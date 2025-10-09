ગુજરાતના 6 શહેરોનું નસીબ ચમકશે! આવશે 15 લાખ કરોડનું મેગા રોકાણ, સરકારનું મોટું આયોજન
Vibrant Gujarat Regional Conference : ઉત્તર ગુજરાતના આંગણે ઈન્વેસ્ટમેન્ટનો મોટો અવસર આવ્યો. વિકાસ સપ્તાહ અંતર્ગત વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ કોન્ફરન્સનો શુભારંભ કરાયો
Gujarat Government : મહેસાણામાં ઉત્તર ગુજરાતની વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સનો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે શાનદાર પ્રારંભ કરાવ્યો. ‘રિજનલ એસ્પિરેશન્સ, ગ્લોબલ એમ્બિશન્સ’ સાથે બે દિવસીય પ્રથમ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાતના છ આર્થિક પ્રદેશો માટેના 'પ્રાદેશિક આર્થિક માસ્ટર પ્લાન'નું અનાવરણ કર્યું. સાથે જ છ પ્રાદેશિક માસ્ટર પ્લાન હેઠળ ૫૦૦ થી વધુ પ્રોજેક્ટ્સમાં ૧૫ લાખ કરોડ (US $ ૨૦૦ બિલિયનથી વધુ) થી વધુના જાહેર અને ખાનગી મૂડીરોકાણનું આયોજન છે તેવું જણાવ્યું.
ગુજરાતને દેશનું ગ્રોથ એન્જિન બનાવવાના અને વિકસિત ભારત @ ૨૦૪૭ના વિઝનમાં અગ્રેસર રહેવાના મક્કમ નિર્ધાર સાથે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા ખાતે આયોજિત 'વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ' શ્રેણીની પ્રથમ કોન્ફરન્સમાં એક ઐતિહાસિક પગલું ભર્યું છે.
મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યના છ મુખ્ય આર્થિક પ્રદેશો માટે તૈયાર કરાયેલા પ્રાદેશિક આર્થિક માસ્ટર પ્લાન (રિજનલ ઇકોનોમિક માસ્ટર પ્લાન)નું અનાવરણ અને લોકાર્પણ કર્યું છે. ગુજરાતના ઐતિહાસિક અને આર્થિક દ્રષ્ટિકોણથી મહત્વના છ મુખ્ય આર્થિક પ્રદેશો માટે માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કરાયા છે. આ પ્રદેશોમાં ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ, મધ્ય ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કોસ્ટલ સૌરાષ્ટ્ર અને સુરતનો સમાવેશ થાય છે.
આ માસ્ટર પ્લાન ગુજરાતના ૩૩ જિલ્લામાં સંતુલિત પ્રાદેશિક વિકાસ દ્વારા રાજ્યની અર્થવ્યવસ્થાને વર્તમાન ૨૮૦ બિલિયન ડૉલર (નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩)ના કદથી વધારીને ૩.૫ ટ્રિલિયન ડૉલરથી વધુ સુધી પહોંચાડવાના મહત્ત્વકાંક્ષી લક્ષ્યને સિદ્ધ કરવાનો રોડમેપ છે.
આ છ પ્રાદેશિક માસ્ટર પ્લાન હેઠળ ૫૦૦ થી વધુ પ્રોજેક્ટ્સમાં ૧૫ લાખ કરોડ (US $ ૨૦૦ બિલિયનથી વધુ) થી વધુના જાહેર અને ખાનગી મૂડીરોકાણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
આર્થિક વૃદ્ધિનો લાભ યુવાનોને મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, દરેક પ્રદેશમાં ઉદ્યોગના સહયોગથી રિજનલ સ્કિલિંગ સેન્ટર્સ અને સેન્ટર્સ ઓફ એક્સેલન્સ (ગ્રીન સ્કિલ્સ, બ્લુ ઇકોનોમી, લોજિસ્ટિક્સ, AI એકેડેમી, વગેરે) સ્થાપિત કરાશે. આ યોજનાઓ અને આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા રાજ્યના યુવાનો માટે અંદાજિત ૨૮૦ લાખ નવા રોજગારીના અવસરો ઉપલબ્ધ થશે.
આ પ્રાદેશિક માસ્ટર પ્લાન્સ દરેક ક્ષેત્રની સ્થાનિક ઉત્પાદન ક્ષમતાઓને અનુરૂપ, ફ્યુચરિસ્ટિક સેક્ટરને લક્ષ્ય બનાવશે:
• એડવાન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ: ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EVs), બેટરી સ્ટોરેજ, મરીન કેમિકલ્સ, બાયોલોજિક્સ, ઔદ્યોગિક સિરામિક્સ અને બાયોફ્યુઅલ જેવા ભવિષ્યના ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે, જે મૂલ્ય વૃદ્ધિ અને ટેક્નોલોજી-આધારિત નવીનતા દ્વારા સંચાલિત થશે.
• સર્વિસ સેક્ટર : ૨૦૪૭ સુધીમાં રાજ્યની અર્થવ્યવસ્થામાં સેવા ક્ષેત્રનો હિસ્સો ૫૧% સુધી વધારવાનું લક્ષ્ય છે. GCC, ક્લિનિકલ રિસર્ચ, લોજિસ્ટિક્સ, પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન અને BFSI (બેન્કિંગ, ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ અને વીમો) જેવી નવી સેવાઓ દ્વારા કુશળ નોકરીઓમાં વધારો થશે.
• પ્રવાસન : મેડિકલ વેલ્યુ ટ્રાવેલ, હેરિટેજ ટુરિઝમ, ઇકો-ટુરિઝમ, ક્રૂઝ ટુરિઝમ અને આધ્યાત્મિક તેમજ વેલનેસ ટુરિઝમ જેવા નવા માર્ગો દ્વારા પ્રવાસન ક્ષેત્રને ઉત્તેજન મળશે.
• બ્લુ ઇકોનોમી: ગુજરાતના ૨૨૪૦ કિ.મી. લાંબા દરિયાકિનારે પોર્ટ લોજિસ્ટિક્સ, શિપ બિલ્ડિંગ, માછલી પ્રોસેસિંગ અને નિકાસ, દરિયાઈ પ્રવાસન અને મરીન ઇનોવેશનમાં રોકાણ દ્વારા માછીમાર સમુદાયને સશક્ત બનાવવામાં આવશે અને નવી નોકરીઓનું સર્જન થશે.
• ગ્રામ્ય અર્થતંત્ર અને ટકાઉ વિકાસ: એગ્રો-પ્રોસેસિંગ અને ડેરી ઉદ્યોગ એગ્રિટેક અને ઉચ્ચ મૂલ્યના ઉત્પાદનો (રેડી-ટુ-ઈટ ફૂડ્સ, ન્યુટ્રાસ્યુટિકલ્સ, પ્રોટીન સપ્લિમેન્ટ્સ) પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ગ્રામ્ય અર્થતંત્રમાં મૂલ્યવર્ધન લાવશે. રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટ્સ, સર્ક્યુલર ઇકોનોમી અને ગ્રીન મેન્યુફેક્ચરિંગ ટકાઉપણાના એજન્ડાને આગળ ધપાવશે.
આ વિકાસ યોજનાના મૂળમાં સુદ્રઢ માળખાગત સુવિધાઓનો વિકાસ છે. આગામી ૨૨ વર્ષમાં, કોસ્ટલ રેલવે, હાઇ-સ્પીડ આંતર-રાજ્ય રેલ કોરિડોર અને સી-લિંક પ્રોજેક્ટ્સનો અમલ થશે, એરપોર્ટનું વિસ્તરણ થશે અને કાર્યક્ષમ લોજિસ્ટિક્સ માટે નવા કાર્ગો ટર્મિનલ અને કોલ્ડ ચેઇન સ્થાપિત કરવામાં આવશે.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાત રાજ્ય ઇન્સ્ટિટ્યૂશન ઑફ ટ્રાન્સફોર્મેશન (GRIT)ની કચેરીનું ઉદ્ઘાટન ૧૯ જુલાઈ, ૨૦૨૫ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે કર્યું હતું. રાજ્યના પ્રાદેશિક ધોરણે આર્થિક વિકાસ થકી વિકસિત ગુજરાતના વિઝનને સાકાર કરવા માટે ગ્રીટ 'થિંક ટેન્ક' તરીકે કાર્યરત છે.
GRIT ડેટા આધારિત નીતિગત નિર્ણયો અને વિકાસ યોજનાઓને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી તૈયાર કરીને 'વિકસિત ભારત@૨૦૪૭'ના વિઝનમાં ગુજરાતને અગ્રણી રાજ્ય તરીકે સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરશે. આ અવસરે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રોકાણકારો, ઉદ્યોગસાહસિકોને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતના વિરાટ વિકાસના પાયામાં ભાગીદાર બનવા અને ખાનગી રોકાણની નવી તકોનો લાભ લેવા માટે આહ્વાન કર્યું હતું.
વિદેશી સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ અને રાજદૂતોના પ્રતિભાવો
વર્લ્ડ બૅન્કના દક્ષિણ એશિયા પ્રદેશના વાઇસ પ્રેસિડન્ટ જોહાનેસ ઝૂટે (Mr. Johannes Zutt ) જણાવ્યું હતું કે આજે સમગ્ર વિશ્વે ગુજરાતના અદ્ભુત આર્થિક વિકાસની નોંધ લીધી છે. ગુજરાતે બહુ ઝડપથી વિકાસ કરીને બતાવ્યું છે કે, મજબૂત ઉદ્યોગો, ઉદ્યોગસાહસિકતાની ભાવના કેવી રીતે માત્ર રાજ્ય કે દેશની જ નહીં, પરંતુ આખા વિશ્વનું આર્થિક ચિત્ર બદલી શકે છે. ગુજરાત ભારતની નિકાસનું પ્રવેશદ્વાર છે. વર્લ્ડ બૅન્કને ગુજરાત સાથેની ભાગીદારી દ્વારા પરસ્પર મૂલ્યવાન અનુભવો, પબ્લિક ફાઇનાન્સ અને નૉલેજ શૅર કરવાનો આનંદ છે એમ તેમણે ઉમેર્યું હતું.
જાપાનના રાજદૂત મહામહિમ કેઇચી ઓનોએ (H.E. Mr. Keiichi Ono) ગુજરાત અને જાપાન વચ્ચેના ગાઢ સંબંધોની વાત કરી જણાવ્યું હતું કે માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની તાજેતરની જાપાન મુલાકાતે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીમાં એક સુવર્ણ પ્રકરણનો આરંભ કર્યો છે.
વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સાથે જાપાનનું જોડાણ લાંબા સમયથી ચાલ્યું આવે છે. જાપાન વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતનું પાર્ટનર રહ્યું છે, એવું તેમણે ઉમેર્યું હતું.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જાપાન અને ગુજરાત વચ્ચે સહયોગના ચાર મુખ્ય ક્ષેત્રો- ઓટોમોબાઇલ, સેમિકન્ડક્ટર, ક્લિન એનર્જી અને હ્યુમન એક્સચેન્જ- છે, જે ખરેખર 'મેક ઇન ઇન્ડિયા, મેક ફોર ધ વર્લ્ડ અને મેક ફ્રોમ ગુજરાત'ની ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
વિયેતનામના રાજદૂત મહામહિમ ન્ગુયેન થાન હાઇએ (H.E. Mr. Nguyen Thanh Hai, Ambassador extraordinary and plenipotentiary, Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in India [Partner Country]) જણાવ્યું કે, વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સમાં મને વિયેતનામનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક મળી છે એ ગૌરવપૂર્ણ ક્ષણ છે. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ આજે ભારતની આર્થિક ગતિશીલતાનું પ્રતીક બનવા સાથે વિશ્વભરની બિઝનેસ કોમ્યુનિટીઝને એક મંચ પર લાવતી એક મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ બની છે. વિયેતનામે સતત મજબૂતીથી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતના પાર્ટનર કન્ટ્રી તરીકે સહયોગ કર્યો છે. ભારત અને ખાસ કરીને ગુજરાત વિયેતનામના લોકોના હૃદયમાં એક ખાસ જગ્યા ધરાવે છે.
રાજ્યના જાણીતા ઉદ્યોગકારોના પ્રતિભાવો
ટોરેન્ટ પાવરના વાઇસ ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જીનલ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના દ્રષ્ટિપૂર્ણ નેતૃત્વ હેઠળ વિકસિત ભારત માટે અથાગ પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે ત્યારે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત જેવા કાર્યક્રમો રોકાણના અવસર પૂરતા સીમિત ન રહીને ગુજરાતની પ્રગતિ, ઔદ્યોગિક ઉર્જા અને સાહસિકતાના પ્રતીક બન્યા છે.
આ અવસરે જીનલ મહેતાએ ટોરેન્ટ પાવર દ્વારા કરવામાં આવેલ રૂ.૧૯ હજાર કરોડના MOUની જાહેરાત કરતા જણાવ્યું હતું કે આ રોકાણ ગુજરાતમાં વીજ ક્ષેત્રના વિકાસને નવી દિશા આપશે, નવી રોજગાર તકો ઊભી કરશે અને ટકાઉ ઉર્જા તરફનો માર્ગ વધુ મજબૂત બનાવશે.
અદાણી પોર્ટ્સ અને સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનના સીઇઓ કરણ અદાણીએ જણાવ્યું હતું કે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ આજે રોકાણકારો માટે 'ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ' બની ગઈ છે. આ સમિટની ભવ્ય સફળતા ભારતનો આર્થિક આત્મવિશ્વાસ, સાહસિક ઊર્જા અને વૈશ્વિક ભાગીદારીની ભાવના દર્શાવે છે.
કરણ અદાણીએ જણાવ્યું હતું કે અદાણી ગ્રૂપે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ગુજરાતમાં રૂપિયા ૨ લાખ કરોડનું રોકાણ કર્યું છે અને ભવિષ્યમાં ગુજરાત હંમેશા તેમના રોકાણોનું કેન્દ્રબિંદુ રહેશે.
અદાણી ગ્રૂપની કંપની, અદાણી ગ્રીન એનર્જી દ્વારા ગુજરાતના ખાવડા ખાતે ટૂંક સમયમાં જ ૩૦,૦૦૦ મેગાવોટની ક્ષમતા સાથે વિશ્વની સૌથી મોટી રિન્યુએબલ એનર્જી સુવિધાનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે એ વાતનો ઉલ્લેખ કરીને કરણ અદાણીએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત ભારતના એનર્જી ટ્રાન્સિશનનું નેતૃત્વ કરી રહ્યું છે. અદાણી ગ્રૂપ સૌર, પવન, કોપર, ગ્રીન હાઇડ્રોજનમાં ઉત્પાદન ઇકોસિસ્ટમ બનાવી રહ્યું છે, જેથી ભારતનું ગ્રીન એનર્જી સેક્ટર ખરા અર્થમાં 'આત્મનિર્ભર' બની શકે.
ગણપત યુનિવર્સિટીના પ્રેસિડેન્ટ ગણપત પટેલે તેમની સંસ્થામાં રિજનલ કોન્ફરન્સના આયોજનને ગૌરવપૂર્ણ ગણાવતા જણાવ્યું હતું કે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ થકી દેશ-વિદેશના ઉદ્યોગકારો અને રોકાણકારોને ગુજરાતમાં લાવવામાં સફળ થયા હતા. આ સમિટે સમગ્ર વિશ્વમાં ધંધાકીય ક્ષેત્રે ગુજરાતનું નામ ગૌરવવંતુ કર્યું છે. નરેન્દ્ર મોદીએ છેવાડાના માનવી સુધી વિકાસના લાભો પહોંચાડયા એમ તેમણે ઉમેર્યું હતું.
વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની સફળ યાત્રા નરેન્દ્ર મોદીની દીર્ઘદ્રષ્ટિ અને વિઝનરી લીડરશીપને આભારી છે એમ જણાવીને શ્રી ગણપત પટેલે ઉમેર્યું હતું કે વડાપ્રધાનશ્રીની કાર્યપ્રણાલીને આજે સમગ્ર વિશ્વ અનુસરે છે.
પોતાના ઉદબોધનમાં ગણપત પટેલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેના પોતાના સંવાદો અને સંસ્મરણો વાગોળતા જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત આજે દરેક ક્ષેત્રે વિકાસની હરણફાળ ભરી રહ્યું છે.
