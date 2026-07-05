/છોટાઉદેપુરના પીઢ નેતા અને પૂર્વ વનમંત્રી મોહનસિંહ રાઠવાનું નિધન: રાજકીય જગતમાં શોકની લહેર

Gujarat News: છોટાઉદેપુરના સૌથી સિનિયર અને લોકપ્રિય ધારાસભ્ય મોહનસિંહ રાઠવાનું નિધન થતા સમગ્ર જિલ્લામાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. આદિવાસી સમાજના આ પ્રભાવશાળી નેતાએ પોતાની લાંબી રાજકીય કારકિર્દીમાં સતત 50 વર્ષ સુધી ધારાસભ્ય તરીકે સેવા આપીને એક વિક્રમ સ્થાપિત કર્યો હતો. તેઓ ગુજરાત સરકારમાં પૂર્વ વનમંત્રી તરીકે પણ રહી ચૂક્યા છે અને અનેક જનહિતના કાર્યો માટે જાણીતા હતા. તેમના નિધનથી આદિવાસી નેતૃત્વમાં એક મોટી ખાલીપો સર્જાયો છે. નોંધનીય છે કે, હાલમાં તેમના પુત્ર રાજેન્દ્રસિંહ રાઠવા છોટાઉદેપુરના ધારાસભ્ય તરીકે જનસેવાનું કાર્ય સંભાળી રહ્યા છે. આ દુઃખદ સમયે રાજકીય અને સામાજિક ક્ષેત્રના અગ્રણીઓએ તેમને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી છે.
રાજકીય સફર અને સિદ્ધિઓ
મોહનસિંહ રાઠવા એક એવું નામ હતું જેણે ગુજરાતના આદિવાસી સમાજ અને છોટાઉદેપુરના રાજકારણને દાયકાઓ સુધી દિશા આપી. તેમની રાજકીય કારકિર્દી અત્યંત પ્રભાવશાળી રહી હતી. તેઓ 50 વર્ષ સુધી ધારાસભ્ય પદે રહ્યા હતા. અડધી સદી સુધી સતત લોકોની વચ્ચે રહીને તેમની સેવા કરવી એ તેમના વિશાળ જનસમર્થનનું પ્રમાણ છે. તેઓ ગુજરાત સરકારમાં વનમંત્રી તરીકે પણ મહત્વની જવાબદારી નિભાવી ચૂક્યા છે. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન આદિવાસી વિસ્તારોના વિકાસ માટે તેમણે અનેક મહત્વના કાર્યો કર્યા હતા. ગુજરાત વિધાનસભામાં તેઓ વિપક્ષના નેતા તરીકે પણ રહી ચૂક્યા છે, જ્યાં તેમણે પ્રજાના પ્રશ્નોને ખૂબ જ મજબૂતીથી રજૂ કર્યા હતા.
રાજકીય વારસો
મોહનસિંહ રાઠવા માત્ર એક નેતા જ નહીં, પરંતુ એક સંગઠનકર્તા અને લોકપ્રિય જનપ્રતિનિધિ તરીકે જાણીતા હતા. આજે તેમના નિધનથી જે ખાલીપો સર્જાયો છે, તેને ભરવો મુશ્કેલ છે. તેમના રાજકીય વારસાને આગળ વધારતા, હાલમાં તેમના પુત્ર રાજેન્દ્રસિંહ રાઠવા છોટાઉદેપુરના ધારાસભ્ય તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે અને પિતાના માર્ગે ચાલીને જનસેવાનું કાર્ય આગળ ધપાવી રહ્યા છે.
શોકની લાગણી
મોહનસિંહ રાઠવાની વિદાયથી સમગ્ર જિલ્લામાં ઘેરા શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. રાજકીય પક્ષોથી પર રહીને તમામ સ્તરના લોકો અને તેમના ચાહકોએ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી છે. તેમના નિધનથી ગુજરાતના રાજકારણે એક અનુભવી અને મૃદુભાષી નેતા ગુમાવ્યા છે.