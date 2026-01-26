કૉંગ્રેસની કાયમી કઠણાઈ: ભાજપનો સામનો થતો નથી અને અંદરોઅંદર બાકાઝીકી
MLA Jignesh Mevani Vs MLA Kirit Patel : ગુજરાત કોંગ્રેસમાં આંતરિક વિવાદ, ટાંટિયાખેંચ કોઈ નવી વાત નથી, વર્ષો વીતી ગયા પરંતું કોંગ્રેસના નેતાઓ અંદરોઅંદરની બાથંબાથીમાંથી જ બહાર આવતા નથી, હવે જિજ્ઞેશ મેવાણી વર્સિસ કિરીટ પટેલની નવી વોર શરૂ થઈ
Gujarat Politics : એક સાંધે ત્યાં તેર તૂટે એવો ગુજરાત કોંગ્રેસનો કાયમી ક્રમ હજુ જારી છે. પંચાયતથી પાર્લામેન્ટ સુધીની ચૂંટણીઓમાં ગુજરાતમાં દાયકાઓથી પછડાટ ખાવા છતાં કોંગ્રેસના નેતાઓ જૂથવાદ અને આપસની ટાંટિયાખેંચ છોડી શકતાં નથી. તેનો વધુ એક નમૂનો હાલ જોવા મળી રહ્યો છે. હવે પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ અને વડગામના ધારાસભ્ય જિજ્ઞેશ મેવાણી વચ્ચે ઉગ્રતા સર્જાઈ છે.
શું છે સમગ્ર વિવાદ જેને લીધે ભડકો થયો?
કોંગ્રેસના અનુસુચિત મોરચાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ હિતેન્દ્ર પીઠડિયા વારંવાર વિવાદો સર્જી ચૂક્યા છે. અગાઉ રામમંદિરના પૂજારીઓ સંબંધે ટિપ્પણી કરીને કાનૂની ગાળિયામાં ફસાઈ ચૂકેલાં હિતેન્દ્ર પીઠડીયા અને પાટણના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ડો. કિરીટ પટેલ વચ્ચે કોઈક કારણથી અણબનાવ સર્જાતાં કિરીટ પટેલે તેમને પાટણમાં જાહેરમાં માર મારવાની કથિત ધમકી આપી હોવાનો આરોપ મૂકાઈ રહ્યો છે. પાટણ અનુસૂચિત જાતિના મહિલા પ્રમુખ દ્વારા વાઈરલ કરાયેલા વીડિયોમાં એવો ગંભીર આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે હિતેન્દ્ર પિઠડિયાને પાટણમાં મારવાની વાત કરી. એ પછી આ મુદ્દો ગરમાયો છે.
મેવાણીએ પણ ઝુકાવી દીધું
વડગામના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જિજ્ઞેશ મેવાણીએ આ મામલે બંધબારણે કિરીટ પટેલ સાથે ચર્ચા કરવાને બદલે જાહેરમાં જ મુદ્દો ઉખેળી નાંખ્યો. પાટણ ખાતે યોજાયેલ વીર મેઘમાયાને અંજલિના કાર્યક્રમમાં મેવાણીએ કિરીટ પટેલનું નામ લીધા વગર કહ્યું કે જે લોકો હિતેન્દ્ર પીઠડિયાને મારવાને વાત કરે છે એ બધા ચણાનું ફૂદું છે એમનાંથી કંઈ નહિ થાય. અમે સરકારને હલબલાવવાની ક્ષમતા ધરાવીએ છીએ. કોઈ હિતેન્દ્ર પીઠડિયાનો વાળ પણ વાંકો નહિ કરી શકે. પોતાના જ પક્ષના ધારાસભ્ય માટે આડકતરી રીતે મેવાણીએ ઉચ્ચારેલા આ શબ્દોથી કોંગ્રેસનો જૂથવાદ બહાર આવ્યો છે.
કિરીટ પટેલનો પલટવાર
મેવાણીની બયાનબાજી પછી કિરીટ પટેલે કશી સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા હજુ આપી જણાતી નથી પરંતુ ભાવનગર ખાતે એક કાર્યક્રમમાં તેમણે વીર મેઘમાયા જેવા મહાપુરુષના કાર્યક્રમમાં થયેલી બયાનબાજીને દુઃખદ ગણાવી હોવાનું જાણવા મળે છે. કિરીટ પટેલના પાટણના સમર્થક અને શહેર અનુસુચિત મોરચાના પૂર્વ પ્રમુખે મેવાણીની ટીકા કરતાં કોંગ્રેસના દલિત નેતાઓમાં પણ વિખવાદ હોવાનું સ્પષ્ટ થયું છે.
હાઈકમાન્ડનું મીંઢું મૌન
વિધાનસભામાં હવે કોંગ્રેસના સમ ખાવા પૂરતાં જ ધારાસભ્યો છે અને એમની વચ્ચે ય જાહેરમાં અશોભનીય હુંસાતુંસી થાય છે છતાં કાયમની માફક હાઈકમાન્ડ મીંઢું મૌન પાળતું રહે છે. અગાઉ કિરીટ પટેલને અન્ય જૂથ સાથે વિવાદ થયો ત્યારે તેઓ કોંગ્રેસ છોડવા તૈયાર થયા છેક ત્યારે હાઈકમાન્ડ હરકતમાં આવ્યું હતું. આ મુદ્દો વધુ ગંભીર છે. મેવાણી અને કિરીટ પટેલ બંને ધારાસભ્યો છે ત્યારે હજુ ય પ્રદેશ નેતાગીરી સુસ્ત છે.
