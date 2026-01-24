ગુજરાતના જાણીતા હાસ્ય કલાકાર અને પદ્મશ્રી શાહબુદ્દીન રાઠોડનું નામ જ મતદાર યાદીમાં કપાયું!
Gujarat Comedy King Shahabuddin Rathod Name Missing In Voter List : ચોટીલાના કોંગ્રેસના પુર્વ ધારાસભ્ય ઋત્વિક મકવાણાએ S.I.R. ની કામગીરીમાં ગેરરીતિ કર્યા આક્ષેપો. થાન ખાતે રહેતા પદ્મશ્રી શાહબુદીનભાઈ રાઠોડનું એસઆઇઆર અંતર્ગત કોઈ ૦૭ નંબરનું ફોર્મ ભર્યાનો આક્ષેપ. ભાજપ દ્વારા જ પદ્મશ્રી શાહબુદીનભાઈ રાઠોડનું મતદાર યાદીમાંથી નામ કાઢી નાખવામાં આવ્યું હોવાનો પણ દાવો કર્યો. એસઆઇઆર અંતર્ગત થતી કામગીરીમાં ભાજપ સરકાર દ્વારા મોટાપાયે ગેરરીતિ કરી બેદરકારીનો આક્ષેપ કરી લોકોને કર્યા સાવચેત
Surendranagar News પરવેઝ સંધી/સુરેન્દ્રનગર : સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મતદાર યાદી સુધારણા (SIR) ની કામગીરી વિવાદોના વમળમાં ફસાઈ છે. ચોટીલાના પૂર્વ ધારાસભ્ય ઋત્વિક મકવાણાએ ભાજપ પર ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે કે, જાણીતા હાસ્ય કલાકાર પદ્મશ્રી શાહબુદ્દીન રાઠોડનું નામ મતદાર યાદીમાંથી કાઢી નાખવા માટે ખોટું ફોર્મ ભરવામાં આવ્યું છે. આ મામલે જ્યારે તપાસ થઈ ત્યારે જે તથ્યો સામે આવ્યા તે ચોંકાવનારા છે. જોઈએ આ ખાસ અહેવાલ.
પૂર્વ ધારાસભ્ય ઋત્વિક મકવાણાનો મોટો ધડાકો
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં હાલ SIR એટલે કે મતદાર યાદીની ડ્રાફ્ટ યાદી પ્રસિદ્ધ થયા બાદ વાંધા અરજીઓ મંગાવવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન ચોટીલાના પૂર્વ ધારાસભ્ય ઋત્વિક મકવાણાએ એક મોટો ધડાકો કર્યો છે. મકવાણાનો આક્ષેપ છે કે ભાજપ દ્વારા લઘુમતી વર્ગ અને પ્રતિષ્ઠિત લોકોના નામ મતદાર યાદીમાંથી કમી કરવા માટે 'ફોર્મ નંબર 7' નો દુરુપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જેમાં થાનગઢના ગૌરવ સમાન પદ્મશ્રી શાહબુદ્દીન રાઠોડનું નામ પણ બાકાત રાખવા અરજી કરવામાં આવી છે.
શાહબુદ્દીન રાઠોડનું નામ હટાવીને હિતેશ રાઠોડના નામે ફોર્મ ભરાયું
પૂર્વ ધારાસભ્ય ઋત્વિક મકવાણાએ કહ્યું કે, ‘ભાજપ ચૂંટણી જીતવા માટે કોઈપણ હદ વટાવી રહી છે. પદ્મશ્રી શાહબુદ્દીન રાઠોડનું નામ મતદાર યાદીમાંથી હટાવવા હિતેશ રાઠોડના નામે ફોર્મ ભરાયું છે. જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીની હાજરીમાં જ્યારે એ નંબર પર ફોન કર્યો, ત્યારે ખબર પડી કે આખી સિસ્ટમ હેક કરીને અજાણ્યા લોકોના નામે ફોર્મ જનરેટ થઈ રહ્યા છે. હાઈકોર્ટે આ બાબતે સુઓમોટો લેવો જોઈએ.’
હિતેશ રાઠોડનો નંબર મહેસ હદાણીનો નીકળ્યો
આ મામલામાં સૌથી મોટો વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે ફોર્મમાં લખેલા મોબાઈલ નંબરની તપાસ કરવામાં આવી. જે 'હિતેશ રાઠોડ' ના નામે અરજી હતી, તે નંબર વાસ્તવમાં રાજકોટના મહેશ હદાણીનો નીકળ્યો. મહેશભાઈ છેલ્લા 8 વર્ષથી આ નંબર વાપરે છે અને તેઓ ક્યારેય થાન ગયા પણ નથી. તેમની જાણ બહાર તેમના નંબરનો ઉપયોગ કરીને આ ખોટું ફોર્મ ભરવામાં આવ્યું છે, જે ચૂંટણી પંચની સુરક્ષા વ્યવસ્થા સામે મોટા સવાલ ઉભા કરે છે.
હુ ક્યારેય થાન ગયો નથી - મહેશ હદાણી
મોબાઈલ ધારક મહેશ હદાણીએ સમગ્ર માલે કહ્યું કે, ‘મને છેલ્લા બે દિવસથી સતત ફોન આવી રહ્યા છે. મેં કોઈ જ ફોર્મ ભર્યું નથી અને હું ક્યારેય થાન ગયો પણ નથી. મારું સીમકાર્ડ 8 વર્ષ જૂનું છે, કોઈએ મારો મોબાઈલ નંબર ખોટી રીતે લખાવ્યો છે. મારી જાણ બહાર આ બધું થઈ રહ્યું છે."
પૂર્વ ધારાસભ્યનો આક્ષેપ છે કે આ માત્ર એક કિસ્સો નથી, પરંતુ આખા ગુજરાતમાં આ પ્રકારે પદ્ધતિસર રીતે વિરોધ પક્ષના મતો અને ચોક્કસ વર્ગના મતો કાપવાનું ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે ચૂંટણી પંચ આ ડિજિટલ ગેરરીતિ સામે શું પગલાં ભરે છે.
