કંઈક આવું હશે દાદાની સરકારનું નવું પિક્ચર : 19 મુરતિયા ફાઈનલ, કોણ બનશે ભાજપના રેસના ઘોડા?

Gujarat Cabinet Change: દિવાળી પહેલા જ થઈ જશે દાદાના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ.. સૂત્રો મુજબ ધનતેરસના દિવસે નવા મંત્રીઓ લેશે શપથ.. 10 જેટલા નવા ચહેરાઓની થશે એન્ટ્રી.. તો 8 જેટલા મંત્રીઓને લાગશે ઝટકો..

Oct 14, 2025, 03:43 PM IST

Gujarat Politics : દિવાળી પહેલા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની નવી ટીમ હશે. નવા પ્રદેશ પ્રમુખની નિમણૂક બાદ, ભાજપની કેન્દ્રીય નેતૃત્વએ લાંબા સમયથી વિલંબિત મંત્રીમંડળ ફેરબદલને લીલી ઝંડી આપી દીધી છે. સોમવારે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કેન્દ્રીય હાઇકમાન્ડ સાથે બેઠક યોજી હતી. ત્યારબાદ, મુખ્યમંત્રી રાતોરાત દિલ્હીમાં રોકાયા હતા. ધનતેરસ પર નવા મંત્રીઓ શપથ લે તેવી અપેક્ષા છે.

 

ધનતેરસના દિવસે નવા મંત્રી શપથ ગ્રહણ કરશે 
ગુજરાતમાં, ભૂપેન્દ્ર પટેલ મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ અને વિસ્તરણ કરવામાં આવશે. દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય નેતૃત્વ સાથે સોમવારે થયેલી બેઠક બાદ, રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે કે લગભગ 10 મંત્રીઓને દૂર કરવામાં આવી શકે છે. તેમના સ્થાને નવા મંત્રીઓ આવી શકે છે, અને બાકીના મંત્રીઓ યથાવત રહેશે. 2022 ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, ભાજપે 182 બેઠકોમાંથી 156 બેઠકો જીતી હતી, પરંતુ વિસાવદર પેટાચૂંટણીમાં AAP ની શાનદાર જીત અને સૌરાષ્ટ્રમાં તેના વધતા પ્રભાવે ભાજપ માટે પડકાર ઉભો કર્યો છે. નવા મંત્રીઓ ધનતેરસ પર શપથ ગ્રહણ કરી શકે છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પાટીદાર છે, જ્યારે નવા પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા ઓબીસી છે. પરિણામે, ભૂપેન્દ્ર પટેલની નવી ટીમ નવા પ્રકારના સોશિયલ એન્જિનિયરિંગનો ઉપયોગ કરે તેવી અપેક્ષા છે.

દાદાના નવા મંત્રીમંડળના સંભવિત નામ
1-રૂષિકેશ પટેલ
2-કુંવરજી બાવળીયા
3-મુળુ બેરા
4-બળવંતસિંહ રાજપુત
5-કુબેર ડિંડોર
6-હર્ષ સંઘવી
7-પરશોત્તમ સોંલકી
8-પ્રફુલ પાનસેરીયા
9-કુવરજી હળપતિ
10-જયેશ રાદડીયા
11-જીતુ વાઘાણી
12-સંગીતા પાટીલ
13-રીવાબા જાડેજા
14-મહેશ કસવાલા
15-કયુર રોકડીયા
16-અલ્પેશ ઠાકોર
17-જીતુ ચૌધરી
18-ડો.પ્રધમન વાઝા
19-શંકર ચૌધરી

ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના મંત્રી મંડળમાં જલ્દી ફેરફાર થવાના છે. નવા દસ ચહેરાઓ મંત્રી મંડળમાં સમાવાઈ શકાય છે. તો 8 વર્તમાન મંત્રીઓ પડતા મુકાઈ શકે છે. આવામાં નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈની એક્ઝિટની શક્યતા વધુ છે. ભીખુસિંહ પરમારને નવા મંત્રીમંડળમાં સ્થાનની શક્યતા ઓછી છે. બચુ ખાબડ, રાઘવજી પટેલનું પત્તું કપાઈ શકે છે. મૂળુ બેરા, ભાનુબેનની એક્ઝિટની શક્યતા છે. 

કયા નેતાઓ મંત્રીમંડળમાં રહેશે 

  • બળવંતસિંહ રાજપુત
  • કુંવરજી બાવળીયા
  • હર્ષ સંઘવી
  • કુબેર ડિંડોર
  • પ્રફુલ પાનસેરીયા
  • રૂષિકેશ પટેલ
  • પરસોત્તમ સોલંકી
  • મૂળુ બેરા
  • કુવરજી હળપતિ

કોની થઈ શકે છે વિદાય

  • કનુ દેસાઈ
  • ભીખુસિંહ પરમાર
  • બચુ ખાબડ
  • રાઘવજી પટેલ
  • મુકેશ પટેલ
  • ભાનુબેન બાબરીયા

કયા નવા નામોની એન્ટ્રી થઈ શકે છે

  • જયેશ રાદડીયા
  • મહેશ કસવાલા
  • અલ્પેશ ઠાકોર
  • જીતુ વાઘાણી
  • કેયુર રોકડીયા
  • જીતુ ચૌધરી
  • સંગીતા પાટીલ
  • રીવાબા જાડેજા
  • પ્રધ્યુમન વાઝા
  • શંકર ચૌધરી

કોની એન્ટ્રી થશે 
મંત્રીમંડળ વિસ્તરણમાં ઘણા આશ્ચર્યજનક ચહેરાઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે. તેમાં ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડી રવિન્દ્ર જાડેજાના પત્ની રીવાબા જાડેજાનો પણ સમાવેશ થાય છે. એવી ચર્ચા છે કે પહેલી વાર ધારાસભ્ય બનેલા રીવાબા પણ મંત્રી બની શકે છે. તો જયેશ રાદડિયા, સી. જે. ચાવડાને મંત્રીપદ મળી શકે છે. અલ્પેશ ઠાકોર, મહેશ કસવાલા મંત્રી બની શકે છે. જીતુ વાઘાણીની મંત્રી મંડળમાં રી-એન્ટ્રી થઈ શકે છે. વડોદરાના પૂર્વ મેયર કેયુર રોકડિયાને સ્થાન મળી શકે છે. તો જીતુ ચૌધરી, સંગીતા પાટીલ પણ મંત્રી બની શકે છે. સૌરાષ્ટ્રમાંથી ઉદય કાનગડ, રીવાબા જાડેજાને મંત્રીપદ મળી શકે છે. મંત્રી મંડળ વિસ્તરણાં સૌરાષ્ટ્ર અને લેઉઆ પાટીદાર ફેક્ટરને બેલેન્સ કરવામાં આવશે. 

 

જ્ઞાતિ આધારિત હશે નવું મંત્રીમંડળ 
જાતિ સમીકરણને ધ્યાનમાં રાખીને નવું મંત્રીમંડળ બનશે. મંત્રીમંડળમાં સૌરાષ્ટ્ર ઝોન વિશેષ ભાગ ભજવશે. સૌરાષ્ટ્રમાં લેઉવા પટેલ અને કોળી ફેકટરને ધ્યાનમા લેવાશે. મધ્ય ગુજરાતમાં સામાન્ય જ્ઞાતિના ઉમેદવારને સ્થાન મળશે. સૌરાષ્ટ્રમા અને મધ્ય ગુજરાતમાથી ક્ષત્રિય ચહેરાને તક અપાશે. તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં આદિવાસી સમાજને મહત્વ અપાશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં મહિલા ધારાસભ્યને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળી શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતમા OBC ચહેરાને સ્થાન મળે તેવી શક્યતા વધુ છે. 

