ, તેમણે તેમના મંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપવું પડશે.

દિલ્હીમાં જે મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ તેમાં મંત્રીમંડળમાં ફેરફાર, મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ અને સરકારના મહત્ત્વનાં પદો પર નેતાઓની નિમણૂંક સામેલ છે. જે અંગે ગમે ત્યારે જાહેરાત થઈ શકે છે. 

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખની નિમણૂક થયા બાદ હવે સરકારમાં પણ ફેરબદલ થવાની અટકળો તેજ બની છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના મંત્રી મંડળમાં જલ્દી જ મોટા ફેરફાર થશે. નવા નવથી દસ ચહેરાઓને મંત્રી મંડળમાં સ્થાન મળી શકે છે. નવા મંત્રી મંડળમાં નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈની એક્ઝિટની શક્યતા વધુ છે. તો ભીખુસિંહ પરમારને નવા મંત્રીમંડળમાં સ્થાનની શક્યતા ઓછી છે. આ ઉપરાંત બચુ ખાબડની વિદાય તો પહેલાથી જ પાક્કી ગણાય છે. આ ઉપરાંત વિદાયમાં રાઘવજી પટેલ, મૂળુ બેરા, ભાનુબેનનું પત્તુ પણ કપાઈ શકે છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat PoltiicsGujarat BJPcabinet reshuffleગુજરાત ભાજપમંત્રીમંડળ

Trending news