કોંગ્રેસમાંથી આવનાર અલ્પેશ-હાર્દિક રહી ગયા, જ્યારે મોઢવાડીયાની લાગી લોટરી; જાણો નવું મંત્રીમંડળ જૂનાથી કેટલું અલગ?

Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાતમાં ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાંથી જૂના મંત્રીઓને દૂર કરીને નવા ચહેરાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. 2022માં બનેલા 16 મંત્રીઓમાંથી ફક્ત 6 મંત્રીઓનો ભૂપેન્દ્ર પટેલના નવા મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, તેમ છતાં અગાઉના મંત્રીમંડળ કરતા મોટું છે, પરંતુ હાર્દિક પટેલ અને અલ્પેશ ઠાકોરનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો ન હતો.

Oct 17, 2025, 05:30 PM IST

કોંગ્રેસમાંથી આવનાર અલ્પેશ-હાર્દિક રહી ગયા, જ્યારે મોઢવાડીયાની લાગી લોટરી; જાણો નવું મંત્રીમંડળ જૂનાથી કેટલું અલગ?

Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાતમાં ભાજપે ફરી એકવાર સંગઠન અને સરકારના પુનર્ગઠનનું કામ શરૂ કર્યું છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વ હેઠળની સરકારના તમામ 16 મંત્રીઓના ગુરુવારે રાજીનામા સ્વીકારવામાં આવ્યા હતા અને શુક્રવારે નવા મંત્રીમંડળની રચના કરવામાં આવી છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલની નવી ટીમમાં 25 મંત્રીઓને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં ફક્ત 6 જૂના મંત્રીઓને સ્થાન મળ્યું છે. જો કે, હાર્દિક પટેલ અને અલ્પેશ ઠાકોરની મંત્રી બનવાની આશા પૂર્ણ થઈ શકી નથી.

ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં મંત્રીઓની સંખ્યા 16માંથી વધારીને 25 કરવામાં આવી છે. 2022માં બનેલા 16 મંત્રીઓમાંથી 10 મંત્રીઓની કેબિનેટમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે અને 6 મંત્રીઓને ફરી ભૂપેન્દ્ર સરકારના મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળ્યું છે. આ ઉપરાંત 19 નવા ચહેરાને સ્થાન મળ્યું છે.

ગુજરાતમાં બે વર્ષ બાદ યોજાનાર ચૂંટણી માટે ભાજપે ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ કરી જાતિ અને પ્રદેશ વચ્ચે સંતુલન બનાવવાનો દાંવ લગાવ્યો છે. ભાજપે મંત્રીમંડળમાં છ જૂના ચહેરાઓને જાળવી રાખ્યા છે, જ્યારે બાકીના ચહેરાઓના સ્થાને નવા ચહેરાઓને સ્થાન આપ્યું છે.

ભૂપેન્દ્ર પટેલની નવી ટીમમાં 6 જૂના ચહેરા રિપીટ
ભૂપેન્દ્ર પટેલની નવી કેબિનેટમાં ભાજપના છ જૂના ચહેરાઓને રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં ઋષિકેશ પટેલ, કનુભાઈ દેસાઈ, કુંવરજી બાવળિયા, પ્રફુલ પાનસરિયા, પરશોત્તમ સોલંકી અને હર્ષ સંઘવીનો સમાવેશ થાય છે. 2022માં ભૂપેન્દ્ર પટેલની આગેવાની હેઠળની સરકારમાં મંત્રી હતા.

ગુરુવારે બધા 16 મંત્રીઓએ રાજીનામું આપ્યું હતું, પરંતુ શુક્રવારે ભૂપેન્દ્ર પટેલની નવી ટીમમાં તેમને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા. સંઘવી અગાઉ સ્વતંત્ર હવાલો ધરાવતા રાજ્યમંત્રી હતા, જ્યારે સોલંકી અને પાનસારિયા રાજ્યમંત્રી હતા. ઋષિકેશ પટેલ, કનુભાઈ દેસાઈ અને કુંવરજી બાવળિયા કેબિનેટ મંત્રી હતા.

10 મંત્રીઓના પત્તા કપાયા
ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં રચાયેલી 2022ની સરકારમાં સમાવિષ્ટ 16 મંત્રીઓમાંથી 10 નેતાઓને નવી ટીમમાં સ્થાન મળ્યું નથી. રાઘવજી પટેલ, બળવંત સિંહ રાજપૂત, ભાનુબેન બાવરિયા, મૂળુભાઈ બેરા, કુબેરભાઈ ડિડોર, બચુભાઈ ખાબડ, જગદીશ વિશ્વકર્મા, મુકેશભાઈ પટેલ, ભીમુ સિંહ પરમાર અને કુંવરજી હળપતિને નવા મંત્રીમંડળમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું નથી. આમ, ભૂપેન્દ્ર પટેલની ટીમમાંથી 10 પૂર્વ મંત્રીઓના પત્તા કપાયા છે.

કેટલી બદલી ગઈ ભૂપેન્દ્ર પટેલની કેબિનેટ
ગુજરાત મંત્રીમંડળમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિત 17 મંત્રીઓ હતા, જેમાં 8 કેબિનેટ મંત્રીઓ, રાજ્યના સ્વતંત્ર હવાલો ધરાવતા બે મંત્રીઓ અને 6 રાજ્યમંત્રીઓ હતા. હવે આ સંખ્યા વધારીને 26 થઈ ગઈ છે. આટલું જ નહીં, ભૂપેન્દ્ર પટેલની પહેલી સરકારમાં કોઈ નાયબ મુખ્યમંત્રી નહોતું, પરંતુ આ વખતે હર્ષ સંઘવીને નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

કેબિનેટમાં 6 જૂના અને 19 નવા ચહેરાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ત્રિકમ છાંગા, સ્વરૂપજી ઠાકોર, પ્રવીણ માળી, પી.સી.બરંડ, દર્શના વાઘેલા, કાંતિલાલ અમૃતિયા, રીવાબા જાડેજા, અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા, ડો.પ્રદ્યુમન વાજા, કૌશિક વેંકરીયા, જીતુ વાઘાણી, રમણભાઈ સોલંકી, કમલેશભાઈ પટેલ, સંજયસિંહ મહીડા, રમેશ કટારા, મનીષા વકીલ, ઈશ્વરસિંહ પટેલ, જયરામ ગામીત અને નરેશભાઈ પટેલનો સમાવેશ થાય છે.

હર્ષ સંઘવીને મળ્યું મોટું પ્રમોશન
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ અને ફેરબદલ કરવામાં આવ્યું છે. સુરતના વતની હર્ષ સંઘવીને મોટું પ્રમોશન મળ્યું છે. તેમને સ્વતંત્ર હવાલો ધરાવતા રાજ્યમંત્રીથી નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. છેલ્લા ચાર વર્ષથી રાજ્યમાં કોઈ નાયબ મુખ્યમંત્રી નથી.

હર્ષ સંઘવી અત્યાર સુધી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રીની સાથે પરિવહન અને રમતગમત વિભાગનો સ્વતંત્ર હવાલો સંભાળતા હતા. 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને હર્ષ સંઘવીને નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તેઓ ગુજરાતના છઠ્ઠા નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. આ પહેલા નીતિન પટેલ રાજ્યના છેલ્લા નાયબ મુખ્યમંત્રી હતા.

અર્જુન મોઢવાડીયાની લાગી લોટરી
કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવેલા હાર્દિક પટેલ, સીજે ચાવડા અને અલ્પેશ ઠાકોરની મનની મનમાં રહી ગઈ. તેમના મંત્રીપદના અભરખા તો પૂરા ન થયા. પરંતું ગત વર્ષે કેસરિયો કરનારા અર્જુન મોઢવાડિયાને સત્તાનો સ્વાદ ચાખવા મળ્યો છે. અર્જુન મોઢવાડિયાના કેબિનેટ મંત્રી બનીને લીલી પેનથી સહી કરવાના સપના પૂરા થયા છે. 

કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવેલા અને પેટાચૂંટણીમાં વિજય મેળવનાર અર્જુન મોઢવાડિયાનું નામ મોખરે છે. મોઢવાડિયા સૌરાષ્ટ્રના એક મોટા અને અનુભવી નેતા છે. ભાજપે તેમને મંત્રી પદ આપીને તેમના અનુભવનો લાભ લેવા અને સ્થાનિક રાજકીય સમીકરણો સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તાત્કાલિક પક્ષપલટો કર્યા બાદ જ મંત્રીપદ મળે તો તેને એક મોટો સંકેત માનવામાં આવ્યો છે.

હાર્દિક અને અલ્પેશ ફરી ન બની શક્યા મંત્રી
ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળમાં 19 નવા મંત્રીઓને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. જેનાથી મુખ્યમંત્રી સહિત કુલ મંત્રીઓની સંખ્યા 26 થઈ ગઈ છે. આ અગાઉની સરકાર કરતા નવ વધુ મંત્રીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, પરંતુ અનામત આંદોલન દ્વારા પ્રસિદ્ધિ મેળવનારા હાર્દિક પટેલ, અલ્પેશ ઠાકોર અને જયેશ રાદડિયા જેવા અગ્રણી વ્યક્તિઓને મંત્રીમંડળમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે.

પાટીદાર અનામત આંદોલનમાંથી ઉભરેલા હાર્દિક પટેલ ગુજરાતમાં એક ચર્ચિત ચહેરો બની ગયા છે. તેવી જ રીતે, અલ્પેશ ઠાકોરે ઠાકોર સમુદાયનું સમર્થન કરીને પોતાની રાજકીય ઓળખ સ્થાપિત કરી. બન્ને યુવા નેતાઓએ કોંગ્રેસ પાર્ટીથી પોતાનું રાજકીય કરિયર શરૂ કર્યું અને બાદમાં ભાજપમાં જોડાયા. તેમણે 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણી ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે લડી અને ધારાસભ્ય બન્યા, પરંતુ તેમને કેબિનેટમાં સ્થાન મળ્યું નહીં.

