મુખ્યમંત્રીનો મહેસૂલી ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય, રાજ્યમાં ઇનામી જમીનોના પ્રશ્નોનો આવ્યો અંત; જાણો કોને-કોને મળશે લાભ

Gandhinagar News: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા મહેસૂલી ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યમાં વિવિધ ઇનામી જમીનોના અનઅધિકૃત કબજાહક્ક નિયમબદ્ધ કરાશે. જેનાથી ખેડૂતોને મોટો લાભ થશે. રિગ્રાન્ટ કરી હોય કે કરવાને પાત્ર હોય પણ રિગ્રાન્ટ ન થઈ હોય તેવી જમીન સરળતાથી  નિયમબદ્ધ કરી શકાશે.
 

Gandhinagar News: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે મહેસૂલી ક્ષેત્રે રાજ્યમાં વિવિધ ઇનામી જમીનોના અનઅધિકૃત કબજાહક્ક નિયમબદ્ધ કરવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે. 

મુખ્યમંત્રીના આ નિર્ણય અનુસાર, રિગ્રાન્ટ કરી હોય કે કરવાને પાત્ર હોય પણ રિગ્રાન્ટ ન થઈ હોય તેવી જમીન સરળતાથી નિયમબદ્ધ કરી શકાશે. આ માટે જમીનની પ્રવર્તમાન જંત્રીના 20 ટકા કબજાહક્કની રકમ ભરી નિયમબદ્ધ કરી શકાશે. 

જે જમીનો રિગ્રાન્ટ કરેલી હોય પરંતુ કબજાકિંમત ભરપાઈ ન કરી હોય તેવી જમીનના કબજેદારો, રિગ્રાન્ટ કરવાને પાત્ર હોય પરંતુ કોઈ કારણસર રિગ્રાન્ટ થઈ ન હોય તેમજ વારસદારો જો આવી જમીનના ધારણકર્તા હોય તેમને આ નિર્ણયનો લાભ મળશે. 

એટલું જ નહિ, આવી જમીનોની તબદીલીઓ થઈ ગઈ હોય અને હાલ જમીનો અન્ય કોઈના કબજામાં હોય તેવા કબજેદારોને પણ આ નિર્ણયનો લાભ મળવાથી રાજ્યના ખેડૂતોને મોટો ફાયદો થશે. 

મહેસુલી ક્ષેત્રે રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય
* ઇનામી જમીનોના અનધિકૃત કબજાહક્ક નિયમબદ્ધ કરવા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય 
* રીગ્રાન્ટ કરેલ અથવા કરવાને પાત્ર હોય પણ ન થયેલ હોય તેવી જમીન સરળતાથી  નિયમબદ્ધ કરી શકાશે
* જમીન પ્રવર્તમાન જંત્રીના ૨૦ ટકા કબજાહક્કની રકમ ભરી નિયમબદ્ધ કરી શકાશે

કોને કોને લાભ મળશે
* રી ગ્રાન્ટ કરેલ પરંતુ કબજાકિંમત ભરપાઈ  કરેલ ન હોય તેવી જમીનના કબજેદાર 
* રી ગ્રાન્ટ કરવાને પાત્ર હોય પરંતુ કોઈ કારણસર રી ગ્રાન્ટ થઈ ન હોય 
* વારસદારો જો આવી જમીનના અનઅધિકૃત ધારણ કરનાર હોય
* આવી જમીનોની તબદીલીઓ થઈ ગઈ હોય અને હાલ આવી જમીનો અન્ય કોઈના કબજામાં હોય તેવા કબ્જેદાર

