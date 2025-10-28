મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીના ફેવરિટ અધિકારી એમ.કે.દાસ બન્યા ગુજરાતના નવા ચીફ સેક્રેટરી
New Chief Secretary Of The State M.K. Das : રાજ્યના નવા ચીફ સેક્રેટરી એમ.કે.દાસ બન્યા. હાલમાં CMOમાં અધિક મુખ્ય સચિવ તરીકે કાર્યરત હતા. પંકજ જોશી 31 ઓક્ટોબરે નિવૃત્ત થશે
Gujarat Politics : ગુજરાત મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ બાદ ગાંધીનગરથી પહેલી મોટી ખબર આવી છે. રાજ્યના મુખ્ય સચિવ તરીકે એમ. કે. દાસની વરણી કરવામાં આવી છે. મુખ્ય સચિવ પંકજ જોશી વયમર્યાદાને કારણે 31 ઓક્ટોબરે નિવૃત્ત થશે. એમ. કે. દાસ ગૃહ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ તરીકે કાર્યરત હતા.
કોણ છે એમ.કે. દાસ?
2018માં એમકે દાસને પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી બનાવાયા હતા. વિજય રૂપાણી મુખ્યમંત્રી હતા ત્યાં સુધી દાસ આ પદ પર રહ્યા હતા, તેઓ સપ્ટેમ્બર 2021 સુધી રહ્યા હતા. જો કે, ભૂપેન્દ્ર પટેલે સીએમ તરીકેનો ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ તરત જ દાસને સીએમઓમાંથી બહાર ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ત્રણ વર્ષથી પણ ઓછા સમય પછી દાસ તેઓ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં પાછા ફર્યા હતા. વિજય રૂપાણીના કાળમા દાસ તેમના અગ્ર સચિવ હતા અને ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના અગ્ર સચિવનો વધારાનો હવાલો પણ સંભાળતા હતા. તેના બાદ સીએમઓમાં મુખ્યમંત્રીના વધારાના સીએસ અને નિર્ણાયક ગૃહ વિભાગનો હવાલો પણ સંભાળ્યો હતો.
બીજુ કોણ કોણ હતું દાવેદાર
રાજ્યના મુખ્ય સચિવ પંકજ જોશી આ મહિનાના અંતે વહી મર્યાદા ના કારણે નિવૃત્ત થશે. એક સપ્તાહના સરકારી કચેરીઓમાં રજા બાદ નવા મુખ્ય સચિવ કોણ તેની ચર્ચા શરૂ થઈ હતી. પંકજ જોશી સૌમ્ય પ્રકૃતિના છે એટલે તેમને ત્રણ માસ કે છ માસનું એક્સટેન્શન આપવામાં આવે તેવી ચર્ચાઈ વધુ થઈ રહી હતી. 31 ઓક્ટોબરે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ કેવડિયામાં એકતા પરેડમાં હાજરી આપવાના છે. આ સંજોગોમાં મુખ્ય સચિવને એક્સટેન્શન આપવામાં આવે તેવી પ્રબળ શક્યતા હતી. જોકે પંકજ જોશી ને એક્સટેન્શન ન આવે તો દિલ્હી ડેપ્યુટીશન પર ગયેલા આઈએએસ અધિકારી શ્રીનિવાસન કે જે પંકજ જોશીના વેવાઈ છે તે મુખ્ય દાવેદાર હતા. શ્રીનિવાસને કેવડિયામાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ઊભી કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. 31 ઓક્ટોબરે પ્રધાનમંત્રી પોતે કેવડિયા આવતા હોવાથી શ્રીનિવાસનને તેમની કામગીરીનો પુરસ્કાર મુખ્ય સચિવ રૂપે મળે તો પણ નવાઈ નહીં તેવું ગાંધીનગરના વર્તુળોમાં કહેવાતું હતું.
એમ.કે. દાસ પ્રબળ દાવેદાર હતા
જોકે આ બંને સંજોગો ન થાય તો ગૃહ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ અને મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં સિનિયર આઈએએસ અધિકારી એમ કે દાસ સૌથી પ્રબળ દાવેદાર ગણાતા હતા. આઈએએસ અધિકારીઓમાં તેવી પણ ચર્ચા છે કે, એમ કે દાસ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી બંનેના ફેવરિટ અધિકારી હોવાથી તેમને આ લાભ મળી શકે છે. આ ગુજરાત છે એટલે આખરી નિર્ણય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે ગૃહ મંત્રી અમિત શાહની આખરી સંમતિથી લેવાશે.
આઈએએસ અને આઇપીએસ અધિકારીઓ પણ રાજકારણી થયા
મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલબાદ હવે રાજ્યમાં મોટા પાયે આઇએએસ અને ips અધિકારીઓમાં ફેરબદલ ના ઓર્ડર હશે. દિવાળીના તહેવારો બાદ સહકારી કચેરીઓ ચાલુ થતા ની સાથે જ વહીવટી તંત્રમાં ધરખમ ફેરફારો કરવામાં આવશે. ગૃહ વિભાગમાં લાંબા સમયથી સિનિયર અધિકારીઓ ના પ્રમોશન અને બદલી બાકી છે તે કાર્ય પણ વહેલી તકે પૂર્ણ થશે. આઇએએસ અધિકારીઓમાં પણ હવે મોટા પાયે બદલીના ઓડરો આવશે. આ સ્થિતિને પામી જતા અધિકારીઓ પણ લોબિંગ ચાલુ કર્યું છે. રાજકીય નેતાઓની જેમ વફાદારી કરવટની જેમ અધિકારીઓ બદલી રહ્યા છે. મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ બાદ ચાર્જ સંભાળતા મંત્રીઓને ગુલદસ્તો લઈને મળવા માટે આઈએએસ અને ips અધિકારીઓએ લાઈન લગાવી.
