મેવાણી-પટેલ વચ્ચે નવી મહાભારત! શું ડૂબતી કોંગ્રેસની નૈયાને ડૂબાડશે પોતાના જ સુકાની? જાણો શું છે વિવાદનું મૂળ

Mevani vs Patel Controversy: ગુજરાત કોંગ્રેસમાં 'ટાંટિયાખેંચ' એ કોઈ નવી વાત નથી, વર્ષોથી સત્તાથી દૂર રહેલી કોંગ્રેસમાં હવે જિજ્ઞેશ મેવાણી અને કિરીટ પટેલ વચ્ચેની નવી 'વોર' શરૂ થઈ છે. પંચાયતથી પાર્લામેન્ટ સુધી પછડાટ ખાધા પછી પણ નેતાઓ જૂથવાદ છોડવા તૈયાર નથી. કિરીટ પટેલ અને જિગ્નેશ મેવાણી વચ્ચે શું છે વિવાદ ચાલો જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:06 PM IST

Mevani vs Patel Controversy: ગુજરાત કોંગ્રેસના આંતરિક વિખવાદનો ભડકો પાટણથી થયો છે. પ્રદેશ પ્રમુખ હિતેન્દ્ર પીઠડિયા અને ધારાસભ્ય ડો. કિરીટ પટેલ વચ્ચેનો ગજગ્રાહ હવે ખુલીને સપાટી પર આવ્યો છે. પાટણ SC મહિલા પ્રમુખ જયાબેન શાહે વિસ્ફોટક આરોપ લગાવ્યો કે, કિરીટ પટેલે પીઠડિયાને 'જાહેરમાં મારવાની ધમકી' આપી છે!

આ વાયરલ વીડિયોએ બળતામાં ઘી હોમ્યું છે. જે લડાઈ અત્યાર સુધી પક્ષની ચાર દીવાલોમાં કેદ હતી, તે હવે રસ્તા પર આવી ગઈ છે અને બે દિગ્ગજ ધારાસભ્યો વચ્ચે 'આત્મ સન્માનના જંગ'માં ફેરવાઈ ગઈ છે."

આંતરિક ડખો ડૂબાડશે!
હિતેન્દ્ર પીઠડિયાને મળેલી કથિત ધમકી બાદ જિજ્ઞેશ મેવાણીએ પોતાના જ પક્ષના ધારાસભ્ય સામે મોરચો ખોલી દીધો. મેવાણીએ કિરીટ પટેલનું નામ લીધા વગર જ તેમને 'ચણાનું ફૂદું' કહી આકરો પડકાર ફેંક્યો કે, 'કોઈ પીઠડિયાનો વાળ પણ વાંકો નહીં કરી શકે. જો કે, કિરીટ પટેલે પણ વળતો પ્રહાર કરવામાં મોડું ન કરીને કટાક્ષ કર્યો કે, 'ઘણા લોકોને મીડિયામાં ગમે તેમ બોલીને ચમકવાની ટેવ પડી ગઈ છે.'

કોંગ્રેસની આંતરિક લડાઈ વિશે ભાજપે શું કહ્યું?
કોંગ્રેસની આંતરિક લડાઈ જોઈને ભાજપ નેતા અનિલ પટેલે ચપટી લેતાં કહ્યું કે, "કોંગ્રેસ વેન્ટિલેટર પર છે અને વિખવાદ તેના DNAમાં છે. તો કોંગ્રેસ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અમિત ચાવડાએ ભાજપને પોતાની ચિંતા કરવાની સલાહ આપી દીધી. 

'મેવાણી VS પટેલ'ની નવી મહાભારત
જ્યારે પણ ગુજરાત કોંગ્રેસ મહેનત કરીને આગળ આવવા મહેનત કરે છે, ત્યારે જ આવા આંતરિક ડખા તેને પાછળ ધકેલી દે છે. હાઈકમાન્ડ દિલ્હીમાં વ્યસ્ત છે અને અહીં નેતાઓ અંદરોઅંદરની લડાઈમાં. ત્યારે હવે એ જોવાનું રહે છે કે પ્રદેશ નેતૃત્વ આ 'પટેલ vs મેવાણી'ના વિવાદને કેવી રીતે શાંત પાડે છે. 

