Prev
Next

મોડી રાત સુધી ગાંધીનગરમાં ચાલ્યો હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા : છેલ્લી ઘડીએ CM-રાજ્યપાલની મુલાકાત રદ થઈ

Gujarat Ministers Oath Ceremony : મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની સરકારના તમામ ૧૬ મંત્રીઓએ રાજીનામાં આપ્યા : સવારે ૧૧:૩૦ કલાકે નવી કેબિનેટના શપથ : 2021 ની જેમ  'નો-રિપીટ' ફોર્મ્યુલા પર ભાર : નવા ચહેરાઓ પર વિશેષ ફોકસ : ગાંધીનગરમાં મોડી રાત સુધી ચાલ્યો હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા : છેલ્લી ઘડીએ CM અને રાજ્યપાલની મુલાકાત રદ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 17, 2025, 07:55 AM IST

Trending Photos

મોડી રાત સુધી ગાંધીનગરમાં ચાલ્યો હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા : છેલ્લી ઘડીએ CM-રાજ્યપાલની મુલાકાત રદ થઈ

Gujarat Cabinet Expansion : મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળનો આજે શપથવિધિ સમારંભ છે. જોકે, તે વચ્ચે ગુરુવાર રાતભર હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા ચાલ્યો છે. મુખ્યમંત્રી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને સંગઠન મહામંત્રી વચ્ચે મોડી રાતે બેઠક તો થઈ હતી. પરંતું છેલ્લી ઘડીએ CM અને રાજ્યપાલની મુલાકાત રદ થઈ હતી. ત્યારે આ બેઠકમાં છેલ્લી ઘડીએ શું ફેરબદલ થયા હશે તેના પર સૌની નજર છે. સેક્ટર 21 ખાતે આવેલા ધારાસભ્ય નિવાસ્થાન ખાતે કોઈ હલચલ નથી. સેક્ટર 21 ધારાસભ્ય નિવાસ્થાન ખાતે મોટાભાગના ધારાસભ્ય હાજર જોવા મળ્યાં.

આજે મુખ્યમંત્રી રાજ્યપાલને લિસ્ટ સોંપશે 
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ રાજ્યપાલ સાથે આજે મુલાકાત કરશે. ગૂરૂવાર રાત્રે રાજ્યપાલ સાથે મુખ્યમંત્રીની મુલાકાત થઈ શકી ન હતી. જે પી નડ્ડા સાથે ત્રણ કલાક બેઠક થતા રાજ્યપાલ સાથે મુલાકાત થઈ ન હતી. તેથી આજે સવારે રાજ્યપાલ સાથે મુખ્યમંત્રી મુલાકાત કરીને નવા મંત્રીમંડળનું લિસ્ટ સોંપશે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ગાંધીનગરમાં બોર્ડ લાગ્યા 
ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે આજે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના મંત્રી મંડળના વિસ્તરણમાં પદનામિત મંત્રીઓનો શપથ વિધિ કાર્યક્રમ યોજાવાનો છે. જેથી કરીને ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર બહાર શપથવિધિના બોર્ડ લાગ્યા છે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત રાજ્યમંત્રીમંડળના આ વિસ્તરણમાં  સમાવિષ્ટ થનારા પદનામિત મંત્રીઓને હોદ્દો અને ગોપનીયતાના શપથ આ સમારોહમાં લેવડાવશે.

ત્રીમંડળનું કદ વધી શકે છે
રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે, છેલ્લી ઘડીએ CM અને રાજ્યપાલની મુલાકાત રદ થઈ છે તો દિલ્હીથી કોલ આવ્યો હશે. છેલ્લી ઘડીએ સમીકરણો બદલાઈ શકે છે, જેના રાજીનામા સ્વીકારવાના હતા તેમને રિપીટ કરાઈ શકે છે જેથી મંત્રીમંડળનું કદ વધી શકે છે.

રાતે બેઠક લાંબી ચાલી
મુખ્યમંત્રી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને સંગઠન મહામંત્રી વચ્ચે મોડી રાત સુધી મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલની વિચારણા અંગે બેઠક ચાલી હતી. મુખ્યમંત્રી નિવાસ સ્થાને ત્રણેય નેતાઓએ ચર્ચા વિચારણા કરી હતી. જે પી નડા અને સુનિલ બંસલ મુખ્યમંત્રી નિવાસ સ્થાનેથી નીકળ્યા હતા. 

અમિત શાહ નહિ હાજર રહે 
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે ગુજરાત સરકારની નવી કેબિનેટના શપથવિધિ સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે ગુજરાત નહિ આવે. અમિત શાહનો આજનો ગુજરાત પ્રવાસ રદ થયો છે. અમિત શાહ આજે મંત્રી મંડળના શપથ સમારોહમાં હાજરી આપવાના હતા. પરંતું હવે તેઓ બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણી પ્રચાર માટે બિહાર જશે.

કોઈને ફોન ન આવ્યા
મુખ્યમંત્રીની બેઠક બાદ રાતે જ નવા બનનારા મુખ્યમંત્રીઓને ફોન આવી જવાના હતા. પરંતું ગઈકાલ મોડી રાસ સુધી કોઈ ધારાસભ્યોને શપથ ગ્રહણ કરવાના કોઈ ફોન આવ્યા ન હતા. આજે સવારે સાત થી આઠ વાગ્યા દરમિયાન તમામને ફોન કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. ધારાસભ્યોને ફોન કોલ બાબતે પુછતા કોઈ ફોન આવ્યો હોવાનો ઇન્કાર કર્યો. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat PolticsGujarat BJPcabinet reshuffleGujarat Cabinet ReshuffleGujarat Cabinet expansionગુજરાત ભાજપમંત્રીમંડળ

Trending news