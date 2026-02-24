બજેટ કહે હું મોટું, રાજ્યનું દેવું કહે હું મોટું... ગુજરાતના દેવામાં થઈ રહેલા વધારા મુદ્દે કોંગ્રેસનો સરકારને કટાક્ષ
Gujarat Vidhansabha Budget Session : ગુજરાત વિધાનસભામાં કોંગ્રેસના ઉપનેતા શૈલેષ પરમારે ગુજરાતના બજેટ અને ગુજરાતના વધી રહેલા દેવા અંગે સરકારને વેધક સવાલો કર્યા હતા, સરકારે 4 લાખ કરોડનું બજેટ જાહેર કર્યું છે પણ દેવાના આંક પણ એના કરતાં વધારે હોવાથી કોંગ્રેસ આ મામલે આક્ષેપો કરી રહી છે. તો સરકાર બચાવ કરી રહી છેકે જીએસડીપીની તુલનાએ ગુજરાતનું દેવું ઓછું છે અને બીજા રાજ્યો કરતાં સૌથી સસ્તા વ્યાજદરે આ રકમ છે.
Gandhinagar News : આજે ગુજરાત વિધાનસભામાં બજેટ સત્રના સાતમા દિવસે પૂરક માગણીઓ પરની ચર્ચા દરમિયાન કોંગ્રેસ નેતા શૈલેષ પરમારે સરકાર પર કટાક્ષમાં પ્રહારો કર્યા હતા. રાજયના બજેટ અને રાજ્યના દેવા વચ્ચે સ્પર્ધા ચાલી રહી છે. રાજ્યના દેવામાં થઈ રહેલા વધારાને લઈને તેઓએ સરકાર પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, બજેટ અને દેવા બંનેનો રાજ્યમાં વિકાસ થઈ રહ્યો છે. બજેટ કહે હું મોટું, રાજ્યનું દેવું કહે હું મોટું.
વિધાનસભામાં કોંગ્રેસના ઉપનેતા શૈલેષ પરમારે કહ્યું કે, વિધાનસભા ગૃહમાં પૂરક માંગણીને લઈને ચર્ચા થઈ હતી. સરકાર દ્વારા વધારાનો ખર્ચ લઈને બજેટમાં આવે છે. વિકાસ લક્ષી અને બિન વિકાસલક્ષી ખર્ચ લઈ આવે છે. પૂર અને વાવાઝોડું દરમિયાન 11 હજાર કરોડની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. સરકાર બજેટની રકમમાં વધારા સાથે દેવામાં પણ વધારો થયો છે. સામાજિક, આર્થિક સમીક્ષાનો રિપોર્ટ વિધાનસભા રજૂ થાય છે. છેલ્લા 1 વર્ષમાં વિકાસદર 1 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.
- વર્ષ 2024- 25 રિપોર્ટ દરમાં 9.2 ટકા હતો
- વર્ષ 2025-26 રિપોર્ટદર 8.3 ટકાનો થયો
કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાતની જનતાને અન્યાય કર્યો
શૈલેષ પરમારે કહ્યું કે, કેન્દ્ર સરકારની યોજનાનો અલગ અલગ હિસ્સો રાજ્ય સરકારને મળે છે. વર્ષ 2023-24માં 25557 કરોડ કેન્દ્ર સરકારે ફાળવ્યા હતા. વર્ષ 2024-25માં કેન્દ્ર સરકારે 14127 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા હતા. આમ, 1 વર્ષ 11460 કરોડ કેન્દ્ર સરકારે ઓછા ફાળવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાતની જનતાને અન્યાય કર્યો છે. પૂર અને વાવાઝોડા વખતે કેન્દ્ર સરકાર પાસે સહાય માંગવામાં આવે છે. વાવાઝોડા વખતે NDRF પાસે 1553 કરોડ માંગ્યા હતા. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા હજુ આપ્યા ના હોવાના આક્ષેપ કોંગ્રેસે લગાવ્યો.
બજેટ અને દેવા બંને વચ્ચે સ્પર્ધા ચાલુ છે
માંગણીઓ પર ચર્ચા દરમિયાન કોંગ્રેસના ઉપનેતા શૈલેષ પરમારે વિધાનસભામાં રજૂઆત કરતા કહ્યું કે, સરકાર જ્યારે બજેટ રજૂ કરે ત્યારે આવનાર વર્ષના ખર્ચનું આયોજન મૂકે છે. બજેટનું કદ ખૂબ મોટું છે. બજેટ અને દેવા બંને વચ્ચે સ્પર્ધા ચાલુ છે. નાણાં અને દેવા બન્નેનો વિકાસ થયો છે. બજેટમાં વિકાસલક્ષી અને બિન વિકાસલક્ષી ખર્ચ થાય છે. અંદાજપત્રની ચર્ચા સરકાર કરે છે. બિન સરકારી ખર્ચ પર વધારે ધ્યાન સરકારે આપ્યું છે. મહેસૂલ વિભાગ 18 હજાર કરોડના ખર્ચની માંગણી સાથે નાણા મંત્રી આવ્યા છે. બિન મતદાનપાત્ર 7 હજાર કરોડની માંગણી લાવ્યા છે. રાજ્ય સરકારને ભારણ ૧૫ હજાર કરોડ થી વધુ થવા જઈ રહ્યું છે.
તેઓએ આગળ કહ્યું કે, રાજ્ય સરકારે કૃષિ પેકેજ જાહેર કર્યું. 11 હજાર કરોડનું પેકેજ જાહેર કર્યું. સરકારની બજેટ અનુસંધાનમાં ખૂટતી રકમ 68 કરોડ હતી. કેન્દ્ર સરકાર પાસે રાજ્ય પોતાનો હિસ્સો માંગે છે. સરકાર પૂરક માંગણી લાવે છે, બિન સરકારી ખર્ચ લાવે છે. વિકાસ દરમાં એક ટકાનો ઘટાડો થયો છે. નાણાં મંત્રીને વિનંતી કે ત્રણ વર્ષમાં કુદરતી આપત્તિમાં ખેડૂતોને નુકશાન થયું. ગુજરાતે કેન્દ્ર સરકારને કેટલા પત્રો લખ્યા, કેટલી પૈસાની માંગણી કરી અને કેટલી સહાય કરી તેની વિગતો આપે. પૂરગ્રસ્ત લોકોને સહાયની માંગણી સૌથી મોટી છે. તૌકતે વાવાઝોડા સમયે ૩૩૦૦ કરોડની માંગણી સામે ૧૧૦૦ કરોડ મળ્યા હતા. બિપોરજોય વાવાઝોડા સમયે 704 કરોડની માંગણી સામે 380 કરોડ મળ્યા હતા. સરકારને માંગેલી રકમ સામે કેન્દ્ર સરકારે સૌથી ઓછી રકમ આપી છે. NDRF નું આગવું પોતાનું ફંડ 1553 કરોડની માંગણી સામે એક પણ રૂપિયો ના અપાયો. કેન્દ્ર અને ગુજરાતમાં ભાજપની સરકાર છે. મોસાળમાં માં પીરસનારી, પણ અહિંયા માએ ભાણિયાઓની હાલત કરી છે તે દેખાય છે. વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માં કેન્દ્ર તરફથી ગુજરાતને રૂપિયા ૪૭૦ કરોડની ગ્રાન્ટ ઓછી મળી છે.
ઉપાધ્યક્ષની ધારાસભ્યોને ટકોર
તો બીજી તરફ, વિધાનસભા ઉપાધ્યક્ષની ધારાસભ્યોને ટીવીમાંથી વીડિયો રેકોર્ડ કરી સોશિયલ મીડિયા પર ન મુકવા ટકોર કરી હતી. ઉપાધ્યક્ષે કહ્યું કે, આ ગંભીર બાબત ધ્યાને આવી છે. વિધાનસભાની કાર્યવાહી લાઈવ દર્શાવતા ટીવી મુકાયા છે. ટીવીની સુવિધા માત્ર કાર્યવાહી નિહાળવા માટે છે. તેને મોબાઈલ પર રેકોર્ડ કરી સોશિયલ મીડિયા પર મૂકવું એ પ્રતિબંધ છે. અગાઉ અધ્યક્ષસ્થાનેથી આ બાબતે ધારાસભ્યોને જાણ કરાઈ છે. ફરી ધારાસભ્યોને કાળજી રાખવા ધ્નાય કેન્દ્રિત કરું છું. વિધાનસભામાં પૂરક માંગણીઓ પર ચર્ચા દરમિયાન ધારાસભ્યોને ઉપાધ્યક્ષ પૂર્ણેશ મોદીએ ટકોર કરી.
