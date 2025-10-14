ગુજરાતના મંત્રીમંડળમાં નવા સરપ્રાઈઝ નામોની એન્ટ્રી : સૌરાષ્ટ્ર અને લેઉઆ પાટીદાર ફેક્ટર પર ફોકસ રહેશે
Gujarat Cabinet Reshuffle : ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના મંત્રીમંડળમાં ટૂંક સમયમાં થશે ફેરફાર... નવા 9થી 10 ચહેરાઓને મળી શકે છે સ્થાન.. તો 6થી 7 વર્તમાન મંત્રીઓ પડતા મુકાય તેવી શક્યતા.. જીતુ વાઘાણી, જયેશ રાદડિયાની થઈ શકે રિએન્ટ્રી..
Gujarat Politics : મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિત પ્રદેશ પ્રમુખ, સંગઠનમંત્રી ગઈકાલથી દિલ્હીમાં છે. આજે દિલ્હીથી ત્રણેય નેતા ગુજરાત પરત આવશે. સાથે જ ભાજપનું નવું સંગઠન અને ગુજરાતના મંત્રીમંડળની રચનાની ખુશખબરી લાવશે. ત્યારે આ વચ્ચે હાલની કેબિનેટમાં કોણ કોણ યથાવત રહેશે, કોની વિદાય થશે અને કોની નવી એન્ટ્રી થશે તે અંગે નામોની અટકળો તેજ બની છે. નવા નામોની ચર્ચામાં સૌરાષ્ટ્રના પાવરફુલ નેતાઓને સ્થાન મળવાની શક્યતા છે. જયેશ રાદડિયા, જીતુ વાઘાણી અને રીવાબા જાડેજાને સ્થાન મળવાની શક્યતાઓએ જોર પકડ્યું છે.
દિલ્હીમાં જે મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ તેમાં મંત્રીમંડળમાં ફેરફાર, મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ અને સરકારના મહત્ત્વનાં પદો પર નેતાઓની નિમણૂંક સામેલ છે. જે અંગે ગમે ત્યારે જાહેરાત થઈ શકે છે.
ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખની નિમણૂક થયા બાદ હવે સરકારમાં પણ ફેરબદલ થવાની અટકળો તેજ બની છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના મંત્રી મંડળમાં જલ્દી જ મોટા ફેરફાર થશે. નવા નવથી દસ ચહેરાઓને મંત્રી મંડળમાં સ્થાન મળી શકે છે. નવા મંત્રી મંડળમાં નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈની એક્ઝિટની શક્યતા વધુ છે. તો ભીખુસિંહ પરમારને નવા મંત્રીમંડળમાં સ્થાનની શક્યતા ઓછી છે. આ ઉપરાંત બચુ ખાબડની વિદાય તો પહેલાથી જ પાક્કી ગણાય છે. આ ઉપરાંત વિદાયમાં રાઘવજી પટેલ, મૂળુ બેરા, ભાનુબેનનું પત્તુ પણ કપાઈ શકે છે.
કોણ કોણ યથાવત
- બળવંતસિંહ રાજપુત
- કુંવરજી બાવળીયા
- હર્ષ સંઘવી
- કુબેર ડિંડોર
- પ્રફુલ પાનસેરીયા
- રૂષિકેશ પટેલ
- પરશોત્તમ સોંલકી
- મુકેશ પટેલ
કોની વિદાય થઈ શકે છે
- કનુ દેસાઇ
- ભીખુસિંહ પરમાર
- બચુ ખાબડ
- રાઘવજી પટેલ
- ભાનુબેન બાબરીયા
કયા નવા નામોની એન્ટ્રી થઈ શકે છે
- જયેશ રાદડીયા
- અલ્પેશ ઠાકોર
- મહેશ કસવાલા
- જીતુ વાઘાણી
- કેયુર રોકડીયા
- જીતુ ચૌધરી
- સંગીતા પાટીલ
- ઉદય કાનગડ
- રીવાબા જાડેજા
ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના મંત્રીમંડળમાં તો 6થી 7 વર્તમાન મંત્રીઓ પડતા મુકાય તેવી શક્યતા છે. જે નવા નામોની ચર્ચા થઈ રહી છે, તેમાં કેટલાક નામ સરપ્રાઈઝિંગ છે. જયેશ રાદડિયા, સી. જે. ચાવડાને મંત્રીપદ મળી શકે છે. તો જીતુ વાઘાણીની મંત્રી મંડળમાં રી-એન્ટ્રી પણ થઈ શકે છે. રીવાબા જાડેજાને પણ મંત્રીપદ મળી શકે છે.
સૌરાષ્ટ્ર-પાટીદાર ફેક્ટરને બેલેન્સ કરાશે
મંત્રીમંડળમાં સમીકરણની વાત કરીએ તો, મંત્રી મંડળ વિસ્તરણમાં સૌરાષ્ટ્ર અને લેઉઆ પાટીદાર ફેક્ટરને બેલેન્સ કરવામાં આવશે. તો જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાંથી ઉદય કાનગડ, ધારાસભ્ય સંગીતા પાટીલ અને અલ્પેશ ઠાકોરને પણ મંત્રી બનાવવામાં આવી શકે છે. વડોદરાના પૂર્વ મેયર કેયુર રોકડિયાનું નામ પણ ચર્ચાઈ રહ્યુ છે. જેથી મધ્ય ગુજરાતને પણ આવરી લેવાય. જોકે, નવા નામોની ચર્ચામાં હાર્દિક પટેલ ક્યાંય નથી, સરકાર સામે બગાવત હાર્દિક પટેલને ભારે પડી હોઈ શકે છે.
નવા મંત્રીમંડળમાં આ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવશે
- વર્તમાન કેબિનેટના લગભગ પાંચ મંત્રીઓને જાળવી રાખવામાં આવે તેવી શક્યતા
- કોંગ્રેસના આયાતી નેતાઓને સ્થાન મળી શકે છે, જેમા અર્જુન મોઢવાડિયાનું નામ ચર્ચામાં છે
- બે મહિલા નેતાઓને મંત્રી તરીકે સામેલ કરવામાં આવે તેવી સંભાવના છે. જેમાં રીવાબા અને સંગીતા પાટીલનું નામ ચર્ચામાં છે
- જે બે થી ત્રણ મંત્રીઓ તેમના પદ જાળવી રાખશે, તેમને આગામી વિસ્તરણમાં નવા ખાતાઓ સોંપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
- નવા મંત્રીમંડળમાં લગભગ ૨૦ થી ૨૩ સભ્યોનો સમાવેશ થાય તેવી શક્યતા
નવા સચિવની નિમણૂંકની પણ શક્યતા
રાજ્યના સત્તા વર્તુળોમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી મંત્રીમંડળ વિસ્તરણ અને નવા ચહેરાઓના પ્રવેશ અંગે ચર્ચાઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, મુખ્યમંત્રીની દિલ્હી મુલાકાત ઘણા રાજકીય સમીકરણોને નવો વળાંક આપી શકે છે. ખાસ કરીને જ્યારે મુખ્ય સચિવ પંકજ જોશી 31 ઓક્ટોબરે નિવૃત્ત થવાના છે, અને તેમનો કાર્યકાળ વધારવા અથવા નવા મુખ્ય સચિવની નિમણૂક કરવા અંગે ચર્ચાઓ અનિવાર્ય માનવામાં આવે છે.
ભાજપની નવી રણનીતિ અને ચૂંટણી તૈયારીઓ
રાજકીય વિશ્લેષકો માને છે કે ભાજપ સરકાર આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ટીમને ફરીથી મજબૂત બનાવવા માટે આ ફેરબદલ કરી શકે છે. સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓમાં કોઈ ઢીલ ન રહે તે માટે પક્ષ સંગઠન અને સરકાર વચ્ચે સંકલનને મજબૂત બનાવવા માંગે છે. કેટલાક મંત્રીઓના પ્રદર્શન અને ભ્રષ્ટાચારને લગતા મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા થઈ રહી છે.
સંઘની ભૂમિકા અને અંતિમ સંકલન તબક્કો
રસપ્રદ વાત એ છે કે, RSS વડા મોહન ભાગવત આવતીકાલે ગુજરાતના ત્રણ દિવસના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. આ સમયે મુખ્યમંત્રી પટેલની દિલ્હી મુલાકાત સૂચવે છે કે સંઘ અને પક્ષ વચ્ચે વ્યૂહાત્મક સંકલનનો અંતિમ તબક્કો શરૂ થઈ ગયો છે. દિલ્હીમાં ચર્ચા પછી ટૂંક સમયમાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો જાહેર કરવામાં આવે તેવી પણ શક્યતા છે.
રાજકીય વર્તુળોમાં ગતિવિધિઓ વધી
જોકે સરકારે આ મુલાકાત અંગે મૌન જાળવી રાખ્યું છે, પરંતુ ભાજપ કાર્યાલયો અને રાજકીય વર્તુળોમાં મંત્રીમંડળ વિસ્તરણ અને નવી નિમણૂકોની ચર્ચા તેજ થઈ ગઈ છે. હવે બધાની નજર દિલ્હીમાં યોજાનારી બેઠકો પર કેન્દ્રિત છે, જ્યાં કોઈ સંકેત ગુજરાતના રાજકારણમાં મોટો ફેરફાર લાવી શકે છે.
