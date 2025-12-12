Prev
‘નવા ગુજરાત‘ ની બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરનાર દાદાની સરકારની મોટી સિદ્ધિ : બીજી ટર્મના આજે 3 વર્ષ પૂર્ણ

Gujarat CM Bhupendra Patel: દાદાની સરકારના બીજી ટર્મના આજે 3 વર્ષ પૂર્ણ થયા. આજના દિવસે વર્ષ 2022માં ભૂપેન્દ્ર પટેલે બીજી વખત ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે લીધા હતા શપથ. દાદાની આગેવાનીમાં ગુજરાતે હાંસલ કરી છે અનેક સિદ્ધિ
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 12, 2025, 09:16 AM IST

CM Bhupendra Patel: ગુજરાતના રાજકારણ અને વિકાસમાં આજે એક મહત્ત્વનો માઇલસ્ટોન છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, જેઓ 'દાદા'ના હુલામણા નામથી જાણીતા છે, તેમની બીજી ટર્મના આજે દમદાર ૩ વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. ગુજરાતમાં ૨૦૨૨ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભવ્ય જીત બાદ દાદાએ ૧૨ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ના રોજ મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા હતા. આ ત્રણ વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં તેમના સુશાસને ગુજરાતને વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચાડ્યું છે. 

'નવા ગુજરાત' ની બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરી
મુખ્યમંત્રીના નેતૃત્વમાં ગુજરાતે માત્ર ૩ વર્ષમાં રાષ્ટ્રના આર્થિક ગ્રોથ એન્જિન તરીકેની પોતાની ઓળખ વધુ મજબૂત કરી છે. નીતિવિષયક સુધારા દ્વારા મોટા પાયે રોકાણ આકર્ષવામાં આવ્યું. બુલેટ ટ્રેન, મેટ્રો રેલ અને એક્સપ્રેસ વે સહિતના તમામ મોટા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સને દાદાએ ડબલ ગતિ આપી છે. પ્રોજેક્ટ્સ સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ થાય તે સુનિશ્ચિત કર્યું છે. GIFT સિટીનું વિસ્તરણ હોય કે ધોલેરા SIRના વિકાસની વાત, દાદાએ આગામી દાયકાઓ માટે 'નવા ગુજરાત' ની બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરી છે, જેમાં ટેક્નોલોજી, ઊર્જા અને ગ્રીન ઇકોનોમી પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. દાદાના શાંત અને નિર્ણાયક શાસનમાં ગુજરાતે અનેક રાષ્ટ્રીય સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. તેમના નેતૃત્વમાં આગામી વર્ષોમાં ગુજરાત અનેક નવી ઊંચાઈઓ સર કરશે, એ નક્કી છે.

કોર્પોરેટરથી મુખ્યમંત્રી સુધીની સફર
15 જુલાઈ 1962ના રોજ અમદાવાદમાં જન્મેલા ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદની ગવર્મેન્ટ પોલિટેકનિક કોલેજમાંથી સિવિલ એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો છે. વર્ષ 1987માં તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા અને ત્યારથી તેમની રાજકીય સફર શરૂ થઈ. 1995-96માં તેઓ મેમનગર નગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન બન્યા. તેમણે 1999-2000 સુધી પહેલી ટર્મ અને 2004-2006 સુધીની બીજી ટર્મમાં મેમનગર પાલિકાના પ્રમુખ તરીકે ફરજ બજાવી. ત્યારબાદ વર્ષ 2008-2010 સુધી તેમણે AMC સ્કૂલ બોર્ડના વાઇસ ચેરમેન તરીકે અને તે પછી 2010-2015 દરમિયાન થલતેજ વૉર્ડના કાઉન્સિલર તરીકે ફરજ બજાવી. 

2015-2017 દરમિયાન તેમણે અમદાવાદ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ (AUDA)ના ચેરમેન તરીકે સેવાઓ આપી અને વર્ષ 2017માં તેઓ ઘાટલોડિયા વિધાનસભા બેઠક પરથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા. 13 સપ્ટેમ્બર 2021ના રોજ ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાત રાજ્યના 17મા મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધાં, અને રાજ્યની વિકાસયાત્રાની શાસનધુરા સંભાળી. વર્ષ 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેઓ ભારે મતોથી જીત્યા અને 12 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ તેમણે સતત બીજીવાર ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. 

મક્કમ વ્યક્તિત્વ, મક્કમ નિર્ણયો
આ ચાર વર્ષો દરમિયાન મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે મક્કમ અને નિર્ણાયક નેતૃત્વનું મજબૂત ઉદાહરણ આપ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ રાજ્યમાં સેક્ટર સ્પેસિફિક નીતિ નિર્ધારણથી રાજ્યના વિકાસને વેગ આપવાની શરૂઆત કરી હતી. તેને આગળ વધારતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યમાં સેક્ટર સ્પેસિફિક નીતિઓ ઘડીને રાજ્યમાં ફ્યૂચરિસ્ટિક ક્ષેત્રો માટે દ્વાર ખોલ્યાં છે.   

 
 

