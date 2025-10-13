ગુજરાતની રાજનીતિમાં બીજી નવી ખુશખબરી Coming Soon! મુખ્યમંત્રી અને ભાજપ પ્રમુખને દિલ્હીનો બુલાવો આવ્યો
Gujarat CM Bhupendra Patel Delhi Visit : CMની દિલ્હી મુલાકાતથી રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. મુખ્યમંત્રી 40 દિવસમાં બીજીવાર PMને મળવાના છે, ત્યારે ફરીથી ગુજરાતના રાજકારણમાં મંત્રીમંડળના વિસ્તરણની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું. ટૂંક સમયમાં નવાજૂની થવાનાં એંધાણ
Gujarat Cabinet Reshuffle : મંત્રીમંડળનું વિસર્જન દિવાળી પહેલાં થશે કે પછી, તે વાત સચિવાલય અને વિધાનસભા સંકુલમાં હાલની સૌથી મોટી ચર્ચા છે. ત્યારે આ વચ્ચે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીના દિલ્હી પ્રવાસે ફરી એકવાર ચર્ચા જગાવી છે.
આજે ગુજરાતના રાજકારણ અંગે સૌથી મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા દિલ્હી પહોંચ્યા છે. અધ્યક્ષ બન્યા બાદ જગદીશ વિશ્વકર્મા પ્રથમવાર દિલ્હીની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે. સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકર પણ દિલ્હી રવાના થયા છે. આ તમામ દિગ્ગજો દિલ્હીમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરશે. જેમાં ભાજપ સંગઠનમાં ફેરફાર મામલે દિલ્હીમાં મહત્વની બેઠક મળવાની છે.
આ બેઠકમાં પ્રદેશ ભાજપની નવી ટીમ અંગે પણ ચર્ચાની સંભાવના છે. સાથે જ સંભવિત મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ સંદર્ભે પણ ચર્ચા થઈ શકે છે. ગૃહ-સહકાર મંત્રી અમિત શાહ સાથે પણ આ દિગ્ગજો મુલાકાત કરશે.
40 દિવસમાં જ બીજીવાર પીએમ અને સીએમની મુલાકાતને રાજકીય વર્તુળોમાં અનેક તર્ક-વિતર્ક થઈ રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ અને સંગઠનમાં ફેરફારની અટકળો ચાલી રહી છે. રાજકીય વર્તુળોમાં નામોની ચર્ચા થઈ રહી છે. તો કેટલાક મંત્રીઓને તેમની ગાદી જવાની સો ટકા શક્યતા છે. આવામાં મંત્રીમંડળમા કોણ ઈન થશે અને કોણ આઉટ થશે તેના પત્તા જલ્દી જ ખૂલી જશે તેવું લાગી રહ્યું છે.
મંત્રીઓની ઓફિસોમાં હલચલ થઈ
ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખની નિમણૂક બાદ હવે મંત્રીમંડળના વિસ્તરણની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે. જેને પગલે હવે સચિવાલયમાં હલચલ શરુ થઈ ગઈ છે. સ્વર્ણિમ-1માં કેબિનેટ કક્ષાના જ્યારે સ્વર્ણિમ-2માં રાજ્યકક્ષાના મંત્રીઓની તેમજ તેમના સ્ટાફની ઓફિસો છે. છેલ્લા પખવાડીયાથી મોટાભાગના મંત્રીઓના કાર્યલયોની ઓફિસોમાં ધમધમાટ જોવા મળી રહ્યો છે. પટાવાળો ફાઈલોના ઢગલા લઈને આમથી તેમ ફરી રહ્યા હોવાની વાત અત્યારે કોમન થઈ ગઈ છે. કેટલાક મંત્રીઓ મોડીરાત સુધી પોતાની ઓફિસમાં કામ કરતા નજરે પડે છે. જ્યારે કેટલાય મંત્રીઓના કેટલાય PA ભારે ગભરાટમાં છે. પોતાના સાહેબની હકાલપટ્ટી થશે તો પોતાને પણ હવે અહીંથી જવુ પડશે એ બાબતનો ગભરાટ તેમને સતાવી રહ્યો છે. આથી તેઓએ પણ જે તે કામોની બાકી ફાઈલોનો નિકાલ કરવાનુ શરૂ કરી દીધુ છે. જેમાં ખાસ કરીને વહીવટની ફાઈલોને આઘાપાછી કરાતી હોવાની ચર્ચા પણ છે.
