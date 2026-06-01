/આજથી ગુજરાતમાં વસ્તી ગણતરીનો પ્રારંભ : તમારા દરવાજે આવીને 33 સવાલો પૂછાશે

Gujarat Population Census 2027 : આજથી રાજ્યમાં વસ્તી ગણતરીની પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. આખી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ માધ્યમથી થશે. જેમાં પ્રથમ તબક્કામાં ઘર-યાદી, મકાનની ગણતરી થશે. સમગ્ર પ્રક્રિયામાં ગુજરાતના નાગરિકોએ કુલ 33 સવાલોના જવાબ આપવાના રહેશે. તો બીજા તબક્કામાં વસ્તી ગણતરી, જાતિ ગણતરી કરાશે. વસ્તી ગણતરીમાં સરકાર તરફથી 1 લાખથી વધુ ગણતરીકાર કામમાં જોડાશે. તો 18 હજારથી વધુ સુપરવાઈઝર પણ આ કામગીરીમાં લાગશે. ઓનલાઈન માધ્યમે લોકો સ્વ ગણતરી પણ કરી શકે છે. અત્યાર સુધીમાં 3.74 લાખ લોકોએ સ્વ ગણતરી પૂર્ણ કરી છે.
તમામ નાગરિકો જનગણનાની કામગીરીમાં સહભાગી થાય
આજથી ગમે તે સમયે તમારા દરવાજે સરકાર તરફથી એક વ્યક્તિ આવશે, જે તમને, તમારા પરિવારને લગતા પ્રશ્નો પૂછશે અને તેની નોંધ કરશે. કારણ કે, આજથી ગુજરાતમાં વસ્તી ગણતરીનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. અગાઉ વર્ષ 2011 માં જનગણના કરવામાં આવી હતી. તેના બાદ વર્ષ 2026 માં વસ્તી ગણતરી હાથ ધરાઈ હતી. જેમાં તમામ નાગરિકોને સહભાગી તવા માટે વસ્તી ગણતરી નિયામક સુજલ જે. મયાત્રાએ અનુરોધ કરાયો છે.
કયા કયા તબક્કામાં કેવી ગણતરી થશે જાણો
પ્રથમ તબક્કો - 1 જુનતી 30 જુન 2026
આ તબક્કામાં ઘર-યાદી અને મકાનોની ગણતરી (HLO) હાથ ધરવામાં આવશે. આ તબક્કામાં ગણતરીદારો દ્વારા આવાસની સ્થિતિ, કુટુંબની વિગતો, પીવાના પાણીનો સ્ત્રોત, શૌચાલયની સુવિધા અને અન્ય અસ્કયામતો સહિત કુલ 33 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે.
બીજો તબક્કો - 9 ફેબ્રુઆરીથી 28 ફેબ્રુઆરી, 2027
દરમિયાન વસ્તીની ગણતરી (PE) અને જાતિ ગણતરીની કામગીરી કરવામાં આવશે. જેમાં દેશભરમાં વસ્તી ગણતરીની સાથે-સાથે જાતિ ગણતરીની કામગીરી પણ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
સુરતમાં વસ્તી ગણતરીની કામગીરી સામે શિક્ષકોનો ઉગ્ર વિરોધ, બહિષ્કારની ચીમકી
સુરત શહેરમાં વસ્તી ગણતરી (BLO)ની કામગીરીને લઈને પ્રાથમિક શિક્ષકોમાં ભારે અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પોતાની વિવિધ પડતર માંગણીઓ અને તંત્રની હેરાનગતિ સામે આજે પ્રાથમિક શિક્ષક મહાસંઘ દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં આવેલા ઝાંસી કી રાણી ગાર્ડન ખાતે મોટી સંખ્યામાં શિક્ષકો એકત્રિત થયા હતા અને તંત્ર સામે પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો હતો. શિક્ષકોનો મુખ્ય આક્ષેપ છે કે તેમને તેમના ઘર અને શાળાથી ખૂબ જ દૂર વસ્તી ગણતરીની કામગીરી સોંપવામાં આવી છે. શિક્ષકોને 7 કિલોમીટરથી લઈને 21 કિલોમીટર સુધી દૂરના બ્લોક ફાળવવામાં આવ્યા છે. શિક્ષકોએ સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે, એક તરફ સરકાર ઊર્જા અને ઇંધણ બચાવવાની વાતો કરે છે. તો બીજી તરફ શિક્ષકોને આટલા દૂર મોકલીને શા માટે હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ પરિસ્થિતિમાં શિક્ષકો શાળાનું શૈક્ષણિક કાર્ય સંભાળે કે વસ્તી ગણતરી કરે, તેને લઈને ભારે મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે.
આ ટોલ ફ્રી નંબર પર સંપર્ક કરવો
જનગણના અંગે કોઈ પણ પૂછપરછ કરવી હોય મૂંઝવણ હોય તો ભારત સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા ટોલ-ફ્રી હેલ્પલાઇન નંબર 1855 અને અધિકૃત વેબસાઇટ www.censusindia.gov.in નો સંપર્ક કરવા જનગણના કાર્ય નિર્દેશાલય, ગુજરાત દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.