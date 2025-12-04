Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતના CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની સૌથી મોટી જાહેરાત! આંગણવાડી બહેનો માટે ખુશીના સમાચાર

Gandhinagar News: ગુજરાતમાં બનશે 10 હજાર નવી આંગણવાડી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કરી જાહેરાત. આગામી ત્રણ વર્ષમાં બનાવવામાં આવશે વધુ 10 આંગણવાડી. આટલી બધી બહેનો બેઠી છે છતાંય એક અવાજ નથી આવતો. આ સૌથી આનંદ ની વાત છે. કદાચ મોબાઈલ હશે એટલે પણ શાંત બેઠા હશે. અમને ચિંતા થાય કે બહેનો કેમ આટલી બધી શાંત છે. મુખ્યમંત્રીએ સ્પીચની શરૂઆત હળવી શૈલીથી કરી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 04, 2025, 12:56 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતના CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની સૌથી મોટી જાહેરાત! આંગણવાડી બહેનો માટે ખુશીના સમાચાર

Gandhinagar News: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આગામી ત્રણ વર્ષમાં રાજ્યમાં 10,000 નવી આંગણવાડી કેન્દ્રો બનાવવાની મહત્વની જાહેરાત કરી છે. આ જાહેરાત તેમણે આજે 9 હજાર આંગણવાડી કાર્યકર બહેનોને નિમણૂક પત્રો આપવાના કાર્યક્રમ દરમિયાન કરી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

યશોદાથી કમ નથી આંગણવાડી બહેનો: મુખ્યમંત્રી
મુખ્યમંત્રીએ પોતાના સંબોધનની શરૂઆત હળવી શૈલીમાં કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "આટલી બધી બહેનો બેઠી છે છતાંય એક અવાજ નથી આવતો. આ સૌથી આનંદની વાત છે. કદાચ મોબાઈલ હશે એટલે પણ શાંત બેઠા હશે. અમને ચિંતા થાય કે બહેનો કેમ આટલી બધી શાંત છે." તેમણે નાના ભૂલકાઓના વિકાસમાં આંગણવાડી બહેનોની ભૂમિકાને બિરદાવતા કહ્યું કે, "આંગણવાડી બહેનો માતા યશોદાથી કમ નથી." એટલે જ સરકાર આ બહેનોના સન્માન માટે 'યશોદા એવોર્ડ' પણ આપે છે. આંગણવાડી કેન્દ્રોને હવે પ્રેમથી 'નંદઘર' કહેવામાં આવે છે.

10,000 નવા 'નંદઘર'નું લક્ષ્ય
મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યમાં આંગણવાડીઓની સ્થિતિ અને વિકાસ પર વાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પહેલા આંગણવાડીઓનો અભાવ હતો અને જૂના મકાનો કે મંદિરોમાં ચાલતી હતી. આજે આખા રાજ્યમાં 53 હજાર આંગણવાડી કેન્દ્રો કાર્યરત છે. સરકારનું લક્ષ્ય હવે આવનારા ત્રણ વર્ષમાં બીજા 10 હજાર આંગણવાડી કેન્દ્રો બનાવીને આ સેવાનો વ્યાપ વધારવાનો છે, જેથી વધુમાં વધુ બાળકોને પોષણ અને પ્રારંભિક શિક્ષણ મળી રહે.

પારદર્શક વહીવટ: 9 હજાર બહેનોને નિમણૂક પત્ર
કાર્યક્રમમાં આજે ૯ હજાર નવી બહેનોને આંગણવાડી કાર્યકર તરીકેના નિમણૂક પત્રો આપવામાં આવ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, સરકારે પારદર્શક વહીવટ ના આધારે આ નિમણૂકો કરી છે. તેમણે આંગણવાડી બહેનો તરીકે જોડાય રહેલ તમામ બહેનોને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને તેમના યોગદાન બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. આ 10 હજાર નવી આંગણવાડીઓની જાહેરાત રાજ્યના લાખો બાળકોના પોષણ અને વિકાસ માટે એક મોટી પહેલ સાબિત થશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratgandhinagarBiggest announcementGujarat CM Bhupendra PatelGood newsAnganwadi sisters

Trending news