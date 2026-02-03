Prev
ગુજરાત કોંગ્રેસમાં ભડકો: 'લંગડા ઘોડા' સાઈડલાઈન, ભરતસિંહ સોલંકી જૂથની સંગઠનમાં બાદબાકી

Gujarat Congress: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ માથે છે ત્યાં ગુજરાત કોંગ્રેસમાં અંદરો અંદર વર્ચસ્વની લડાઈ ફરી એક વાર તેજ બની રહી છે, હાઈકમાન્ડે લંગડા ઘોડાઓને સાઈડ લાઈન કરવા માટે સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યા છે, જેને પગલે તાજેતરમાં જ કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ ભરતસિંહ સોલંકીએ સ્થાનિક "સંગઠનમાં પોતાના માનિતાઓને ગોઠવવા માટે નામો સૂચવ્યા હતા, એ તમામ નામોની બાદબાકી કરી દેવાઈ છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 03, 2026, 08:56 AM IST

Gujarat Congress: ગુજરાતમાં આગામી સમયમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ આવવાની છે, ત્યારે વિપક્ષ કોંગ્રેસમાં ફરી એકવાર આંતરિક યાદવાસ્થળી ચરમસીમાએ પહોંચી ગઈ છે. જી હા... હાલ કોંગ્રેસમાં "એક સાંધો ત્યાં તેર તૂટે" જેવી સ્થિતિ વચ્ચે હાઈકમાન્ડે આ વખતે કડક વલણ અપનાવી નિષ્ક્રિય નેતાઓને પડતા મૂકવાનો સ્પષ્ટ સંકેત આપી દીધો છે.

હાઈકમાન્ડનો 'ક્લીનઅપ' પ્લાન
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે ગુજરાતના નેતાઓને સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યો છે કે, જે નેતાઓ માત્ર નામ પૂરતા પદ પર છે અથવા જેમને 'લંગડા ઘોડા' ગણવામાં આવે છે, તેમને સંગઠનથી દૂર રાખવામાં આવે. આ નવી રણનીતિને પગલે પ્રદેશ પ્રમુખ અને હાઈકમાન્ડની ટીમે સંગઠન પર પોતાની પકડ મજબૂત કરવાનું શરૂ કર્યું છે.

ભરતસિંહ જૂથને ફટકો
આ આંતરિક ખેંચતાણમાં સૌથી વધુ નુકસાન પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ ભરતસિંહ સોલંકીના જૂથને થયું હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે. ભરતસિંહ સોલંકીએ તાલુકા પ્રમુખો અને સ્થાનિક સંગઠન માટે આશરે 15 જેટલા નામો ની યાદી આપી હતી. જો કે, ચોંકાવનારી વિગત એ છે કે, સંગઠનની નવી નિમણૂકોમાં આ યાદીમાંથી એક પણ વ્યક્તિને સ્થાન મળ્યું નથી. પોતાના માનિતાઓને ગોઠવવામાં નિષ્ફળ રહેલા ભરતસિંહ સોલંકીના જૂથમાં ભારે અસંતોષ વ્યાપ્યો છે.

કોગ્રેસના નેતાઓ હવે શક્તિપ્રદર્શન અને વ્યક્ત કરી રહ્યા છે નારાજગી
ગુજરાત કોંગ્રેસમાં સાઈડલાઈન થયેલા નેતાઓ હવે લાઈમ લાઈટમાં આવવા માટે અને પોતાની તાકાતનો પરિચય કરાવવા માટે શક્તિપ્રદર્શનના સહારે આગળ વધી રહ્યા છે. જોકે, બીજી તરફ કેટલાક એવા પણ નેતાઓ છે જેઓ હવે થાકીને 'ચંચુપાત' કરવાનું બંધ કરી શાંત બેસી ગયા છે. આ સંદર્ભે રાજકીય વિશ્લેષકો જણાવે છે કે જ્યારે ચૂંટણીઓ માથે હોય ત્યારે જૂથબંધી પક્ષને જીત અપાવવાને બદલે હાર તરફ દોરી જાય છે. હાઈકમાન્ડનો ઈરાદો સંગઠનને નવું લોહી પૂરું પાડવાનો છે, પણ જૂના જોગીઓની નારાજગી મોંઘી પડી શકે છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પૂર્વે ગુજરાત કોંગ્રેસમાં સર્જાયેલી આ સ્થિતિ ભાજપ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે તેમ છે. શક્તિપ્રદર્શન અને જૂથવાદના આ ખેલમાં પક્ષ મજબૂત બનશે કે વધુ નબળો, તે તો આવનારો સમય જ જણાવશે. પરંતુ હાલ પૂરતું એટલું ચોક્કસ કહી શકાય કે ભરતસિંહ સોલંકી સહિતના વગદાર નેતાઓ માટે સંગઠનમાં ટકી રહેવું મુશ્કેલ બન્યું છે.

elections 2026Bharat Singh SolankiGujarat Elections 2026gujarat electionsBharatsinh SolankiBharatsinh Madhavsinh Solanki

