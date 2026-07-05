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છોટાઉદેપુરના પીઢ નેતા અને પૂર્વ વનમંત્રી મોહનસિંહ રાઠવાનું નિધન: રાજકીય જગતમાં શોકની લહેર

Gujarat News: ગુજરાતના રાજકારણમાં એક યુગનો અંત આવ્યો છે. છોટાઉદેપુરના લોકપ્રિય અને સૌથી સિનિયર ધારાસભ્ય તેમજ પૂર્વ વિપક્ષના નેતા મોહનસિંહ રાઠવાનું 82 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી તેઓ બીમારી સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા, પરંતુ આખરે તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા છે. તેમના નિધનના સમાચાર મળતા જ સમગ્ર છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં શોકની લાગણી ફરી વળી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 05, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:55 AM IST
છોટાઉદેપુરના પીઢ નેતા અને પૂર્વ વનમંત્રી મોહનસિંહ રાઠવાનું નિધન: રાજકીય જગતમાં શોકની લહેર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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