શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજાએ અકસ્માતે પત્નીને ગોળી મારી! મનીષ દોશીનું સૌથી મોટું નિવેદન
Ahmedabad News: ગુજરાતમાં એક આઘાતજનક અને હૃદય હચમચાવી નાંખે તેવી એક ઘટના સામે આવી છે, જેમાં એક નાનકડી ભૂલ અથવા અકસ્માતે એક નવપરિણીત દંપતીનો ભોગ લીધો છે. કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલના પરિવારમાં આ દુખદ ઘટના બનતા સમગ્ર રાજ્યમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
Ahmedabad News: અમદાવાદના પોશ વિસ્તાર ગણાતા જજીસ બંગલો રોડ પર આવેલા NRI ટાવરમાં મોડી રાત્રે એક કંપારી છૂટી જાય તેવી ઘટના બની છે. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા યશરાજસિંહ ગોહિલ અને તેમની પત્ની રાજેશ્વરીબાના કરુણ મોતથી સમગ્ર રાજ્યમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. માત્ર બે મહિના અગાઉ જે ઘરમાં શરણાઈઓ વાગી હતી, ત્યાં આજે માતમ છવાયો છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
મળતી માહિતી મુજબ, ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડમાં ફરજ બજાવતા સરકારી અધિકારી યશરાજ ગોહિલ પોતાની રિવોલ્વર ફેરવી રહ્યા હતા, તે દરમિયાન અચાનક મિસફાયર થયું હતું. આ આકસ્મિક ફાયરિંગમાં ગોળી સીધી તેમની પત્ની રાજેશ્વરીબાના ગળાના ભાગે વાગી હતી. ગંભીર રીતે ઘવાયેલા રાજેશ્વરીબાનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું.
પત્નીના મોતના આઘાતમાં પતિએ પણ જીવ ત્યજ્યો
પોતાના હાથે જ પત્નીનું મોત થયું હોવાનું જોઈને યશરાજ ગોહિલ ભારે આઘાતમાં સરી પડ્યા હતા. પત્નીના મોતના પસ્તાવા અને આઘાતને જીરવી ન શકતા, યશરાજે તે જ રિવોલ્વરથી પોતાની જાતને ગોળી મારીને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. આમ, ગણતરીની મિનિટોમાં જ એક હસતો-રમતો પરિવાર વેરવિખેર થઈ ગયો.
પરિવાર અને રાજકીય જગતમાં શોક
મૃતક યશરાજ ગોહિલ કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા અને રાજ્યસભા સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા હતા. આ સમાચાર વાયુવેગે પ્રસરતા રાજકીય ક્ષેત્રના આગેવાનો અને સ્નેહીજનોમાં ભારે ગમગીની છવાઈ ગઈ છે.
મનીષ દોશીનું નિવેદન
આ ઘટના અંગે કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ ઊંડા દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ અકસ્માત અત્યંત કમનસીબ છે અને ગોહિલ પરિવારે પોતાનો જુવાનજોધ દીકરો અને વહુ ગુમાવ્યા છે, જેની ખોટ ક્યારેય પૂરી શકાય તેમ નથી. પરિવાર ઉપર જાણે આભ તૂટી પડ્યું છે. શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજાના હમણાં જ લગ્ન થયા હતા. આ અકસ્માતે થયેલા ફાયરિંગમાં આખો પરિવાર વિખેરાઈ ગયો છે. બંને પતિ-પત્ની વિદેશ ફરવા જવાના હતા, તે પહેલા જ આ દુર્ઘટના બની જે સ્તબ્ધ કરી દે તેવી છે."
એક મિનિટની ક્ષણ અને વિખેરાયો પરિવાર
મળતી માહિતી મુજબ, મૃતક યશરાજસિંહ ગોહિલ ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડમાં ક્લાસ-2 ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. પ્રાથમિક અહેવાલો અનુસાર, પતિ-પત્ની વચ્ચે કોઈ બાબતે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. આ ઝઘડાએ એટલું ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું કે આવેશમાં આવીને યશરાજસિંહે પોતાની રિવોલ્વરથી પત્ની પર ફાયરિંગ કર્યું હતું. ગોળી વાગતાની સાથે જ રાજેશ્વરીબા ઢળી પડ્યા હતા. ઘટના બનતાની સાથે જ ગભરાયેલા યશરાજસિંહે તુરંત 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરી હતી. 108ની ટીમે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ કરતા રાજેશ્વરીબાને મૃત જાહેર કર્યા હતા. પત્નીના મોતના સમાચાર સાંભળતા જ યશરાજસિંહ ભાંગી પડ્યા હતા અને આઘાતમાં આવીને તેમણે પોતે પણ પોતાની જાતને ગોળી મારી જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું.
તપાસનો ધમધમાટ
ઘટનાની જાણ થતા જ વસ્ત્રાપુર પોલીસ અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. પોલીસે બંને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડ્યા છે અને રિવોલ્વરના લાયસન્સ સહિતના પાસાઓની તપાસ હાથ ધરી છે.
