પાટીલને પણ કહેવું પડ્યું કે, મેન્ડેટ કેમ ગમતું નથી? કોંગ્રેસે મેન્ડેટવાળી મુદ્દે ભાજપ પર કર્યો પ્રહાર

Jaynarayan Vyas On Government : સહકારમાં ભાજપની મેન્ડેટની પ્રથા પર કોંગ્રેસ નેતા જયનારાયણ વ્યાસે સાધ્યું નિશાન... કહ્યું, કરોડોના કૌભાંડની ભાજપની મોનોપોલી સહકારમાં જોવા મળી... સી. આર. પાટીલે કહેવું પડ્યું કે મેન્ડેટ કેમ ગમતું નથી?...
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 09, 2025, 07:17 PM IST

Gujarat Politics ; ભાજપ માટે મેન્ડેટ પ્રથા ગળાનું હાડકુ બન્યું છે. અનેક સહકારી સંસ્થાઓમાં તેનો વિરોધ થઈ ચૂક્યો છે. ત્યારે ખુદ પૂર્વ ભાજપ અધ્યક્ષ મેન્ડેટ પ્રથા પર ખુલાસો કરી ચૂક્યા છે. ત્યારે સહકારમાં મેન્ડેટની ભાજપની પ્રથા પર કોંગ્રેસે નિશાન સાધ્યું છે. 

કોંગ્રેસ નેતા જયનારાયણ વ્યાસે ભાજપની મેન્ડેટ પ્રથા પર નિશાન સાધ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, કરોડોના કૌભાંડની ભાજપની મોનોપોલી સહકારમાં જોવા મળી છે. સી.આર. પાટીલને પણ જાહેરમાં કહેવું પડ્યું કે, મેન્ડેટ કેમ ગમતુ નથી? સહકાર ક્ષેત્ર રાજકારણથી પર રાખવાનું ક્ષેત્ર હોય છે. 1993 માં મહેસાણા કોઓપરેટિવ બેંકની ચૂંટણીની ઘટના સમયે ચીમનભાઇ પટેલની સરકાર આત્મારામ પટેલના સહકાર સામે હારી હતી. જો તે સમયે ભાજપની સરકાર હોત તો આ શક્ય ન બનત. ભાજપની ચાલ, ચલન, ચહેરો અલગ અને વિકૃત છે. ગુજરાત ભાજપની એક નંબરની નાટક મંડળી નાટક કરતાં કરતાં કેન્દ્રમાં પહોંચી છે. 

સુરત ભાજપના કાર્યલાય પર કાર્યકરો વચ્ચે થયેલ લાફા પ્રકરણ પર કોંગ્રસના નેતા જયનારાયણ વ્યાસે પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, આ ઘટનાથી ભાજપાની મફતની ખાવાની વૃત્તિ ખુલ્લી પડી છે. ભાજપનું કલ્ચર સામે આવ્યું કે, નાસ્તા માટે લાફાવાળી છે. ટન બંધ રૂપિયાવાળી પાર્ટીના ખજાનચી અને કાર્યકર વચ્ચે નાસ્તા માટે બબાલ કરે છેય ભાજપની મફતની ખાવાની મનોવૃત્તિ કેટલી ફુલી ફાલી છે તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. બધુ જ મફત જોઇએ તમારા ખર્ચે અને જોખમે એ ભાજપની વૃતિ છે. 

તો નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વેના આધારે કોંગ્રેસના કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર પર આકરા પ્રહાર જોવા મળ્યો. ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતા જયનારાયણ વ્યાસે કહ્યું કે, દેશના કહેવાતા સમૃદ્ધ ગુજરાતના ચાર જિલ્લા દેશના 10 કુપોષિત જિલ્લામાં છે. 10 કુપોષિત જિલ્લા ડાંગ પંચમહાલ તાપી અને નર્મદા પ્રથમ ચાર છે. ડાંગના ૪૦.૯ ટકા બાળકો પંચમહાલના ૩૫.૭ ટકા બાળકો અને તાપીના ૩૬.૬ ટક બાળકો ઉંમર પ્રમાણે ઓછા વજનવાળા છે. આ જિલ્લા ૩૫.૫ ટકા બાળકોમાં ઉંમર પ્રમાણે ઉંચાઇ ઓછી છે. ગુજરાતની કમનસીબી કે મહેસાણા જિલ્લાનો કુપોષીત જિલ્લામાં સમાવેશ થાય છે. જો દુધસાગર ડેરીમાં થયેલા કૌભાંડના રૂપિયાનો અહી ઉપયોગમાં લેવાયા હોય તો મહેસાણાને કલંક ન લાગ્યું હોત. જ્યાં દુધ ક્રાંતિ થઇ તે ખેડા જિલ્લો પણ કુપોષિત છે. 

તેમણે આગળ કહ્યું કે, ગુજરાત મોડેલ એટલે શું? ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૪ સુધી ક્રોનીકેપીટલ તરીકે ઇવેન્ટ કરી ગુજરાતને સમૃદ્ધ બતાવાયું. કોઇ એક વ્યક્તિના ખાતામાં ક્રેડીટ જમા કરાવવામાં આવી. જો ગુજરાતની સમૃદ્ધિ ની સિદ્ધિઓ તમારી હોય તો ખામીઓ પણ સ્વીકારવી. ગુજરાત મોડેલ જેનો દેશ ભરમાં વિકાસના મોડેલ તરીકે ઢંઢેરો પીટવામાં આવે છે તે સાચો નથી. 

Gujarat politicsjaynarayan vyasગુજરાત કોંગ્રેસજયનારાયણ વ્યાસ

