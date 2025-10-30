ક્યારે સુધરશે કોંગ્રેસ! ગુજરાત કોંગ્રેસમાં 'બે ફાટ', વર્તમાન અને પૂર્વ પ્રમુખની સામે આવી આંતરિક જૂથબંધી
Gujarat Congress: ગુજરાત કોંગ્રેસમાં તાજેતરમાં બનેલી એક ઘટનાએ પક્ષની આંતરિક રાજનીતિ પર ઘણા સવાલો ઊભા કર્યા છે. પુર્વ પ્રમુખ અને સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલ અને ગુજરાત કાંગ્રેસના વર્તમાન પ્રમુખ અમિત ચાવડા બે ભાગમાં વહેચાયેલા જોવા મળ્યા હોય એવું પ્રતિત થઈ રહ્યું છે.
Gujarat Congress: ગુજરાત કોંગ્રેસમાં ફરી એકવાર આંતરિક જૂથબંધી સપાટી પર આવી છે. ગુજરાત કોંગ્રેસમાં બનેલી આ ઘટનાને કારણે રાજનીતિમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. એક બાજુ ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં કોંગ્રેસ ડૂબી રહી છે, ત્યારે પ્રદેશ કોંગ્રેસના વર્તમાન પ્રમુખ અમિત ચાવડા અને પૂર્વ પ્રમુખ તથા સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલ દ્વારા અલગ-અલગ તારીખે 'સ્નેહ મિલન' કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવતા અનેક તર્ક-વિતર્ક વહેતા થયા છે. આ બંને નેતાઓએ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે જ જુદા-જુદા કાર્યક્રમો યોજતા, પક્ષ ફરીથી બે જૂથમાં વહેંચાયેલો જોવા મળ્યો હોય એવું લાગી રહ્યું છે.
પોતપોતાના સમર્થકોની હાજરી
વર્તમાન પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ શનિવારે, 25મી તારીખના રોજ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે પોતાના સમર્થકો સાથે સ્નેહ મિલનનું આયોજન કર્યું હતું. જ્યારે પૂર્વ પ્રમુખ અને રાજ્યસભા સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે ત્યારબાદ 29મી તારીખે કોંગ્રેસ કાર્યાલયમાં જ પોતાના સમર્થકો માટે સ્નેહ મિલન યોજ્યું હતું. બંને નેતાઓએ યોજેલા આ અલગ-અલગ કાર્યક્રમોમાં પોતપોતાના સમર્થકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઘટના પરથી સ્પષ્ટ સંકેત મળે છે કે, ગુજરાત કોંગ્રેસમાં સંગઠન સ્તરે હજુ પણ જૂથવાદ યથાવત છે અને પક્ષમાં સંપૂર્ણ એકતાનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રમુખપદે એક જ વ્યક્તિ હોવા છતાં, પક્ષના મુખ્ય કાર્યાલયમાં જ અલગ-અલગ કાર્યક્રમોનું આયોજન થવું એ રાજ્યમાં વિપક્ષની સ્થિતિને વધુ નબળી પાડી શકે છે.
મોરબી જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા આજે સ્નેહમિલન સાથે જન આક્રોશ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખે ઝૂલતા પુલ દુર્ઘટનાની ત્રીજી વરસી આવી ગઈ છે તો પણ ભોગ બનેલા લોકોના પરિવારજનો ન્યાયને ઝંખી રહ્યા છે અને બીજી બાજુ આજ સુધી ભાજપના એક પણ કાઉન્સિલર કે નેતા સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. જેથી લોકોમાં આક્રોશ છે અને વિશ્વ કક્ષાનો સિરામિક ઉદ્યોગ હાલ અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે જજુમી રહ્યો છે ત્યારે આ ઉદ્યોગને ટકાવી રાખવા માટે જીએસટીનો ઘટાડો કરીને 5 ટકાના સ્લેબમાં સિરામિકને લઈ આવવામાં આવે તેવી ઉદ્યોગકારો વતી તેઓએ સરકાર સમક્ષ સભાના મંચ ઉપરથી માંગ કરી હતી.
મોરબીના બાયપાસ રોડ ઉપર આવેલ પંચાસર ચોકડી પાસે આવેલ નીલકંઠ મહાદેવ મંદિરના પટાંગણમાં આજે જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ કિશોરભાઈ ચિખલિયા અને તેઓની ટીમ દ્વારા કોંગ્રેસ પરિવારના સ્નેહમિલનનું અને જન આક્રોશ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ અમિત ચાવડા, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રભારી મુકુલ વાસનિક તથા તુષારભાઈ ચૌધરી સહિતના કોંગ્રેસના આગ્રણીઓ હાજર રહ્યા હતા અને સહુ કોઈએ પ્રસંગિક ઉદબોધન કર્યું હતું.
તે ઉપરાંત કમોસમી વરસાદના કારણે ઉભી થયેલ પરિસ્થિતિ વચ્ચે સરકારના મંત્રીઓ જે તાયફાઓ કર્યા છે તેને ધ્યાને રાખીને ભાજપને આડેહાથ લેવામાં આવી હતી. આટલું જ નહીં ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ આવતીકાલે તા 30/10/2025 ના રોજ મોરબી સહિત ગુજરાત નહીં પરંતુ દેશને હચમચાવી નાખનાર ઝુલતા કુલ દુર્ઘટનાને ત્રણ વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા છે ત્યારે ત્રણ વર્ષ પછી પણ આજે ભોગ બનેલ લોકોના પરિવારજનો ન્યાયને ઝંખી રહ્યા છે.
જો કે, જ્યારે દુર્ઘટના બની હતી ત્યારે પાલિકામાં 52 ને 52 ભાજપના સભ્યો હતા, તેમ છતાં પણ ભાજપના એક પણ સભ્ય કે આગેવાન સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ નથી! જેથી કરીને ભોગ બનેલા પરિવારોને વહેલી તકે ન્યાય મળે તેવી લાગણી તેઓએ વ્યક્ત કરી હતી. સાથોસાથ મોરબીની આસપાસમાં વિશ્વ કક્ષાનો સિરામિક ઉદ્યોગ પથરાયેલ છે જે આજે પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે જજૂમી રહ્યો છે અને ઘણા બધા સીરામીકના કારખાના બંધ થઈ ગયા છે.
સિરામિક ઉદ્યોગ વતી સરકાર સમક્ષ માંગ કરીને સિરામિક પ્રોડક્ટને 18 ટકાના જીએસટીના સ્લેબમાંથી ઘટાડીને 5 ટકાના સ્લેબમાં લેવામાં આવે તેવી માંગ કરેલ છે અને કહ્યું હતું કે જો રાજસ્થાનની મરબલ પ્રોડક્ટ 5 ટકામાં આવે તો પછી મોરબીનો સિરામિક ઉદ્યોગ 5 ટકાના સ્લેબમાં કેમ લેવામાં આવતો નથી તે વિચારવા જેવુ છે. અંતમાં તેઓએ આગામી સમયમાં આવનાર જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત તથા મહાનગરપાલિકાઓની ચૂંટણીને ધ્યાને રાખીને કહ્યું હતું કે, પૂરી તાકાત સાથે કોંગ્રેસ ચૂંટણીઓ લડશે અને જીતશે.
