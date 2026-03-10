ગુજરાતના અનેક શહેરોમાં કોમર્શિયલ ગેસની ભારે અછત, જાણો ઘરેલુ રાંધણ ગેસની શું છે સ્થિતિ?
Gujarat Gas Shortage: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા મહાસંગ્રામની અસર હવે ભારત સુધી પહોંચી ગઈ છે. ઈરાન સામે ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના હુમલા બાદ વધેલા તણાવની અસર હવે ભારત સુધી પહોંચી છે. ગેસ સપ્લાય પર અનિશ્ચિતતા ઉભી થતાં હવે અછત ગુજરાતમાં જોવા મળી રહી છે. સુરત અને વડોદરામાં કોમર્શિયલ ગેસની ભારે અછત સર્જાઈ છે. પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર છે કે અનેક હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને નાસ્તાની દુકાનો હવે બંધ થવાની કગારમાં આવી ગઈ છે.
- મિડલ ઈસ્ટના યુદ્ધની આંચ આખરે ભારત સુધી પહોંચી
- આગામી દિવસોમાં ઘરેલુ ગેસ પર પણ અસર પડી શકે છે!
- ગેસની અછત સર્જાતા હોટલ, નાસ્તા ઉદ્યોગ પર સંકટ ઊભું થયું
Gujarat Gas Shortage: મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધની આગ ભભૂકી રહી છે અને તેની જ્વાળાઓ હવે ગુજરાતના વેપાર સુધી પહોંચી ગઈ છે. સુરત અને વડોદરામાં કોમર્શિયલ ગેસની અછત સર્જાતા હોટલ અને ફરસાણ ઉદ્યોગ પર સંકટ ઊભું થયું છે. સુરતના મહિધરપુરા વિસ્તારમાં આવેલી જયજીત ફરસાણની દુકાનમાં રોજ ગ્રાહકોની ભારે ભીડ રહે છે. પરંતુ હવે અહીં દુકાનદાર પાસે માત્ર એક જ ગેસ સિલિન્ડર બચ્યો છે. રોજ અંદાજે 25 કિલો ગેસની જરૂર પડતી હોય છે. પરંતુ હવે ગેસ રિફિલ મળતો નથી.
ગેસના સિલિન્ડર ઉપલબ્ધ નથી
સ્થિતિ માત્ર સુરત પૂરતી સીમિત નથી. વડોદરામાં પણ પરિસ્થિતિ ગંભીર બની છે. અહીં અનેક ગોડાઉનમાં કોમર્શિયલ ગેસના સિલિન્ડર જ ઉપલબ્ધ નથી. ગેસની અછતના કારણે હવે હોટલ, કેન્ટીન અને ફરસાણના કારખાનાઓ બંધ થવાની તૈયારીમાં છે. વેપારીઓ કહે છે કે, જો આવનારા દિવસોમાં સપ્લાય સામાન્ય નહીં થાય તો હજારો લોકોની રોજીરોટી પર અસર પડી શકે છે.
ઘરેલુ રાંધણ ગેસ અંગે સરકાર શું કહ્યું?
ગેસના વૈશ્વિક પુરવઠા પર અસર પડતાં કોમર્શિયલ ગેસના સપ્લાયમાં અનિશ્ચિતતા જોવા મળી રહી છે. અનેક શહેરોમાં હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ માલિકોને પુરતા સિલિન્ડર મળી રહ્યા નથી. જો કે, ઘરેલુ રાંધણ ગેસ અંગે સરકાર અને ગેસ એજન્સીઓએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, સામાન્ય ગ્રાહકો માટે ગેસનો પુરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે. ત્યારે ઘરે આવતા ગેસના બોટલામાં છે કોઈ અછત? કોમર્શિયલ ગેસનો પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે. હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ માલિકોને સિલિન્ડર મળતા નથી. પરંતુ ઘરેલુ રાંધણ ગેસમાં કોઈ અછત નથી. છતાં અમદાવાદ સહિત અનેક શહેરોમાં ગેસ એજન્સીઓ બહાર લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે.
એક પણ ચૂલો બંધ ન થાય તે જ અમારી પ્રાયોરિટી
સુરતમાં પણ ઝી 24 કલાકે રિયાલિટી ચેક કરી તો સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ. સ્ટોક પુરતો છે, બધાને બોટલ મળી રહી છે. કેટલાક ગ્રાહકોનું કહેવું છે કે અમને મળતી નથી, પરંતુ મોટા ભાગના ગ્રાહકો સંતુષ્ટ છે. રાજ્ય સરકારે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે. કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું કે, એક પણ ચૂલો બંધ ન થાય તે જ અમારી પ્રાયોરિટી છે. ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ગેસમાં 50 ટકા અને ફર્ટિલાઈઝર-ડેરીમાં 40 ટકા કાપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
હવે ગ્રાહકો 25 દિવસે બુકિંગ કરી શકશે. સરકારનો સંદેશ સ્પષ્ટ છે કે, ચિંતા ન કરો, રાંધણ ગેસની અછત નથી. સરકાર અને ગેસ એજન્સીઓએ લોકોને અપીલ કરી છે કે, અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરો અને પેનિકથી દૂર રહો. સ્પષ્ટ છે કે કોમર્શિયલ ગેસના પુરવઠામાં દબાણ હોવા છતાં ઘરેલુ ગેસનો સ્ટોક પૂરતો છે. સરકાર પણ એ વાતની ખાતરી કરવા પ્રયાસ કરી રહી છે કે રાજ્યમાં એક પણ ઘર ગેસ વિના ન રહે.
આગામી દિવસોમાં ઘરેલુ ગેસ પર પણ અસર પડી શકે છે!
ચિંતાજનક બાબત એ છે કે, સ્થિતિ માત્ર કોમર્શિયલ ગેસ સુધી મર્યાદિત નથી. વેપારીઓ અને સપ્લાયરનો દાવો છે કે, આગામી દિવસોમાં ઘરેલુ ગેસ પર પણ અસર પડી શકે છે. મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવની સીધી અસર હવે ગુજરાતના વેપાર પર દેખાઈ રહી છે. સુરત અને વડોદરામાં કોમર્શિયલ ગેસની અછત સર્જાતા હોટલ અને નાસ્તા ઉદ્યોગ પર સંકટ ઊભું થયું છે. જો તાત્કાલિક ગેસ સપ્લાય શરૂ નહીં થાય, તો આવનારા દિવસોમાં અનેક દુકાનો અને કારખાનાઓ બંધ થવાની પુરી સંભાવના છે.
