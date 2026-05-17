/આજથી ગુજરાતમાં વસ્તી ગણતરી શરૂ : નાગરિકો જાતે જ ઓનલાઈન પોતાની માહિતી પોર્ટલ પર ભરી શકશે

census 2027 online registration: ગુજરાતમાં આજથી વસ્તી ગણતરીનો ઓનલાઈન તબક્કો શરૂ થઈ રહ્યો છે, જેમા નાગરિકોએ જાતે જ પોર્ટલ પર માહિતી ભરવાની હોય છે. પહેલીવાર આ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે નાગરિક તરીકે એ જાણી લો કે કેવી રીતે ઓનલાઈન માહિતી ભરી શકાશે
Gujarat census 2027: આમ તો ગુજરાતમાં 1 જુનથી જ્ઞાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરીનો પ્રારંભ થવાનો છે. પરંતુ આજે 17 મેથી નાગરિકો પોતે જ ઓનલાઈન માહિતી ભરી શકશે. જેમાં તેઓ જાતે જ પોતાની માહિતી ભરી શકશે. આજથી ગુજરાત, જમ્મુ-કાશ્મીર, લદ્દાખ અને પોડિંચેરીમાં સ્વગણના શરૂ થઈ છે. ત્યારે આ સ્વગણતરી શું છે, અને તેમાં કેવી રીતે માહિતી ભરી શકાશે જાણો બધું.
વ્યક્તિ જાતે જ માહિતી ભરી શકશે
વસ્તી ગણતરી -૨૦૨૭ અંતર્ગત Self Emunerationની કામગીરીનો આજથી પ્રારંભ થયો છે. તા.૧૭/૦૫/૨૦૨૬ થી ૩૧/૦૫/૨૦૨૬ સુધી ચાલશે. જેમાં નાગરિકો પોતાના ઘરે બેઠા ઓનલાઇન સાચી અને સંપૂર્ણ માહિતી નોંધાવી શકશે. પોર્ટલમાં નોંધવામા આવનાર માહિતી કાયદા મુજબ સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રાખવામાં આવશે. તેનો ઉપયોગ માત્ર આંકડાકીય અને વિકાસલક્ષી હેતુઓ માટે જ કરવામાં આવશે. કેટલાક લોકો જેઓ નોકરી ઉપર હોય છે, પોતાના ઘરી દૂર રહેતા હોય છે, તેઓ જાત જ પોતાના સમય દરમિયાન પોતાની માહિતી ભરી શકે છે.
જાણો કયા પોર્ટલ પર આ માહિતી ભરવામાં આવશે
આજથી ગુજરાત, જમ્મુ-કાશ્મીર, લદ્દાખ અને પોંડિચેરીમાં સ્વગણના ( SE) સુવિધા શરૂ થઈ ગઈ છે. જે 31 મે, 2026 સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, જનગણના કાર્યોમાં પહેલીવાર સ્વગણના સુવિધા શરૂ કરવામા આવી છે. જેમાં નાગરિકો દ્વારા સારો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. 25 રાજ્યો/સંઘ રાજ્ય ક્ષેત્રોમાં સરકારી પોર્ટલ se.census.gov.in ના માધ્યમથી અત્યાર સુધી 1.44 કરોડથી વધુ પરિવાર સ્વગણના પૂરી કરી ચૂક્યા છે. આ પહેલ વસ્તીગણતરીની કામગીરીને ડિજીટલની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું કહી શકાય. જે રહેવાસીઓને વસ્તી ગણતરીની પ્રોસેસમાં સુવિધાજનક તેમજ સુરક્ષિત રૂપથી ભાગ લેવાની તક આપે છે.
આ પણ વાંચો :
કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર પાટીલે પરિવારની કરી સ્વ ગણતરી
આજથી રાજ્યમાં સ્વ ગણતરીનો પ્રારંભ થયો છે. જેમાં કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર પાટીલે પરિવારની સ્વ ગણતરી કરી. સી.આર પાટીલે તમામ લોકોને સ્વ ગણતરી કરવા અપીલ કરી. તેઓએ કહ્યું કે, જનગણના 2027 દેશના ભાવિ વિકાસ અને આયોજન માટે છે. ભારત સરકાર દ્વારા હાથ ધરાતી સૌથી મહત્વપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય પ્રક્રિયાઓમાંની એક છે. વસ્તી ગણતરી માંથી પ્રાપ્ત માહિતીનો ઉપયોગ સરકાર દ્વારા નીતિનિર્માણ, વિકાસ યોજનાઓ, સંસાધનોના યોગ્ય વિતરણ, આરોગ્ય, શિક્ષણ, આવાસ, રોજગાર, પરિવહન તેમજ વિવિધ જનકલ્યાણકારી યોજનાઓના અસરકારક અમલીકરણ માટે કરવામાં આવે છે. સાચા જનગણના આંકડા વિકાસનો લાભ યોગ્ય લોકો અને વિસ્તારો સુધી પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરે છે. હું તમામ નાગરિકોને અપીલ કરું છું કે, આજથી 17 મે 2026 થી 31 મે 2026 દરમિયાન યોજાનારી સ્વ-ગણના પ્રક્રિયામાં સક્રિય રીતે ભાગ લો.