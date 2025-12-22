કોંગ્રેસમાં ફરી ટાંટિયાખેંચ! મેવાણીને નવો હોદ્દો આપવા મુદ્દે શરૂ થયો નવો કકળાટ
Jignesh Mevani : કોંગ્રેસમાં કોણ નથી ઈચ્છતું કે મેવાણી કાર્યકારી અધ્યક્ષ બને? કોંગ્રેસમાં આ મુદ્દે બે જુથ પડ્યા છે, જેમાંથી એક મેવાણીના તરફેણમાં અને બીજો વિરોધમાં
Trending Photos
Gujarat Congress Politics : ગુજરાત કોંગ્રેસનો આંતરિક કકળાટ જ એટલો છે કે નેતાઓ એકબીજાની ખેંચતાણમાંથી જ બહાર આવતા નથી. અહી એક સાંધો ત્યાં તેર તૂટે જેવો ઘાટ હંમેશા સર્જાતો હોય છે. આવામાં જિગ્નેશ મેવાણી મુદ્દે ગુજરાતમાં ફરી એકવાર કોલ્ડવોરની સ્થિતિ જોવા મળી છે. આ વખતે જિગ્નેશ મેવાણીને કાર્યકારી અધ્યક્ષ બનાવવાની વાતને લઈને મામલો ગરમાયો છે.
મુદ્દો શું છે...
રાહુલ ગાંધીએ ગુજરાતમાં આવીને રેસના ઘોડા લાવીને લગ્નના ઘોડા દૂર કરવાની કવાયત હાથ ધરી હતી. ત્યારથી જ અનેક નેતાઓ પોતાની જવાબદારીથી કિનાર કરી લીધી છે. પરંતું હવે આંતરિક વિખવાદ વધી રહ્યો છે. કોંગ્રેસમાં જિગ્નેશ મેવાણીને કાર્યકારી અધ્યક્ષ બનાવવા મુદ્દે કોલ્ડવોર શરૂ થઈ ગયું છે. મેવાણીને કાર્યકારી અધ્યક્ષ ન બનાવવા ગુજરાત કોંગ્રેસના કેટલાક નેતાઓ કૂદી પડ્યા છે.
કોંગ્રેસના યુવા અને આક્રમક નેતા તરીકે જિગ્નેશ મેવાણની છબી ઉભરી રહી છે. મેવાણી જે રીતે મુદ્દાઓ ઉઠાવી રહ્યા છે, તેનાથી ગુજરાત સરકારના પેટનું પાણી પણ હલી રહ્યું છે. તો બીજી તરફ, કોંગ્રેસને સજીવન કરવાના દિશામાં પ્રાણ પૂરાઈ રહ્યાં છે. પરંતું મેવાણીની આ આક્રમકતા પક્ષના જ કેટલાક નેતાઓને પસંદ આવી નથી રહી. આ કારણે પક્ષમાં ટાંટિયાખેંચ ફરીથી શરૂ થઈ ગઈ છે.
મેવાણીને કાર્યકારી અધ્યક્ષ બનાવવા મુદ્દે કોંગ્રેસ પ્રદેશના બે જૂથો આમને સામને આવ્યાં છે. એક પક્ષ મેવાણીને કાર્યકારી અધ્યક્ષ બનાવવાની તરફેણમાં છે, તો બીજો તેના વિરોધમાં છે. વિરોધ પક્ષ મેવાણીને કટ ટુ સાઈઝ કરવાના પ્રયાસોમાં છે. આવામાં ગુજરાત કોંગ્રેસમાં સતત વિવાદોમાં રહેતા નેતા ભરત સોલંકી જ મેવાણીને અધ્યક્ષ ન બનાવવા મેદાને પડ્યા છે. સ્થાનિક સ્વરાજયની ચૂંટણીમાં પોતાના મળતિયાઓને ટિકીટ અપાવવા માટે ભરતસિંહ સોલંકીએ અત્યારથી ચંચુપાત શરૂ કર્યો છે.
અમિત ચાવડાએ પણ પોતાની નવી ટીમમાં આક્રમક નેતાઓને સામેલ કર્યા છે. મેવાણી ઉપરાંત લાલજી દેસાઈ, ગેનીબેન ઠાકોર, પાલ આંબલિયા, અનંત પટેલ, કિરીટ પટેલ, વિમલ ચુડાસમા જેવા આક્રમક નેતાઓની તેજતર્રાર ટીમ બનાવી છે. મેવાણી પણ સરકાર સામે મોરચો સંભાળવામાં સક્ષમ રહ્યાં છે. આવામાં તેમને કાર્યકારી અધ્યક્ષ બનાવવાની હિલચાલ ચાલી રહ્યાં છે. તેમાં કેટલાક નેતાઓ હવનમાં હાડકાની જેમ રોડા નાંખી રહ્યાં છે.
ચર્ચાની વાત એ છે કે, આ મુદ્દો દિલ્હી દરબારમાં પહોંચ્યો છે. કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ સુધી વાત પહોંચી ગઈ છે. કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ તો પહેલેથી જ ભરત સોલંકીથી નારાજ છે. ત્યારે કોંગ્રેસ શું નિર્ણય લે છે તે જોવું રહ્યું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે