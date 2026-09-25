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ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ગરમાવો: કોંગ્રેસે 19 ઉમેદવારોની જાહેર કરી પ્રથમ યાદી; શું બની રહ્યા છે રાજકીય સમીકરણ?

Gandhinagar Municipal Corporation Election: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની આગામી ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પોતાની તૈયારીઓ તેજ કરતા ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી દીધી છે. આ યાદીમાં કોંગ્રેસે કુલ ૧૯ ઉમેદવારોના નામની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. પાર્ટી દ્વારા હાલમાં વોર્ડ નંબર 1, 3, 8, 9 અને 10 માટે આ ઉમેદવારોને ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે. આ પ્રથમ યાદીની જાહેરાત થતાની સાથે જ ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીનો રાજકીય માહોલ વધુ ગરમાયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 25, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 09:57 AM IST
ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ગરમાવો: કોંગ્રેસે 19 ઉમેદવારોની જાહેર કરી પ્રથમ યાદી; શું બની રહ્યા છે રાજકીય સમીકરણ?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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