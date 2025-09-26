મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ ક્યારે થશે? પૂછવા પર હસતા હસતા દાદા-ભાઉએ વાત ટાળી દીધી, અને ઉભા થઈને જતા રહ્યાં
BJP Gujarat Press Conference : રાજ્યમાં આત્મનિર્ભર ભારત સંકલ્પ અભિયાનનો પ્રારંભ...મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને CR પાટીલે સ્વદેશી માટે આપ્યો સંદેશ..કહ્યું, વોકલ ફોર લોકલથી દેશ બનશે આત્મનિર્ભર...
Gujarat Politics ; ગુજરાતના રાજકારણમાં લોકોના કાન જે સાંભળવા તરસી ગયા છે, તે પ્રશ્ન પૂછવા પર મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પાટીલ હસતા હસતા ટાળીને જતા રહ્યાં. આજે કમલમ ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલને મંત્રીમંડળના વિસ્તરણનો પ્રશ્ન પૂછાયો હતો. જેમાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને સી.આર પાટીલ માત્ર સ્માઈલ આપી ઉભા થઇ ગયા હતા.
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટીલની આજે કમલમ કાર્યાલય પર સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી. દેશમાં 22 તારીખ થી અમલમાં આવેલા જીએસટી રિફોર્મસ અને આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણ માટે સ્વદેશી અપનાવો ઝુંબેશ અંતર્ગત બંનેએ સંબોધન કર્યું હતું. જેમાં સરકાર અને સંગઠન સાથે મળી સ્વદેશી અપનાવોની મુહીમ તેજ કરવામાં આવશે તેવું જણાવાયું હતું.
સી.આર. પાટીલે જણાવ્યું કે, આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન શરૂ કરાયું છે. દેશવાસીઓ સ્વદેશી અપનાવી આત્મનિર્ભર આંદોલન શરૂ કરવામાં આવશે. આજે 2 લાખ કરોડ મોબાઈલ સપ્લાય કરવામાં આવે છે. યુપીએ સરકારમાં 1500 કરોડના મોબાઈલ સપ્લાય કરવામાં આવતા હતા. ભાજપના કાર્યકરો સ્વદેશી અપનાવોના સ્ટીકર લગાવશે. 1000 થી સ્વદેશી મેળાનું આયોજન 90 દિવસોમાં યોજવામાં આવશે.
આત્મનિર્ભર ભારત સંકલ્પ અભિયાન અંગે ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલે કહ્યું કે, આત્મનિર્ભર અંગે વાત પીએમ મોદીએ મૂકી છે. 25 સપ્ટેમ્બર થી 25 ડિસેમ્બર સુધી આ કાર્યક્રમ થવાનો છે. ઘર ઘર સ્વદેશી અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ અભિયાન અંતગર્ત હર ઘર સુધી પહોંચાડીશું. સ્વદેશી વસ્તુઓ ખરીદી કરવામાં માટેનો આગ્રહ રાખે. જેમાં ભારતનો પરિશ્રમ હોય તે સ્વદેશી અપનાવે. દરેક દુકાનદારે દુકાન બાહર સ્વદેશી બોર્ડ લગાવવું જોઈએ. દેશવાસીઓ સ્વદેશી અભિયાન સાથે જોડીને આંદોલન જન આંદોલન પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. 90 દિવસ આ અભિયાન ચાલશે. લોકલ ફોર મંત્ર થકી ખાદીના વેચાણ ગ્રોથ થયો હતો. 2 લાખ કરોડ રૂપિયાના મોબાઈલ દેશમાં નિર્માણ થઈ રહ્યા છે. દેશમાં એરપોર્ટ અને રેલવે વિસ્તૃતી કરણ થયું છે. રેલવેમાં દુઃખદ પ્રયાસ કરતા હતા તે હવે સુખદ પ્રવાસ થઈ રહ્યા છે. મુદ્દા યોજના 32 લાખ કરોડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. દેશનું ડિફેન્સ 23 હજાર કરોડ જેટલું પહોચ્યું છે. સ્વદેશી મતલબ કોઈ વસ્તુઓ બહિષ્કાર નહી પરતું દેશમાં ઉત્પાદન પર ભાર મૂક્યો છે. કાર્યકરો ઘરે ઘરે જઈને સ્વદેશી આપવાનો અંગેના સ્ટીકર લગાવશે.
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ નું સંબોધન શરૂ
આત્મનિર્ભર ભારત સંકલ્પ અભિયાન અંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું કે, સમગ્ર દેશમાં આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન હાથ ધર્યું છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી મેક ઈન ઈન્ડિયા હિમાયતી રહ્યા છે. ભારતમાં મોદીના નેતૃત્વમાં અનેક આયામો સર કરી રહ્યું છે. આપણે વિશ્વની ત્રીજી અર્થવસ્થા તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. આત્મનિર્ભર ભારત સાથે આગળ વધારી રહ્યા છે. દેશમાં બનતી ચીજવસ્તુઓ માટે કોલ આપ્યો છે. ભારત આજે અનેક ક્ષેત્રમાં આગળ વધી રહ્યું છે. ગુજરાત દેશમાં નિકાસમાં 27 ટકા યોગદાન આપે છે. દેશના યુવાનો જોબ સિકર નહી જોબ ગીવર બની રહ્યા છે. એમએસએમઇ ને આ અભિયાન બુસ્ટ અપ મળવાનું છે. સ્થાનિક ગુણવતા સાથે આગળ વધારનારું છે. દેશમાં રમકડાં ઉદ્યોગ આયાત થતા હતા. આજે દેશ નિકાસ કરી રહ્યું છે. એમએસએમઈને ઝીરો દિફેક્ત મંત્ર આપ્યો છે. ડિજિટલ ઈન્ડિયા પણ ખૂબ જ મહત્વનું છે. ભારત આપને પ્રથમ હરોળમાં લાવવું છે. આ વર્ષે રિજનલ વાઇબ્રન્ટ સમિટ યોજાઇ રહી છે. સ્વદેશી અગ્રતા આપીને લોકો જોડાય તેવી અપીલ કરું છું.
