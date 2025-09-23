મંત્રીમંડળ નહિ, આ કારણે કામ છોડીને દિલ્હી પહોંચ્યા છે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી
Gujarat CM Bhupendra Patel In Delhi : છેલ્લા કેટલાક સમયથી મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ દિલ્હી જાય એટલે મંત્રીમંડળની અફવાઓ જોર પકડે છે, પરંતુ આ વખતે કારણ કંઈક અલગ છે
Narmada Water Disputes Tribunal : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ હાલ ગુજરાતમાં છે, ત્યારે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલનો દિલ્હી પહોંચ્યા છે. તેમના દિલ્હી પ્રવાસ પાછળ મંત્રીમંડળના ફેરબદલની થિયરી ચાલી રહી છે. પરંતું આ વાત સત્ય નથી. કારણ કે, મુખ્યમંત્રી મંત્રીમંડળના ફેરબદલ માટે નહિ, પરંતું નર્મદા ટ્રીબ્યુનલ મુદ્દે બેઠકમાં હાજરી આપવા માટે દિલ્હી પહોંચ્યા છે.
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ આજે દિલ્હીની મુલાકાતે છે. નર્મદા ટ્રીબ્યુનલ મુદ્દે દિલ્હીમાં બેઠક યોજાઈ છે, જેમાં સરદાર સરોવર ડેમના પાણીની વહેંચણી અંગે ચર્ચા થનાર છે. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશ વચ્ચે નર્મદાનું પાણીની વહેંચણીના કરારો હવે પૂર્ણ થાય છે. સરદાર સરોવર ડેમ બન્યો તે સમયે કયા રાજ્યને કેટલું પાણી આપવું અને કયા સમયે કેટલું સ્ટોરેજ રાખવું તેના નિયમો બન્યા હતા. પાણી વહેંચણીની આ ફોર્મ્યુલા સંદર્ભે મુખ્યમંત્રી દિલ્હીમાં બેઠકમાં હાજરી આપશે.
જોકે, અહી મહત્વની વાત એ છે કે, તેઓ આજે રાતે જ બેઠક બાદ પરત ગુજરાત આવવા રવાના થશે. આ વચ્ચે તેમની વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત થવાની સંભાવના નથી.
ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને MP વચ્ચેના પાણી મામલેના કરારો હવે પૂર્ણ થઈ ગયા છે. સરકાર સરોવર ડેમ બન્યો તે સમયે ક્યા રાજ્યને કેટલું પાણી આપવું અને ક્યા સમયે કેટલું સ્ટોરેજ રાખવું તેના નિયમો બન્યા હતા, જેની અવધિ પૂર્ણ થતા આજે બેઠક દિલ્હીમાં મળવાની છે.
નર્મદા જળ વિવાદ ટ્રિબ્યુનલ શું છે
મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાન રાજ્યો વચ્ચે નર્મદા નદીના પાણી વહેંચણી વિવાદને ઉકેલવા માટે ભારત સરકાર દ્વારા નર્મદા જળ વિવાદ ટ્રિબ્યુનલ (NWDT) ની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ વિવાદ નદીના વિકાસ અને સિંચાઈ, વીજળી ઉત્પાદન અને પીવાના પાણીની જરૂરિયાતોને લગતો હતો, જેના કારણે સરદાર સરોવર બંધ જેવા અનેક બંધોનું નિર્માણ થયું. NWDT એ ડિસેમ્બર 1979 માં તેનો અંતિમ ચુકાદો આપ્યો, જેમાં રાજ્યો વચ્ચે પાણીનો ઉપયોગ અને પ્રોજેક્ટ ઉપયોગ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો.
બંધારણ અને ઉદ્દેશ્યો
બંધારણ: ભારત સરકારે 6 ઓક્ટોબર, 1969 ના રોજ આંતર-રાજ્ય જળ વિવાદ અધિનિયમ, 1956 ની કલમ 4 હેઠળ નર્મદા જળ વિવાદ ટ્રિબ્યુનલની રચના કરી.
ઉદ્દેશ: ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનને સંડોવતા નર્મદા નદીના પાણીની વહેંચણી અને વિકાસ સંબંધિત વિવાદોનું નિરાકરણ લાવવું.
નર્મદા જળ વિવાદ ટ્રિબ્યુનલ (NWDT) ની રચના ૧૯૬૯ માં નર્મદાના પાણીનું વિતરણ કરવા માટે કરવામાં આવી હતી. ૧૦ વર્ષના અભ્યાસ અને રાજ્યોના દાવાઓ સાંભળ્યા પછી, તેણે ૧૯૭૯ માં પોતાનો નિર્ણય આપ્યો. આને નર્મદા એવોર્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ૨૦૨૪ માં, નર્મદા એવોર્ડ દ્વારા ફરીથી પાણીનું વિતરણ કરવામાં આવે છે.
સરદાર સરોવર ડેમ વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો કોંક્રિટ ડેમ છે. દેશના સૌથી મોટા ડેમનો શિલાન્યાસ ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા 1961 માં કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેનું ઉદ્ઘાટન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 17 સપ્ટેમ્બર, 2017 ના રોજ તેમના 67મા જન્મદિવસે કર્યું હતું. આ મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ રાજ્યો વચ્ચે પાણી વિતરણના વિવાદમાં ફસાઈ ગયો, અને આ વિવાદો વધવા લાગ્યા. 1969 માં, વિવાદને ઉકેલવા અને પ્રોજેક્ટને ફરીથી શરૂ કરવા માટે નર્મદા જળ વિવાદ સત્તામંડળની રચના કરવામાં આવી. 1980 ના દાયકાના મધ્યમાં, ભારતના પ્રખ્યાત સામાજિક કાર્યકર, મેધા પાટકર ઉભરી આવ્યા. 1985 માં પહેલી વાર ડેમ સ્થળની મુલાકાત લીધા પછી, પાટકર અને તેમના સહયોગીઓએ સરદાર સરોવર ડેમના નિર્માણ અને ઉદ્ઘાટન સામે વ્યાપક વિરોધ પ્રદર્શનોનું આયોજન કર્યું. કાશીનાથ ત્રિવેદી, પ્રભાકર માંડલિક, ફૂલચંદ પટેલ, બૈજનાથ સાહેબ, શોભારામ જાટ અને અન્ય લોકોએ ૧૯૮૬ થી ૧૯૮૮ દરમિયાન ખીણ પુનર્નિર્માણ સમિતિની રચના કરી અને બંધનો સખત વિરોધ કર્યો. ૧૯૮૭ માં, તેઓએ નર્મદા કળશ યાત્રાનું પણ આયોજન કર્યું.
